71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld.

ETHEREUM vs. SOLANA : Unterschiede, Vergleich & FAQ für Krypto-Einsteiger

17:46 9. September 2025

Ethereum vs. Solana – was unterscheidet die beiden?⚖️

📰 Einleitung

Ethereum und Solana gehören zu den bekanntesten Kryptowährungen neben Bitcoin. Beide sind nicht nur digitale Währungen, sondern auch Plattformen, auf denen man Programme und Anwendungen laufen lassen kann. Aber sie setzen unterschiedliche Schwerpunkte: Ethereum ist der etablierte Klassiker, Solana der schnelle Herausforderer.

► Solana | WKN: A3D1PB | ISIN: XC000A3D1PB0 | Ticker: Solana
► Ethererum | WKN: A2YY65 | ISIN: XC000A2YY651 | Ticker: Ethereum

📌 Key Takeaways

  1. Ethereum ist die etablierte Plattform für DeFi, NFTs und smarte Verträge, bekannt für Sicherheit, Dezentralisierung und eine riesige Entwickler-Community

  2. Solana setzt auf Speed und günstige Transaktionen: ideal für schnelle Anwendungen, aber mit gewissen Kompromissen bei der Dezentralisierung

  3. Beide haben Millionen Nutzer, aber Ethereum bleibt die „sicherere Bank“ für langfristige Projekte, während Solana stark in Trend-Themen wie günstige Transaktionen oder neue Apps ist.

    📊 Vergleich auf einen Blick

    Bereich

    Ethereum 🟣

    Solana 🟢

    Preis pro Coin

    ca. 4.300 USD

    ca. 215 USD

    Marktkapitalisierung 

    ca. 520 Mrd. USD

    ca. 116 Mrd. USD

    Nutzer & Aktivität

    Weniger Transaktionen, aber sehr große Community

    Sehr viele Transaktionen, wächst rasant

    Gebühren

    Höher (teurer pro Nutzung)

    Sehr niedrig (fast kostenlos)

    Geschwindigkeit

    Langsamer, sicherer

    Sehr schnell, günstiger

🔑 Was bedeutet das für normale Nutzer?

  • Ethereum:

    • Stellt man sich vor wie ein sehr sicheres, aber manchmal teures und langsames „Betriebssystem“.

    • Ideal für große, vertrauenswürdige Projekte.

    • Viele Banken, Firmen und Investoren nutzen Ethereum bereits.

  • Solana:

    • Eher wie ein junges, superschnelles Smartphone – günstig, flott und modern.

    • Perfekt für Apps, die viele kleine Transaktionen brauchen (z. B. Spiele oder Sammlerstücke im Netz).

✅ Fazit

Ethereum ist zuverlässig, sicher und bestens vernetzt – ideal für etablierte Projekte, langfristige Investments und breite Nutzung.

Solana bietet Geschwindigkeit und günstige Transaktionen – perfekt für Entwickler und Nutzer mit Fokus auf schnelle, preiswerte Anwendungen, besonders in dynamischen Bereichen wie NFTs oder Memecoins.

Am Ende ergänzen sich beide Systeme eher, als dass sie direkte Gegner sind – viele Experten glauben, dass beide auch in Zukunft nebeneinander existieren werden.

Solana Chart (D1)

Solana Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Chart (D1)

Ethereum Chart (D1)Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ Ethereum vs. Solana – Häufig gestellte Fragen (FAQ)

🔹 Was ist der Unterschied zwischen Ethereum und Solana?

Ethereum ist die etablierte Plattform für sichere und dezentrale Anwendungen, während Solana auf hohe Geschwindigkeit und niedrige Gebühren setzt. Ethereum gilt als sicherer, Solana als schneller und günstiger.

🔹 Was kostet Ethereum im Vergleich zu Solana?

Der Preis pro Coin liegt bei Ethereum ca. 4.300 USD und bei Solana ca. 215 USD (Stand 2025). Ethereum ist also deutlich teurer, spiegelt aber auch seine stärkere Marktstellung wider.

🔹 Welche Marktkapitalisierung haben Ethereum und Solana?

  • Ethereum: ca. 520 Mrd. USD

  • Solana: ca. 116 Mrd. USD
    Damit ist Ethereum nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung der Welt.

🔹 Welche Plattform ist schneller – Ethereum oder Solana?

  • Ethereum schafft etwa 30 Transaktionen pro Sekunde.

  • Solana erreicht tausende Transaktionen pro Sekunde.
    👉 Solana ist deutlich schneller und günstiger, Ethereum hingegen stabiler und sicherer.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!

Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.

XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.

RISIKOHINWEIS für CFD

CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.

Autor

Jeremy Krings | Junior Marktanalyst bei XTB in Deutschland | Berlin

