General Motors Aktie auf Rekordkurs: Rekord-Gewinn je Aktie im 1. Halbjahr

Der traditionsreiche US-Automobilhersteller General Motors (GM) hat am Dienstag ein hervorragendes Zahlenwerk für das zweite Quartal präsentiert und die Analystenschätzungen an der Wall Street deutlich übertroffen. Angetrieben von einem extrem profitablen Nordamerika-Geschäft, einer disziplinierten Preisgestaltung bei Pick-ups und SUVs sowie sinkenden Verlusten im E-Auto-Segment korrigierte der Konzern wichtige Jahresprognosen nach oben. Für Anleger, die nach substanzstarken Titeln im Automobilsektor suchen und lukrative Aktien kaufen wollen, rückt die General Motors Aktie damit erneut als spannender Kandidat in den Mittelpunkt.

► General Motors WKN: A1C9CM | ISIN: US37045V1008 | Ticker: GM.DE

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur General Motors Aktie

1. 📊 Erwartungen pulverisiert und EBIT-Prognose angehoben

GM übertraf im zweiten Quartal die Schätzungen der Wall Street auf ganzer Linie:

Gewinn pro Aktie (bereinigt): Erreichte herausragende 3,57 US-Dollar (erwartet wurden lediglich 3,20 US-Dollar).

Umsatz: Kletterte auf 48,03 Milliarden US-Dollar (über den geschätzten 47,01 Milliarden US-Dollar).

Angehobener Ausblick: Das bereinigte EBIT für das Gesamtjahr wird nun auf 14 bis 16 Milliarden US-Dollar taxiert (zuvor 13,5 bis 15,5 Mrd. USD). Das entspricht einem bereinigten Gewinn je Aktie von 12 bis 14 US-Dollar. Zudem steigt die Prognose für den bereinigten freien Cashflow auf 9,5 bis 11,5 Milliarden US-Dollar.

Nettogewinn-Anpassung: Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn wurde hingegen leicht auf 8,4 bis 9,8 Milliarden US-Dollar gesenkt – unter anderem bedingt durch Sondereffekte und den Rückzug aus Teilen der reinen Elektrosparte.

2. 🛻 Nordamerika als Ertragsperle & disziplinierte Preise

Das klassische Verbrenner- und Hybridgeschäft in Nordamerika bleibt der stärkste Motor für das Unternehmen:

Hohe Margen: Die bereinigte EBIT-Marge in Nordamerika lag bei starken 8,6 % – ein Plus von 2,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Hohe Verkaufspreise: Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug lag dank einer gefragten Modellpalette aus Pick-ups und SUVs bei hohen 52.000 US-Dollar.

EV-Neuaufstellung: Nach Aufwendungen von 10,9 Milliarden US-Dollar im Rahmen des teilweisen Rückzugs aus reinen Elektrofahrzeugen sinken die Verluste in diesem Segment im laufenden Jahr um 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar.

3. 📈 Rekord-Halbjahr und verlockende Bewertung

GM-Finanzvorstand Paul Jacobson betonte, dass der Gewinn je Aktie im ersten Halbjahr um 25 % höher lag als in jedem anderen ersten Halbjahr der bisherigen Unternehmensgeschichte. Trotz eines Kursplus von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr bezeichnete der CFO die General Motors Aktie auf dem Niveau von rund 75 US-Dollar als echtes „Schnäppchen“, da die Verbrauchernachfrage nach wie vor extrem robust sei.

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🔍 Fazit: Jetzt die General Motors Aktie kaufen?

General Motors beweist mit den jüngsten Zahlen eine beeindruckende operative Stärke. Die Strategie, sich wieder stärker auf hochrentable Verbrenner und SUVs zu konzentrieren und gleichzeitig die Verluste bei Elektrofahrzeugen drastisch zu reduzieren, geht voll auf.

Die Kombination aus Rekordgewinnen auf bereinigter Basis, starkem freien Cashflow und disziplinierter Preismacht macht den Titel zu einem der attraktivsten Werte im traditionellen Automobilsektor. Wer ein etabliertes US-Schwergewicht mit solidem Fundament sucht und substanzstarke Value-Aktien kaufen möchte, findet in der General Motors Aktie ein aussichtsreiches Investment mit weiterem Aufwärtspotenzial.

General Motors Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur General Motors Aktie

Warum hat General Motors seine Prognose angehoben?

General Motors profitierte im zweiten Quartal von stabilen Fahrzeugverkaufspreisen (durchschnittlich 52.000 USD je Fahrzeug), geringeren Garantiekosten und drastisch gesunkenen Verlusten im Elektrofahrzeugbereich. Insbesondere das Nordamerika-Geschäft glänzte mit einer EBIT-Marge von 8,6 %. Daher hob GM das bereinigte Gesamtjahres-EBIT auf 14 bis 16 Milliarden US-Dollar an.

Warum wurde die Prognose für den Nettogewinn gesenkt?

Während das operativ bereinigte Ergebnis und der freie Cashflow angehoben wurden, senkte GM die Spanne für den den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn auf 8,4 bis 9,8 Milliarden US-Dollar. Dies liegt vor allem an bilanziellen Effekten und hohen Barmitteln, die für den milliardenschweren Rückzug aus Teilen des reinen Elektrofahrzeuggeschäfts aufgewendet werden mussten.

Sollte man jetzt die General Motors Aktie kaufen?

Mit einem Gewinn pro Aktie im ersten Halbjahr, der 25 % über jedem vorherigen Vergleichszeitraum liegt, zeigt GM historische Stärke. Für Anleger, die günstige, hochprofitable Auto-Aktien kaufen wollen, bietet die General Motors Aktie aufgrund der starken Marktstellung bei SUVs und Pick-ups eine exzellente Chance.