GOLD Analyse & GOLD Prognose: Goldpreis vor 4.000 USD – 10 Tage Rally in Folge

Gold has climbed more than 5% since the beginning of September, boosted by a weaker dollar. 🪙 GOLD Analyse & GOLD Prognose: Gold im 10. Gewinn-Tag in Folge – Nächstes Ziel bei 4.000 USD? 📌 Key Takeaways Starker Aufwärtstrend: Gold verzeichnet aktuell seine 10. Gewinn-Session in Folge – ein seltener Anstieg an den Finanzmärkten. GOLD Analyse: Der Goldpreis ist im September bereits um über 5 % gestiegen, nächstes Ziel liegt bei 4.000 USD (+10 % Potenzial). GOLD Prognose: Schwacher US-Dollar und erwartete Fed-Zinssenkungen wirken als Haupttreiber für die aktuelle Rally. 📰 Einleitung Die Börse aktuell blickt gespannt auf die jüngste Entwicklung am Edelmetallmarkt. In der heutigen GOLD Analyse zeigt sich: Der Goldpreis setzt seinen Höhenflug fort und könnte bald die Marke von 4.000 USD pro Unze ins Visier nehmen. Die anhaltende Schwäche des US-Dollars und Sorgen um die US-Wirtschaft liefern zusätzlichen Rückenwind. 📈 GOLD Analyse: 10 Tage in Folge im Plus Abgesehen von einer kleinen Korrektur am 4. September verzeichnet Gold nun die 10. aufeinanderfolgende Sitzung mit Kursgewinnen .

Der Goldpreis ist allein im September bereits um mehr als 5 % gestiegen.

Das nächste große Kursziel liegt bei 4.000 USD/Unze, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von über 10 % entspricht. Gold Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📉 Makro-Daten aus den USA belasten den Dollar US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag: Nur +22.000 neue Stellen , schwächer als erwartet.

Arbeitslosenquote stieg auf 4,3 % , im Einklang mit den Prognosen.

Lohnwachstum verlangsamte sich – ein Signal für eine abkühlende Wirtschaft.

Märkte rechnen nun mit drei Zinssenkungen der Fed im Jahr 2025 und möglicherweise weiteren Kürzungen im nächsten Jahr (ca. 150 Basispunkte). Quelle: xStation5 von XTB 📊 GOLD Prognose: Wohin geht die Reise? Die Kombination aus schwachem US-Dollar, steigender globaler Unsicherheit und den Signalen einer neuen Zinssenkungsrunde der Fed spricht für eine weiter anhaltende Gold-Rally. Kurzfristig ist das Ziel 4.000 USD pro Unze in Reichweite.

Die makroökonomische Lage könnte die Nachfrage nach dem „sicheren Hafen“ Gold weiter antreiben.

