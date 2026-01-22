Gold Analyse & Prognose 🟡 Goldpreis steigt Richtung 4.890 USD

Das Wichtigste in Kürze Goldpreis steigt trotz Aktienrally, unterstützt durch einen schwachen US-Dollar.

Strukturelle Nachfrage dominiert kurzfristige Makroimpulse.

Geopolitische Unsicherheiten und Absicherungsbedarf stützen Gold und Silber.

Goldpreis steigt trotz Aktienrally weiter 📈 Der Goldpreis setzt seine Aufwärtsbewegung fort und steht erneut im Mittelpunkt der Gold News. Obwohl US-Aktien weiter zulegen, profitieren Edelmetalle von einem schwächeren US-Dollar und struktureller Nachfrage. Gold bewegt sich wieder in Richtung 4.890 US-Dollar je Unze, während Silber nahe seiner Rekordstände um 95 US-Dollar notiert und heute fast 3 % zulegt. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Drei Key Takeaways zum Goldpreis Goldpreis steigt trotz Aktienrally, unterstützt durch einen schwachen US-Dollar. Strukturelle Nachfrage dominiert kurzfristige Makroimpulse. Geopolitische Unsicherheiten und Absicherungsbedarf stützen Gold und Silber. Schwacher Dollar und strukturelle Käufer treiben den Goldpreis 🪙 Die jüngsten US-Konjunkturdaten – darunter PCE-Inflation und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Einzelne Werte fielen sogar leicht höher aus als prognostiziert, was theoretisch Gegenwind für den Goldpreis hätte bedeuten können. Doch das Marktverhalten zeichnet ein anderes Bild: Käufer treten unabhängig von kurzfristigen Makrodaten in den Markt ein

Große Volumina werden kontinuierlich akkumuliert

Der schwächere US-Dollar verstärkt den Aufwärtsdruck Diese Faktoren sprechen dafür, dass die aktuelle Bewegung weniger spekulativ, sondern strukturell getrieben ist. Gold News: Absicherung rückt wieder in den Fokus 🌍 Ein weiterer Treiber in den aktuellen Gold News ist die anhaltende Unsicherheit rund um transatlantische Beziehungen. Politische Spannungen sorgen dafür, dass Anleger vermehrt auf bewährte Absicherungsinstrumente setzen. Paradoxerweise kann auch eine anhaltende Risiko-Rally an den Aktienmärkten die Nachfrage nach Gold erhöhen. Steigende Bewertungen erhöhen das Bedürfnis nach Portfolioversicherung – und genau hier kommt Gold traditionell ins Spiel. Silber profitiert zusätzlich von seiner Doppelrolle als Edelmetall und Industriemetall, was die Dynamik im gesamten Edelmetallsektor verstärkt. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

