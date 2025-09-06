Bitcoin News: Unterstützung bei 108.000 USD – XTB Bitcoin Prognose ₿

Einleitung Die neuesten Bitcoin News zeigen: Nach einer Phase der Schwäche hat sich die Kryptowährung wieder gefangen. Käufer traten im Bereich von 108.000 USD auf den Plan, wodurch sich der Kurs zurück über die Marke von 110.000 USD bewegen konnte. In unserer Bitcoin Prognose analysieren wir die aktuelle Marktlage, die Rolle der Geldpolitik der US-Notenbank und die entscheidenden Marken für Trader .► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 📊 Technische Unterstützung bei 108.000 USD Bitcoin hat mehrfach Käufer im Bereich von 108.000 USD gefunden

Kurs aktuell über 110.000 USD stabilisiert

Long-Signale erst oberhalb von 114.000–115.000 USD valide 🏦 Geldpolitik als Treiber für die Bitcoin Prognose Schwache US-Arbeitsmarktdaten erhöhen Wahrscheinlichkeit von FED-Zinssenkungen

Über 70 % der Marktteilnehmer erwarten drei Zinssenkungen à 25 Basispunkte

Lockerung der Geldpolitik schwächt den USD und stützt Assets wie Bitcoin 💱 Kapitalflüsse zeigen Risiko für Bitcoin, Chancen für Ethereum Abflüsse von über 1 Mrd. USD aus Bitcoin-ETFs in wenigen Tagen

Gleichzeitig Zuflüsse in Ethereum-ETFs (+500 Mio. USD in zwei Tagen)

📊 Bitcoin Prognose – Wichtige Marken Marke Bedeutung 108.000 USD Starke Unterstützung 114.000–115.000 USD Entscheidender Widerstand für Long-Signal >120.000 USD Potenzial für Rallye in Richtung ATH

Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Hilfreich im Kontext der Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum, Krypto-ETFs oder alternativer Investments – erweitert das Thema um die Perspektive von Krypto-Aktien.

Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin Prognose 1. Wie steht der Bitcoin aktuell?

Bitcoin hat sich zuletzt über 110.000 USD stabilisiert, nachdem die Unterstützung bei 108.000 USD mehrfach gehalten hat. 2. Was beeinflusst die Bitcoin Prognose derzeit am meisten?

Die Geldpolitik der US-Notenbank ist aktuell der wichtigste Treiber. Zinssenkungserwartungen schwächen den US-Dollar und stützen damit den Bitcoin-Kurs. 3. Welche Marken sind für die Bitcoin Prognose entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 108.000 USD, während ein nachhaltiger Ausbruch über 114.000–115.000 USD ein starkes Long-Signal liefern würde. 4. Warum fließt aktuell Kapital aus Bitcoin ab?

In den letzten Tagen kam es zu Abflüssen von über 1 Mrd. USD aus Bitcoin-ETFs. Ein Teil des Kapitals wird in Ethereum-ETFs umgeschichtet, die deutliche Zuflüsse verzeichneten. 5. Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Die Entscheidung hängt vom Risikoprofil ab: Kurzfristig ist die Lage volatil, langfristig bleibt Bitcoin durch die anhaltende Nachfrage und seine Rolle als digitales Gold interessant.

