Gold Analyse & Prognose 🟡 Neue Allzeithochs - wann fältt die $4.000 Marke?! - Wochenausblick

Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 37/2025

Einleitung

Die Gold Analyse für die KW 37/2025 zeigt eine deutliche Aufwärtsdynamik: Nach einer Konsolidierung stieg der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch bei 3.600 USD. Trotz möglicher Rücksetzer bleibt die langfristige Gold Prognose bullisch. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Chartmarken, Widerstände und Unterstützungen

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 06.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

🔙 Gold Rückblick (01.09.2025 – 05.09.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 3.477,2 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 112,70 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 24,70 US-Dollar über dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold ist am Montag zunächst seitwärts gelaufen. Etwas Aufwärtsdruck hat sich am Dienstag eingestellt, der sich am Mittwoch weiter fortgesetzt hat.

Das Edelmetall hat nachfolgend moderat zurückgesetzt und übergeordnet bis Freitagnachmittag konsolidiert. Es ging dann in dynamischen Aufwärtsimpulsen an ein neues Allzeithoch, dass exakt bei 3.600 US-Dollar formatiert worden ist. Gold ging, knapp unter dieser Marke, bei 3.594,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Gold Chartanalyse – Wochenchart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

✅ Drei Key Takeaways

📈 Neues Allzeithoch bei 3.600 USD Gold schloss die Woche bei 3.594,7 USD

Tageschart bleibt klar bullisch – acht der letzten neun Tageskerzen waren grün

Rücksetzer bis an die 3.500 USD-Marke gelten als unkritisch 🏦 Gold Prognose unterstützt durch FED-Erwartungen Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank treiben Edelmetalle

Übergeordnete Einschätzung: seitwärts/aufwärts

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %, bärisches Szenario: 40 % ⚖️ Charttechnik im Fokus Wichtige Unterstützungen: 3.552–3.477 USD

Nächste Widerstände: 3.619–3.672 USD

Solange Gold über der SMA20 (3.408 USD) notiert, bleibt die Gold Analyse bullisch

📊 Gold Prognose – Wichtige Chartmarken

Marke Bedeutung 3.600 USD Neues Allzeithoch 3.552 USD Kurzfristige Unterstützung (SMA20) 3.477 USD Stärkere Unterstützung 3.619–3.672 USD Nächste Widerstände

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Gold Chartanalyse – 4-Stunde:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🧠 Fazit: Gold Prognose – Bullischer Ausblick bestätigt

Die Gold Prognose bleibt trotz möglicher Konsolidierungen klar positiv. Ein Rücksetzer bis in den Bereich von 3.500 USD würde das bullische Chartbild nicht eintrüben. Entscheidend sind die Unterstützungen bei 3.552 und 3.477 USD. Solange diese halten, könnten die nächsten Ziele zwischen 3.619 und 3.672 USD angelaufen werden. Mittel- bis langfristig bleibt das Potenzial in Richtung 3.700 USD intakt.

Gold Chartanalyse – Daily

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose

1. Wie steht der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis erreichte ein neues Allzeithoch bei 3.600 USD und stabilisierte sich zuletzt über der Marke von 3.590 USD.

2. Was zeigt die aktuelle Gold Prognose?

Die Gold Prognose bleibt bullisch. Solange die Unterstützung bei 3.500 USD hält, sind weitere Anstiege bis in den Bereich von 3.619–3.672 USD möglich.

3. Welche Marken sind in der Gold Analyse wichtig?

Unterstützungen liegen bei 3.552 und 3.477 USD, während die nächsten Widerstände zwischen 3.619 und 3.672 USD zu finden sind.

4. Warum steigt Gold aktuell?

Die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank (FED) treiben den Goldpreis. Eine lockerere Geldpolitik schwächt den US-Dollar und macht Gold für Investoren attraktiver.

5. Sollte man jetzt in Gold investieren?

Gold bleibt langfristig attraktiv als sicherer Hafen. Anleger sollten jedoch mögliche Rücksetzer bis 3.500 USD einplanen und strategisch gestaffelt investieren.

