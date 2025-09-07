DAX Prognose & Analyse für KW 37/2025 📊

Die wichtigsten Punkte

Die Bullen haben es aber zunächst geschafft, den DAX-Index zu stabilisieren und in der zweiten Wochenhälfte wieder etwas aufwärtszuschieben, was sich aber als ein Strohfeuer herausgestellt hat. Die Gewinne von Donnerstag wurden am Freitag wieder vollständig abgegeben. Das lässt sich aus den Tageskerzen gut herauslesen. Die Wochenperformance zeit ein Minus von rund 1,3%.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 07.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen

Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten (nur 22.000 neue Jobs im August, Arbeitslosenquote bei 4,3 %) haben Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed am 17. September befeuert. Analysten erwarten dadurch eine mögliche Rallye über die Tech-Werte hinaus – allerdings mit dem Risiko einer Überhitzung.

🔙 DAX Rückblick (01.09. – 05.09.2025)

Wochenstart bei 23.971 Punkten

Wochenschluss bei 23.660 Punkten

Neues Wochentief und Wochenhoch unter Vorwochen-Niveau

Wochenverlust in diesem Jahr



Nach anfänglicher Stabilisierung ging es am Dienstag dynamisch abwärts. Erst am Donnerstag erholte sich der Index etwas, verlor die Gewinne jedoch am Freitag wieder. Die Wochenperformance lautet auf rund 1,3% minus im DAX.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

👉 Das Setup der Vorwoche hat nahezu perfekt gegriffen: Das Ziel bei 24.062 Punkten wurde knapp verfehlt.

📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX

Widerstände:

23.688 | 23.723/64 | 23.886/96 | 23.914 | 24.012 | 24.110/11 | 24.205/15 | 24.311/49 | 24.415/85 | 24.511/95

Unterstützungen:

23.595 | 23.485 | 23.393/11 | 23.282 | 23.118 | 23.051/17

📈 DAX Chartanalyse (Daily & 4h)

Daily-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX unter SMA20 (24.415) und SMA50 (24.110)

Schwache Dynamik und Momentumverlust erkennbar

Kleine Kerzen → unentschlossenes Marktbild

Erst oberhalb SMA50/SMA20 eröffnet sich bullisches Potenzial

👉 DAX Prognose (Daily): neutral

4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX unter SMA200 (24.111) → charttechnisch angeschlagen

Mehrfach SMA20 getestet, aber nicht gehalten

Gefahr weiterer Abgaben Richtung 23.380 – 23.050 Punkte

Erst über SMA50 (23.896) und stabil über SMA200 würde sich das Bild aufhellen

👉 DAX Analyse (4h): bärisch

DAX Prognose KW 37/2025 – Fazit

Tendenz: seitwärts / aufwärts

Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Short Cut:

Solange der DAX unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt die Schwäche dominierend. Erst ein Tagesschluss über diesen Linien könnte die Erholung einleiten.

DAX Trading Setup

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Stabilisierung über 23.660 Punkten könnte Potenzial bis 23.892 – 24.252 Punkte eröffnen.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Fällt der DAX unter 23.660 Punkte, drohen Rücksetzer bis 23.393 Punkte und darunter bis 23.127 Punkte.

✅ Zusammenfassung:

Die aktuelle DAX Prognose für KW 37/2025 bleibt abwartend. Die technische DAX Analyse zeigt Schwäche unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Ein Bruch nach unten könnte weitere Abgaben auslösen, während ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20/50 die Bullen zurück ins Spiel bringen würde.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

*BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur DAX Prognose & Analyse KW 37/2025

1. Wie ist die aktuelle DAX Prognose für KW 37/2025?

Die DAX Prognose für KW 37/2025 ist neutral bis leicht bullisch. Solange der Index unter der SMA20 und SMA50 notiert, überwiegt die Schwäche. Erst ein Anstieg darüber eröffnet neues Aufwärtspotenzial.

2. Hat der DAX in der Vorwoche Gewinne oder Verluste verzeichnet?

Der DAX schloss die Handelswoche bei 23.660 Punkten mit einem Wochenverlust – dem 15. Verlust im Jahr 2025.

3. Welche Widerstände und Unterstützungen sind im DAX Chart wichtig?

Widerstände: 23.688 – 24.511 Punkte

Unterstützungen: 23.595 – 23.051 Punkte

4. Wie lautet die DAX Analyse im Daily-Chart?

Im Daily-Chart zeigt sich ein neutrales Bild. Momentum fehlt, und erst oberhalb der SMA20 (24.415) und SMA50 (24.110) würde sich das Chartbild nachhaltig aufhellen.

5. Welche kurzfristigen Szenarien gibt es in der DAX Prognose?

Long-Szenario: Stabilisierung über 23.660 Punkten → Potenzial bis 24.252 Punkte.

Short-Szenario: Unter 23.660 Punkten drohen Rücksetzer bis 23.393 und 23.127 Punkte.

6. Ist die übergeordnete DAX Prognose positiv oder negativ?

Übergeordnet erwarten Analysten eine seitwärts/aufwärts-Tendenz. Wahrscheinlichkeit: 60 % bullisch, 40 % bärisch.