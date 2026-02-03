Gold Analyse & Prognose 🟡Starker Rebound nach historischem Crash

- Goldpreis und Silber erholen sich schnell nach historischem Einbruch
- Starke Nachfrage aus China und von Privatanlegern stützt den Markt
- Langfristige Fundamentaldaten, vor allem bei Silber, bleiben bullish
Goldpreis und Silber erholen sich rasant nach historischem Crash 💥
Nach dem heftigsten Einbruch seit mehr als einem Jahrzehnt melden sich die Edelmetalle eindrucksvoll zurück. Gold aktuell steigt um rund 5 % auf 4.950 US-Dollar je Unze, während Silber mit einem Plus von 8 % auf etwa 88 US-Dollar einen Teil des stärksten Abverkaufs seit 2013 wettmacht. Der schnelle Rebound zeigt: Viele Investoren nutzen den starken Rücksetzer gezielt zum Einstieg – sogenannte Dip Buyer dominieren aktuell das Marktgeschehen.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
Drei Key Takeaways zu Goldpreis und Silber
-
Goldpreis und Silber erholen sich schnell nach historischem Einbruch
-
Starke Nachfrage aus China und von Privatanlegern stützt den Markt
-
Langfristige Fundamentaldaten, vor allem bei Silber, bleiben bullish
Gold aktuell: Starke Nachfrage treibt Erholung 📈
Der jüngste Anstieg beim Goldpreis wird von mehreren Faktoren getragen. Nach der spekulativen Rallye im Januar – ausgelöst durch geopolitische Risiken, Unsicherheit über die Unabhängigkeit der US-Notenbank und starke Optionsaktivität – kam es zuletzt zu einem abrupten Crash. Dieser erwies sich jedoch nur als temporärer Schock.
Aktuell profitieren die Märkte von:
-
hohen und weiter steigenden Positionen chinesischer Fonds
-
anhaltendem Interesse westlicher Privatanleger
-
erneuter Nachfrage nach Call-Optionen
-
frischen Zuflüssen in gehebelte ETFs
Zudem stabilisiert sich der US-Dollar nach seiner jüngsten Aufwertung, was Edelmetallen zusätzlichen Rückenwind verleiht. UBS spricht von einer „gesunden Korrektur“, die langfristig attraktive Einstiegschancen bietet.
Silber bleibt volatiler – langfristige Knappheit spricht für Aufwärtspotenzial ⚡
Silber reagiert traditionell sensibler auf Marktbewegungen als Gold. Der kleinere Markt und der hohe Anteil privater Investoren sorgen für stärkere Schwankungen – nach unten wie nach oben. Dennoch bleiben die langfristigen Fundamentaldaten überzeugend.
Prognosen zeigen:
-
Globale Silbernachfrage könnte bis 2030 auf 48.000–54.000 Tonnen steigen
-
Das Angebot dürfte nur auf etwa 34.000 Tonnen wachsen
-
Die Solarindustrie allein könnte künftig 10.000–14.000 Tonnen jährlich verbrauchen (bis zu 41 % des Angebots)
Diese strukturelle Angebotslücke unterstreicht, dass der langfristige Aufwärtstrend bei Silber trotz kurzfristiger Volatilität intakt bleibt.
Blick nach Asien und auf die Geopolitik
Ein zentraler Faktor für die weitere Entwicklung von Gold aktuell und Silber ist China. Berichte über steigende Schmuck- und Barrenverkäufe in Shenzhen – insbesondere vor dem chinesischen Neujahrsfest – deuten auf anhaltende physische Nachfrage hin. Gleichzeitig beobachten Investoren die geopolitische Lage, insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Iran. Fortschritte bei möglichen Verhandlungen könnten den Safe-Haven-Charakter von Gold kurzfristig dämpfen.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
Fazit: Gold und Silber bleiben strategisch gefragt
Trotz des jüngsten Crashs zeigt sich, dass Gold aktuell und Silber weiterhin als zentrale Anlageklassen wahrgenommen werden. Der schnelle Rebound spricht dafür, dass das Vertrauen der Investoren nicht nachhaltig beschädigt wurde. Während kurzfristige Schwankungen hoch bleiben, insbesondere bei Silber, deuten geopolitische Risiken, strukturelle Angebotsengpässe und starke Nachfrage darauf hin, dass der übergeordnete Aufwärtstrend bei den Edelmetallen bestehen bleibt.
Gold Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Silber Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
