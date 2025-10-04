Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 41/2025

KEY TAKEAWAYS

Gold konnte in der abgelaufenen Handelswoche an ein neues Allzeithoch laufen. Vier der letzten fünf Tageskerzen im Chart sind grün eingefärbt. In den letzten Handelstagen hat das Edelmetall die Aufwärtsbewegung konsolidiert.

Das Tageschart kann jedoch nach wie vor uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA20 (aktuell bei 3.729,9 US-Dollar) zu halten, solange könnte Gold an immer neue Hochs laufen.

Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 3.929/32 US-Dollar und darüber bei 3.975/78 US-Dollar sein.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 04.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

🔙 Gold Rückblick (29.09.2025 – 03.10.2025)

Der Goldpreis startete am Montag bei 3.813,6 US-Dollar – rund 116 US-Dollar über dem Niveau der Vorwoche. Im Wochenverlauf setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und führte zu einem neuen Allzeithoch bei 3.896,8 US-Dollar. Nach Gewinnmitnahmen fiel Gold kurzfristig auf 3.820 US-Dollar, konnte sich jedoch stabilisieren und schloss die Woche bei 3.885,6 US-Dollar.

Damit verzeichnete Gold den siebten Wochengewinn in Folge und das 28. Plus des Jahres. Seit KW 34/2025 zeigt sich eine klare Struktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs – ein starkes Signal für einen anhaltenden bullischen Trend.

Unsere Prognose und die Setups für die zurückliegende Woche haben den Trend eindeutig gesehen - die Setups waren aber eher zu vorsichtig.



Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Gold Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre



Stand 04.10.2025, Referenz ist der Gold CFD; Quelle xStation Handelsplattform

📊 Gold wichtige Chartmarken: Widerstände und Unterstützungen

Bereich Marken (in USD) Widerstände 3.901,3 / 3.949,5 / 4.011,5 Unterstützungen 3.867,3 / 3.835,3 / 3.812,6 / 3.774,2 / 3.749,4 / 3.729,9 / 3.715,1

Wichtige Goldmarken laut unserem Setup:

Intraday-Marken: 3.942 / 3.801

Tagesschlussmarken: 4.035 / 3.661

Boxbereich: 4.066 – 2.836

Range: 4.895 – 2.491

📈 Gold Chartanalyse

Daily Chart: Aufwärtstrend bestätigt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart setzt sich die bullische Gold-Tendenz fort. Vier der letzten fünf Tageskerzen sind positiv. Solange der Goldpreis über der SMA20 (3.729,9 USD) notiert, bleibt das Chartbild bullisch.

Ziele auf der Oberseite: 3.929 / 3.975 US-Dollar.

Korrekturen bis an die SMA20 gelten als unkritisch. Erst ein Unterschreiten dieser Marke würde die Aufwärtsdynamik gefährden.

📈 Gold Prognose (Daily): bullisch

4h Chart: Stabilität über der SMA20

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich Gold robust. Das Edelmetall stabilisiert sich wiederholt an der SMA20 (3.866,8 USD) und verläuft klar aufwärtsgerichtet.

Die SMA50 (3.812,6 USD) dient als zusätzliche Unterstützung. Erst ein Bruch unter diese Marke könnte den Trend dämpfen.

📊 Gold Prognose (4h): bullisch



Fazit: Gold Prognose KW 41/2025

Gold bleibt in einem klaren Aufwärtstrend. Solange der Preis über der SMA20 liegt, sind weitere neue Hochs möglich.

Rücksetzer werden aktuell als Kaufgelegenheiten interpretiert.

📈 Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

📉 Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Erwartete Tendenz: seitwärts bis aufwärts

Gold Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario

Hält sich Gold über 3.885,6 USD, sind Anstiege bis 3.927,9 USD und darüber hinaus bis 3.966,4 USD denkbar.

Diese Zonen dienen als Zwischenziele für Long-Trader.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario

Fällt Gold unter 3.885,6 USD, könnten Rücksetzer bis 3.795 USD erfolgen. Hier liegen wichtige Unterstützungszonen für eine mögliche Erholung.



📌 FAZIT zu Gold in der neuen Handelswoche

Unsere Gold Analyse und Prognose für KW 41/2025 zeigt ein klar bullisches Bild.

Gold bleibt übergeordnet stark, mit Potenzial für weitere Allzeithochs – insbesondere, wenn die 3.850 USD-Marke verteidigt wird.

Die technische Struktur spricht weiterhin für steigende Kurse im laufenden Quartal.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität.

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose

🔸 Was zeigt die aktuelle Gold Analyse 2025?

Die aktuelle Gold Analyse 2025 zeigt, dass sich der Goldpreis weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend befindet. In KW 41 / 2025 erreichte Gold ein neues Allzeithoch bei 3.896,8 US-Dollar.

Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, gilt das Chartbild als bullisch.

🔸 Wie lautet die Gold Prognose für die KW 41 / 2025?

Laut unserer Gold Prognose für KW 41 / 2025 ist mit einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Entwicklung zu rechnen.

Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 60 %, während die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse bei 40 % liegt.

🔸 Welche Faktoren beeinflussen aktuell den Goldpreis?

Wesentliche Einflussfaktoren für den Goldpreis 2025 sind:

Inflationserwartungen und Zinspolitik der US-Notenbank (Fed)

Nachfrage nach sicheren Häfen bei geopolitischen Spannungen

Stärke oder Schwäche des US-Dollars

Technische Marken im Chart (z. B. SMA20, SMA50, Widerstände)

🔸 Wo liegen die nächsten Gold-Widerstände und Unterstützungen?

Die wichtigsten Widerstände liegen aktuell bei 3.901 / 3.949 / 4.011 US-Dollar, während die Unterstützungen im Bereich von 3.867 / 3.835 / 3.812 US-Dollar zu finden sind.

Diese Zonen sind entscheidend für den weiteren Trendverlauf im Oktober 2025.

🔸 Ist Gold aktuell ein Kauf?

Technisch betrachtet bleibt Gold bullisch. Solange der Preis über der SMA20 (ca. 3.730 US-Dollar) notiert, besteht die Chance auf weitere Anstiege.

Rücksetzer gelten kurzfristig als Kaufgelegenheiten, sofern keine fundamentalen Trendwechsel auftreten.