- Neues Allzeithoch bei Gold!
- Prognose: Gold bleibt klar im Aufwärtstrend!
- Technische Chartmarken bestätigen Stabilität
- Neues Allzeithoch bei Gold!
- Prognose: Gold bleibt klar im Aufwärtstrend!
- Technische Chartmarken bestätigen Stabilität
Gold Prognose & Gold Analyse 🟡 Wochenausblick KW 41/2025
KEY TAKEAWAYS
Gold konnte in der abgelaufenen Handelswoche an ein neues Allzeithoch laufen. Vier der letzten fünf Tageskerzen im Chart sind grün eingefärbt. In den letzten Handelstagen hat das Edelmetall die Aufwärtsbewegung konsolidiert.
Das Tageschart kann jedoch nach wie vor uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange es das Edelmetall es schafft, sich über der SMA20 (aktuell bei 3.729,9 US-Dollar) zu halten, solange könnte Gold an immer neue Hochs laufen.
Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 3.929/32 US-Dollar und darüber bei 3.975/78 US-Dollar sein.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
-
Aktuelle Gold Analyse am 04.10.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick
🔙 Gold Rückblick (29.09.2025 – 03.10.2025)
Der Goldpreis startete am Montag bei 3.813,6 US-Dollar – rund 116 US-Dollar über dem Niveau der Vorwoche. Im Wochenverlauf setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und führte zu einem neuen Allzeithoch bei 3.896,8 US-Dollar. Nach Gewinnmitnahmen fiel Gold kurzfristig auf 3.820 US-Dollar, konnte sich jedoch stabilisieren und schloss die Woche bei 3.885,6 US-Dollar.
Damit verzeichnete Gold den siebten Wochengewinn in Folge und das 28. Plus des Jahres. Seit KW 34/2025 zeigt sich eine klare Struktur aus höheren Hochs und höheren Tiefs – ein starkes Signal für einen anhaltenden bullischen Trend.
Unsere Prognose und die Setups für die zurückliegende Woche haben den Trend eindeutig gesehen - die Setups waren aber eher zu vorsichtig.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre, 10 Jahre
Stand 04.10.2025, Referenz ist der Gold CFD; Quelle xStation Handelsplattform
📊 Gold wichtige Chartmarken: Widerstände und Unterstützungen
|Bereich
|Marken (in USD)
|Widerstände
|3.901,3 / 3.949,5 / 4.011,5
|Unterstützungen
|3.867,3 / 3.835,3 / 3.812,6 / 3.774,2 / 3.749,4 / 3.729,9 / 3.715,1
Wichtige Goldmarken laut unserem Setup:
-
Intraday-Marken: 3.942 / 3.801
-
Tagesschlussmarken: 4.035 / 3.661
-
Boxbereich: 4.066 – 2.836
-
Range: 4.895 – 2.491
📈 Gold Chartanalyse
-
Daily Chart: Aufwärtstrend bestätigt
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart setzt sich die bullische Gold-Tendenz fort. Vier der letzten fünf Tageskerzen sind positiv. Solange der Goldpreis über der SMA20 (3.729,9 USD) notiert, bleibt das Chartbild bullisch.
Ziele auf der Oberseite: 3.929 / 3.975 US-Dollar.
Korrekturen bis an die SMA20 gelten als unkritisch. Erst ein Unterschreiten dieser Marke würde die Aufwärtsdynamik gefährden.
📈 Gold Prognose (Daily): bullisch
-
4h Chart: Stabilität über der SMA20
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich Gold robust. Das Edelmetall stabilisiert sich wiederholt an der SMA20 (3.866,8 USD) und verläuft klar aufwärtsgerichtet.
Die SMA50 (3.812,6 USD) dient als zusätzliche Unterstützung. Erst ein Bruch unter diese Marke könnte den Trend dämpfen.
📊 Gold Prognose (4h): bullisch
Fazit: Gold Prognose KW 41/2025
Gold bleibt in einem klaren Aufwärtstrend. Solange der Preis über der SMA20 liegt, sind weitere neue Hochs möglich.
Rücksetzer werden aktuell als Kaufgelegenheiten interpretiert.
-
📈 Bull-Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit
-
📉 Bear-Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit
-
Erwartete Tendenz: seitwärts bis aufwärts
Gold Trading Setups
🟢 Long Setup, Bull-Szenario
Hält sich Gold über 3.885,6 USD, sind Anstiege bis 3.927,9 USD und darüber hinaus bis 3.966,4 USD denkbar.
Diese Zonen dienen als Zwischenziele für Long-Trader.
🔴 Short Setup, Bear-Szenario
Fällt Gold unter 3.885,6 USD, könnten Rücksetzer bis 3.795 USD erfolgen. Hier liegen wichtige Unterstützungszonen für eine mögliche Erholung.
📌 FAZIT zu Gold in der neuen Handelswoche
Unsere Gold Analyse und Prognose für KW 41/2025 zeigt ein klar bullisches Bild.
Gold bleibt übergeordnet stark, mit Potenzial für weitere Allzeithochs – insbesondere, wenn die 3.850 USD-Marke verteidigt wird.
Die technische Struktur spricht weiterhin für steigende Kurse im laufenden Quartal.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
XTB: SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren.
Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick
– Hinweis in eigener Sache –
Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.
Gold langfristig investieren oder aktiv traden
Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.
Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB
-
0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold
-
Long- und Short-Handel: Setze auf steigende oder fallende Goldpreise
-
Hebelwirkung bis zu 1:20: Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten
-
Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte
Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot
-
0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €
-
Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €
-
Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit
➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).
Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden
Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.
👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger
Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest
Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!
Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel
Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:
-
Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr
-
Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen
-
Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.
➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.
❓Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gold Analyse & Prognose
🔸 Was zeigt die aktuelle Gold Analyse 2025?
Die aktuelle Gold Analyse 2025 zeigt, dass sich der Goldpreis weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend befindet. In KW 41 / 2025 erreichte Gold ein neues Allzeithoch bei 3.896,8 US-Dollar.
Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, gilt das Chartbild als bullisch.
🔸 Wie lautet die Gold Prognose für die KW 41 / 2025?
Laut unserer Gold Prognose für KW 41 / 2025 ist mit einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Entwicklung zu rechnen.
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 60 %, während die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse bei 40 % liegt.
🔸 Welche Faktoren beeinflussen aktuell den Goldpreis?
Wesentliche Einflussfaktoren für den Goldpreis 2025 sind:
-
Inflationserwartungen und Zinspolitik der US-Notenbank (Fed)
-
Nachfrage nach sicheren Häfen bei geopolitischen Spannungen
-
Stärke oder Schwäche des US-Dollars
-
Technische Marken im Chart (z. B. SMA20, SMA50, Widerstände)
🔸 Wo liegen die nächsten Gold-Widerstände und Unterstützungen?
Die wichtigsten Widerstände liegen aktuell bei 3.901 / 3.949 / 4.011 US-Dollar, während die Unterstützungen im Bereich von 3.867 / 3.835 / 3.812 US-Dollar zu finden sind.
Diese Zonen sind entscheidend für den weiteren Trendverlauf im Oktober 2025.
🔸 Ist Gold aktuell ein Kauf?
Technisch betrachtet bleibt Gold bullisch. Solange der Preis über der SMA20 (ca. 3.730 US-Dollar) notiert, besteht die Chance auf weitere Anstiege.
Rücksetzer gelten kurzfristig als Kaufgelegenheiten, sofern keine fundamentalen Trendwechsel auftreten.
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, Gold, USDJPY
DAX: Stabil Aufwärts! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
BÖRSE HEUTE: Starker Russell 2000 und Metalle, ATH in Großbritannien (03.10.25)
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Silber (03.10.25)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.