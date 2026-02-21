🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Gold Analyse – Wochenausblick KW 09/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold hat sich in den letzten Handelswochen stabilisieren können und hat in den letzten Handelstagen die Erholung fortgesetzt. Aus dem Tageschart kann gut herausgelesen werden, dass es zunächst im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 5.008,6 US-Dollar) aufwärts ging. Gold konnte sich allerdings erst zum Wochenschluss hin wieder über diese Durchschnittslinie schieben und auch einen Wochenschluss darüber formatieren.

Wesentlich zum Wochenbeginn wird sein, dass der Tagesschluss von Freitag am Montag bestätigt wird und das sich Edelmetall verbindlich über dieser Durchschnittslinie etablieren kann. Es würde dann mit einer weiteren grünen Tageskerze weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 5.184/88 US-Dollar, bzw. darüber die 5.440 US-Dollar angelaufen werden.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 21.02.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Gold Analyse: Rückblick (16.02.2026 – 20.02.2026)

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.994,1 US-Dollar in die Handelswoche und damit unter dem Vorwochenniveau. Zunächst setzte sich die Schwächephase fort, ehe das Edelmetall ab Dienstag Stabilität zeigte.

Ab Mittwoch dominierte zunehmender Kaufdruck. Der Goldpreis konnte sich sukzessive erholen und überschritt zum Wochenschluss die wichtige Marke von 5.050 US-Dollar. Im späten Freitagshandel näherte sich Gold der 5.100 US-Dollar-Marke, die jedoch knapp verfehlt wurde.

➡️ Wochenschluss: 5.096,3 US-Dollar

➡️ Sechster Wochengewinn in 2026

➡️ Dritter Wochengewinn in Folge

➡️ Range leicht über Vorwoche, aber unter Jahresdurchschnitt

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer bleibt der mittelfristige Trend beim Goldpreis aktuell konstruktiv.

Gold Performance: Woche, Monat , Jahr

Quelle: xStation von XTB, Stand 21.02.2026

🔎 Gold Analyse: Wichtige Widerstände & Unterstützungen

🟢 Widerstände

5.110,3 USD

5.143,3 USD

5.448,3 USD

🔴 Unterstützungen

5.033,6 USD

5.008,3 USD

4.997,0 USD

4.867,5 USD

4.703,6 USD

Diese Marken sind für die kommende Gold Prognose entscheidend.

📊 Gold Chartanalyse

🟢 Gold Analyse im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Goldpreis konnte sich zuletzt oberhalb der SMA20 (aktuell 5.008,6 USD) stabilisieren und einen Wochenschluss darüber ausbilden.

Bullisches Szenario

Bestätigung des Freitagsschlusskurses am Montag

Etablierung oberhalb der SMA20

Mögliche Ziele: 5.184/5.188 USD 5.440 USD Perspektivisch Allzeithoch



Bärisches Szenario

Rückfall unter SMA20 per Tagesschluss

Nächstes Ziel: 23,6 % Retracement SMA50 (aktuell 4.703,6 USD)



Übergeordnetes Chartbild: neutral bis bullisch

🔵 Gold Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Im 4h-Chart zeigt sich die vorherige Seitwärtsphase deutlich. Der Goldpreis aktuell konnte:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

✔️ über SMA20 (4.985,4 USD)

✔️ über SMA50 (4.997,0 USD)

✔️ mit bullischem Momentum Richtung 5.100 USD laufen

Solange Gold oberhalb der SMA50 notiert, bleibt die kurzfristige Gold Prognose positiv.

Kritische Marke:

Verlust der SMA50 → Risiko einer Ausweitung bis zur SMA200 (4.867,5 USD)

Kurzfristige Einordnung: bullisch

🧭 Gold Prognose KW 09/2026

Erwartete Goldpreis-Tendenz:

➡️ Seitwärts bis aufwärts

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

🟢 Bullisch: 60 %

🔴 Bärisch: 40 %

🚀 Handels-Setups für die neue Woche

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Kann sich der Goldpreis aktuell über 5.096,3 USD halten, ergeben sich folgende Zielzonen:

5.110 USD

5.140 USD

5.172 USD

5.183 USD

Oberhalb von 5.140 USD steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests des Allzeithochs deutlich.

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Goldpreis unter 5.096,3 USD zurück:

Erste Zielzone:

5.070 – 5.034 USD

Erweiterte Korrekturziele:

5.008 USD

4.998 USD

4.979 USD

Unterhalb von 4.979 USD würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.

📝 Fazit: Gold Aktuell & Ausblick

Der Goldpreis aktuell zeigt weiterhin eine stabile Grundstruktur mit bullischer Tendenz. Entscheidend für die neue Woche wird die Verteidigung der SMA20 im Tageschart sowie der SMA50 im 4h-Chart.

Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die übergeordnete Gold Prognose konstruktiv – mit Chancen auf einen erneuten Anlauf an das Allzeithoch.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

❓ FAQ – Gold Aktuell, Goldpreis & Gold Prognose

Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell liegt bei rund 5.096 US-Dollar je Feinunze (Stand: Wochenschluss KW 08/2026). Damit notiert Gold weiterhin auf einem hohen Niveau und in unmittelbarer Nähe zur psychologisch wichtigen 5.100-US-Dollar-Marke. Kurzfristig entscheidet sich hier, ob der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann.

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für KW 09/2026?

Die aktuelle Gold Prognose für KW 09/2026 ist seitwärts bis leicht bullisch.

Solange sich der Goldpreis oberhalb der SMA20 im Tageschart und der SMA50 im 4h-Chart hält, bleibt das technische Setup positiv.

Wahrscheinlichkeiten laut Analyse:

60 % bullisches Szenario

40 % bärisches Szenario

Ein Anstieg über 5.140 US-Dollar würde das bullische Momentum deutlich verstärken.

Welche Widerstände sind beim Goldpreis aktuell wichtig?

Die wichtigsten Widerstände im aktuellen Chartbild sind:

5.110 US-Dollar

5.143 US-Dollar

5.448 US-Dollar

Ein nachhaltiger Ausbruch über 5.143 USD würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Allzeithoch erneut getestet wird.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Goldpreis?

Relevante Unterstützungszonen beim Goldpreis aktuell sind:

5.033 US-Dollar

5.008 US-Dollar (SMA20 Daily)

4.867 US-Dollar (SMA200 im 4h-Chart)

Solange diese Marken verteidigt werden, bleibt die mittelfristige Gold Prognose stabil.

Ist der Goldpreis derzeit bullish oder bearish?

Kurzfristig ist der Goldpreis technisch bullish.

Im Tageschart zeigt sich eine Stabilisierung oberhalb der SMA20, während im 4h-Chart ein klarer Momentum-Aufbau erkennbar ist.

Übergeordnet bleibt das Chartbild neutral bis bullisch, solange kein signifikanter Bruch wichtiger Unterstützungen erfolgt.

Kann der Goldpreis ein neues Allzeithoch erreichen?

Ja, ein neues Allzeithoch ist möglich, wenn:

Die 5.140-US-Dollar-Marke dynamisch überschritten wird Der Goldpreis mehrere Tagesschlusskurse oberhalb der SMA20 ausbildet Das Momentum im 4h-Chart intakt bleibt

In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung deutlich.

Welche Faktoren beeinflussen den Goldpreis aktuell?

Der Goldpreis aktuell wird maßgeblich beeinflusst durch:

US-Dollar-Entwicklung

Zinsniveau und Fed-Politik

Inflationserwartungen

geopolitische Unsicherheiten

ETF-Zuflüsse in Gold

Steigende Unsicherheit und fallende Realzinsen wirken in der Regel unterstützend für Gold.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Gold zu kaufen?

Ob jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt ist, hängt vom Anlagehorizont ab:

Kurzfristig: Einstieg bei Rücksetzern an Unterstützungen kann strategisch sinnvoll sein.

Mittelfristig: Solange der Goldpreis oberhalb der SMA50 notiert, bleibt das Setup konstruktiv.

Langfristig: Gold dient weiterhin als Absicherungsinstrument gegen Inflation und Systemrisiken.

Eine individuelle Risikobewertung ist jedoch immer erforderlich.