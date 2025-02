Gold ist in den letzten Handelstagen √ľbergeordnet weiter aufw√§rtsgelaufen. Es folgt ein Allzeithoch nach dem n√§chsten. Am Donnerstag der letzten Handelswoche stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese wurden am Freitag direkt wieder zur√ľckgekauft. Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. An unserer √ľbergeordneten Einsch√§tzung zum letzten Update hat sich nicht viel ver√§ndert. Solange es Gold schafft sich per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 (aktuell bei 2.764,0 US-Dollar) zu halten, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufw√§rts gehen k√∂nnte.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 08.02.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

Gold R√ľckblick: (03.02.2025 - 07.02.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.786,8 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 32,30 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 13,90 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold formatierte das Wochentief gleich am Montagmorgen. Es ging von hier zun√§chst √ľber die 2.800 US-Dollar-Marke. Gold hat es auch im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Dienstag geschafft, sich √ľber dieser Marke zu halten. Ab Dienstag ging es sukzessive aufw√§rts. Erst am Mittwochabend ist die Bewegung an der 2.880 US-Dollar-Marke ausgelaufen. Es stellte sich im weiteren Handelsverlauf zwar Gewinnmitnahmen ein, die R√ľcksetzer wurden aber zeitnah wieder zur√ľckgekauft. Erholen konnte sich das Edelmetall am Freitagnachmittag. Es ging an ein neues Allzeithoch, das aber nachfolgend direkt wieder abverkauft worden ist. Gold ging bei 2.860,5 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch lag √ľber dem Level der Vorwoche, das Wochentief wurde ebenfalls √ľber dem Niveau der Woche zuvor festgestellt. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden, der sechste in Folge. Prozentual hat Gold rund 2,1% zugelegt, nicht schlecht als Wochenperformance! Die Range lag √ľber der 100 US-Dollar Marke und damit √ľber dem Niveau der Vorwoche als auch √ľber dem Jahresdurchschnitt. Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†2.843,1 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei¬†2.846,1 US-Dollar anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten 2.788,3 US-Dollar-Marke unter unser n√§chstes Anlaufziele bei 2.785,8 US-Dollar.¬† ¬†¬†

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.862,6   2.865,4   2.893,1   2.917,9   2.945,3   2.995,1

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.859,8 ¬† 2.835,9 ¬† 2.817,3 ¬† 2.812,4 ¬† 2.764,0 ¬† 2.745,7 ¬† 2.712,0 ¬† 2.706,3 ¬† 2.691,4

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.941   und 2.765

Tagesschlussmarken                     2.996  und 2.688

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.996  bis  1.977

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         3.152  bis  1.677

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Gold ist in den letzten Handelstagen √ľbergeordnet weiter aufw√§rtsgelaufen. Es folgt ein Allzeithoch nach dem n√§chsten. Am Donnerstag der letzten Handelswoche stellten sich zwar Gewinnmitnahmen ein, diese wurden am Freitag direkt wieder zur√ľckgekauft.

Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. An unserer √ľbergeordneten Einsch√§tzung zum letzten Update hat sich nicht viel ver√§ndert. Solange es Gold schafft sich per Tagesschluss √ľber der¬†SMA20 (aktuell bei 2.764,0 US-Dollar) zu halten, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufw√§rts gehen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnte der Bereich bei 2.915/18 US-Dollar und dann der Bereich bei 2.958/62 US-Dollar sein.

R√ľcksetzer k√∂nnten zun√§chst bis in den Bereich des 23,6 % Retracement bzw. an die SMA20 gehen. Knapp unter der¬†SMA20 verl√§uft das 38,2 % Retracement, das im Zuge von Schw√§che auch noch st√ľtzen k√∂nnte.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich in den letzten Handelstagen √ľbergeordnet sukzessive aufw√§rtsschieben. Die SMA20 (aktuell bei 2.859,8 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 2.813,3 US-Dollar) waren im Handelsverlauf der letzten beiden Handelswochen im Rahmen von R√ľcksetzern immer ein verl√§sslicher Support. Im Chart ist erkennbar, dass wenn es an, bzw. unter die SMA20 ging, Gold sich sp√§testens im Bereich der¬†SMA50 erholen konnte. Diese beiden Durchschnittslinien waren eine veritable Unterst√ľtzung. Kaufdruck setzte zu Wochenbeginn ein. Es ging im Zuge dessen sukzessive aufw√§rts. Die Bewegung lief im Bereich der 2.882,5 US-Dollar aus. Gold konnte sich nach einem R√ľcksetzer an der¬†SMA20 stabilisieren und wieder aufw√§rtsschieben. Auch am Freitag der letzten Handelswoche wurde diese Durchschnittslinie erneut angelaufen, aber mit dem Kerzenk√∂rper nicht unterschritten. Im Chart ist erkennbar, dass Gold im Dunstkreis dieser Linie aus dem Wochenhandel gegangen ist.

Gold muss unbedingt versuchen sich √ľber der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so w√§re es zwingend, dass sich das Edelmetall im Rahmen von Erholungsbewegungen z√ľgig von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen kann. Gelingt dies, so w√§ren denkbare Anlaufziele √ľber dem aktuellen Allzeithoch die Anlaufziele, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Rutscht Gold aber unter diese Linie und etabliert sich das Edelmetall auch unter der SMA20, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn Gold den Kontakt zu dieser Linie verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che weiter in Richtung der¬†SMA50 fortsetzen k√∂nnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† Solange sich Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung an die 2.915/18 US-Dollar bzw. die 2.958/62 US-Dollar gehen. R√ľcksetzer sollten sich auf Tagesschlussbasis sp√§testens im Bereich der¬†SMA20 erholen. Vorstellbar ist, dass das Edelmetall in den kommenden Handelstagen etwas zur√ľcksetzen k√∂nnte, um "Luft zu holen".

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 06 / 2025: seitwärts / abwärts*

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.860,5 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.862,9, bei 2.865,1, bei 2.868,1, bei 2.870,5, bei 2.873,1, bei 2.875,9, bei 2.877,8, bei 2.880,1, bei 2.882,9 bei 2.885,3, bei 2.887,6, bei 2.889,8, bei 2.892,1, bei 2.894,9 und dann bei 2.896,1 US-Dollar gehen. √úber der 2.896,1 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.898,6, bei 2.900,3, bei 2.902,6, bei 2.905,1, bei 2.908,3, bei 2.911,7, bei 2.913,5, bei 2.916,8, bei 2.919,3, bei 2.922,7 bzw. bei 2.925,6 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.860,5 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.858,9, bei 2.857,0, bei 2.855,4, bei 2.852,1, bei 2.849,5, bei 2.847,3, bei 2.844,9, bei 2.842,1, bei 2.839,8, bei 2.836,7, bei 2.834,1, bei 2.832,9, bei 2.829,7 und dann bei 2.827,1 US-Dollar erreichen. Unter der 2.827,1 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.824,6, bei 2.821,8, bei 2.819,5, bei 2.817,0, bei 2.814,7, bei 2.812,1, bei 2.809,7, bei 2.806,8 bzw. bei 2.804,5 US-Dollar anlaufen.

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!