Ein neues Allzeithoch bei Gold wurde am vergangenen Freitag bei 2.817 US-Dollar festgestellt. Auf Wochensicht hat Gold wieder rund 1% plus zugelegt. Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. An unserer übergeordneten Einschätzung zum letzten Update hat sich nicht viel verändert. Solange es Gold schafft sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 2.717,4 US-Dollar) zu halten, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnte der Bereich bei 2.845/48 US-Dollar und dann der Bereich bei 2.858/61 US-Dollar sein.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 01.02.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick

Gold Rückblick: (27.01.2025 - 31.01.2025)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.754,5 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 43,00 US-Dollar über dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 16,40 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold konnte sich am Montagmorgen zunächst etwas erholen, gab die Gewinne nachfolgend am Nachmittag wieder ab. Nach der Stabilisierung am Montagabend konnte sich das Edelmetall am Dienstag moderat erholen. Zwar stellten sich am Mittwoch erneute Schwäche ein, das Wochentief von Montag wurde aber nicht mehr angelaufen. Am Donnerstagmorgen stellte sich Kaufdruck ein. Es ging bis zum Abend sukzessive aufwärts. Gold konnte zwar ein neues Allzeithoch formatieren, aber nicht über die 2.800 US-Dollar laufen. Das ist erst am Freitag gelungen. Das Edelmetall konnte sich bis zum Abend über dieser Marke halten, formatierte knapp über diesem Level den Wochenschluss. Gold ging bei 2.800,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde über der Marke von 2.800 US-Dollar formatiert als auch über dem Level der Woche zuvor. Auch das Wochentief wurde über dem Niveau der Vorwoche festgestellt. Auch in dieser Handelswoche wurde ein Wochengewinn ausgewiesen, der fünfte in Folge. Die Range war etwas größer als in der letzten Handelswoche und lag auch über dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 2.815,9 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser nächstes Anlaufziel bei 2.818,0 US-Dollar anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 2.732,8 US-Dollar-Marke nicht ganz an unser nächstes Anlaufziele bei 2.729,8 US-Dollar.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.812,1 2.824,9 2.845,1 2.880,0 2.900,5

Gold-Unterstützungen 2.799,2 2.784,8 2.777,6 2.764,0 2.761,3 2.745,3 2.717,4 2.680,4 2.672,0

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 2.837 und 2.688

Tagesschlussmarken 2.941 und 2.581

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.915)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.046)

Boxbereich 2.223 bis 1.466

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Boxbereich 2.941 bis 1.977

Range 3.152 bis 1.677

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Gold hat sich in den letzten Handelstagen weiter erholen können. Zwei der fünf Tageskerzen der letzten Handelswoche sind zwar rot eingefärbt, Gold war aber in der Lage die Rücksetzer immer gleich zu kompensieren. Am Donnerstag ging es mit Dynamik an die 2.800 US-Dollar-Marke, die am Freitag überwunden werden konnte. Das neue Allzeithoch bei Gold wurde bei 2.817 US-Dollar festgestellt.

**************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade!

**************

Das Tageschart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. An unserer übergeordneten Einschätzung zum letzten Update hat sich nicht viel verändert. Solange es Gold schafft sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 2.717,4 US-Dollar) zu halten, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnte der Bereich bei 2.845/48 US-Dollar und dann der Bereich bei 2.858/61 US-Dollar sein.

Rücksetzer könnten zunächst bis in den Bereich des 23,6 % Retracement / SMA20 bzw. an die SMA50 (aktuell bei 2.672,0 US-Dollar) gehen. Kann sich das Edelmetall nicht spätestens im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen, so würde sich das Tageschart dann eintrüben, wenn das Edelmetall auch unter diesen Support rutscht.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Gold konnte sich in den letzten Handelstagen übergeordnet sukzessive aufwärtsschieben. Die SMA20 (aktuell bei 2.777,6 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 2.764,0 US-Dollar) waren im Handelsverlauf der letzten Handelstage im Rahmen von Rücksetzern immer ein verlässlicher Support. Im Chart ist erkennbar, dass wenn es an, bzw. unter die SMA20 ging, Gold sich spätestens im Bereich der SMA50 erholen konnte. Diese beiden Durchschnittslinien waren eine veritable Unterstützung. Kaufdruck setzte wieder zur Wochenmitte ein, der das Edelmetall verbindlich weiter aufwärtsgeschoben hat. Gold konnte sich im Zuge der Bewegung bis an und über die 2.800 US-Dollar-Marke schieben und ein neues Allzeithoch formatieren.

Solange es Gold schafft, sich über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Rücksetzer könnten sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht, so könnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Wesentlich unter die SMA50 sollte es aber nicht mehr gehen, um den bullischen Gesamteindruck im Chart nicht in Frage zu stellen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: Solange sich Gold per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung an und über die 2.845/48 bzw. die 2.858/61 US-Dollar gehen. Rücksetzer sollten sich auf Tagesschlussbasis spätestens im Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 erholen. Vorstellbar ist, dass das Edelmetall in den kommenden Handelstagen etwas zurücksetzen könnte, um "Luft zu holen".

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 06 / 2025: seitwärts / abwärts*

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Einschätzung für die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 2.800,7 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 2.803,2, bei 2.805,7, bei 2.807,4, bei 2.809,7, bei 2.812,6, bei 2.815,8, bei 2.818,5, bei 2.821,4 und dann bei 2.823,8 US-Dollar gehen. Über der 2.823,8 US-Dollar-Marke wären unsere Anlaufziele bei 2.825,5, bei 2.827,4, bei 2.829,8, bei 2.831,6, bei 2.834,9, bei 2.837,7, bei 2.839,9, bei 2.843,1 bzw. bei 2.846,1 US-Dollar erreichbar.

Short Setup: Kann sich Gold nicht über der 2.800,7 US-Dollar-Marke halten, so könnte das Edelmetall unsere nächsten Anlaufziele bei 2.798,0, bei 2.796,1, bei 2.793,8, bei 2.791,0, bei 2.789,1, bei 2.788,3, bei 2.785,8, bei 2.783,1, bei 2.780,4, bei 2.777,9, bei 2.776,1, bei 2.772,8, bei 2.769,5, bei 2.767,1 und dann bei 2.764,3 US-Dollar anlaufen. Unter der 2.764,3 US-Dollar-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 2.761,4, bei 2.758,9, bei 2.756,0, bei 2.753,5, bei 2.750,4, bei 2.748,3, bei 2.746,1, bei 2.744,3, bei 2.741,1 bzw. bei 2.738,3 US-Dollar zu finden.

Quelle: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!