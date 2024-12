Es scheint sich ein weiterer Fehlausbruch (charttechnisch) eingestellt zu haben. Gold hat es nicht verbindlich vermocht, sich √ľber der SMA50 festzusetzen. Wichtig wird zu Wochenbeginn zun√§chst sein, dass Gold einen Richtungswechsel abbilden kann und dass der Tagesschluss von Freitag nicht best√§tigt wird. Sollte sich dies einstellen, so besteht die Perspektive, dass es mit einer gr√ľnen Tageskerze wieder √ľber die¬†SMA50 gehen k√∂nnte. Stellen sich diese Kursmuster ein, so w√ľrde sich das Tageschart dann aufhellen, wenn es das Edelmetall es schafft, sich auch rasch weiter aufw√§rts in Richtung der 2.700/15 US-Dollar zu schieben.

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 14.12.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

 

Gold R√ľckblick: (09.12.2024 - 13.12.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.643,8 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 17,90 US-Dollar √ľber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 11,90 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold ist in der letzten Handelswoche zu Beginn aufw√§rtsgelaufen. Es ging im Handelsverlauf bis Mittwochabend stufenf√∂rmig aufw√§rts. Im Zuge dieser Aufw√§rtsbewegung ging es knapp √ľber die 2.720 US-Dollar-Marke. Am Donnerstagmorgen setzten Gewinnmitnahmen ein, die bis zum Abend angedauert haben. Das Edelmetall konnte sich im Rahmen des Fr√ľhhandels zu Freitag stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Die Abw√§rtsbewegung setzte sich am Freitagvormittag weiter fort. Es ging kontinuierlich abw√§rts. Die Gegenbewegungen, die sich eingestellt haben, wurde zeitnah wieder abverkauft, bis zum Wochenschluss dominiert Schw√§che das Kursgeschehen. Gold ging bei 2.647,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber der 2.700 US-Dollar-Marke als auch √ľber dem Niveau der Vorwoche formatiert. Das Wochentief wurde ebenso √ľber der Marke der Woche zuvor festgestellt. Nach zwei Wochenverlusten wurde in der abgelaufenen Handelswoche wieder ein Gewinn ausgewiesen. Damit ist der Wochenverlust der Vorwoche fast ausgeglichen worden. Die Range war deutlich gr√∂√üer als in der Woche zuvor und lag knapp √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†2.671,6 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei¬†2.674,0 US-Dollar erreichen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen nicht unter die 2.640 US-Dollar, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden damit nicht angelaufen.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.652,1   2.663,6   2.664,5   2.665,4   2.670,7   2.671,6   2.690,2   2.699,8   2.721,2   2.730,3   2.748,4

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.635,7 ¬† 2.621,3 ¬† 2.616,8 ¬† 2.611,9 ¬† 2.589,6

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.689   und 2.581

Tagesschlussmarken                     2.837  und 2.491

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.223  bis  1.466

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.760  bis  1.087

Range                                         2.961  bis  1.087

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold sich von der SMA20 (aktuell bei 2.652,1 US-Dollar), nach einigen Schwierigkeiten, l√∂sen konnte und aufw√§rts an und √ľber die¬†SMA50 (aktuell bei 2.671,6 US-Dollar) gelaufen ist. Die Bewegung ging zun√§chst von der SMA50 in Richtung Norden, die Gewinne wurden zum Ende der Handelswoche aber wieder abgegeben. Es ging im Zuge der Schw√§che wieder an die SMA50 zur√ľck, die im Handel am Freitag unterschritten wurden. Die Tageskerze am Freitag hat praktisch auf der SMA20 aufgesetzt.

Damit scheint sich ein weiterer Fehlausbruch eingestellt zu haben. Gold hat es nicht verbindlich vermocht, sich √ľber der SMA50 festzusetzen. Wichtig wird zu Wochenbeginn zun√§chst sein, dass Gold einen Richtungswechsel abbilden kann und dass der Tagesschluss von Freitag nicht best√§tigt wird. Sollte sich dies einstellen, so besteht die Perspektive, dass es mit einer gr√ľnen Tageskerze wieder √ľber die¬†SMA50 gehen k√∂nnte. Stellen sich diese Kursmuster ein, so w√ľrde sich das Tageschart dann aufhellen, wenn es das Edelmetall es schafft, sich auch rasch weiter aufw√§rts in Richtung der 2.700/15 US-Dollar zu schieben.

 

Wird der Tagesschluss aber best√§tigt, so k√∂nnte es mit einer weiteren roten Kerze abw√§rts gehen. Das w√ľrde auch bedeuten, dass Gold unter die SMA20 rutscht. Diese w√§re erst dann als kritisch zu interpretieren, wenn das Edelmetall den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Realisiert sich dieses Szenario in den kommenden Handelstagen, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich weitere Schw√§che einstellen k√∂nnte. Diese hat die Perspektive zun√§chst in den Bereich des Dezember Tiefs zu laufen. H√§lt diese Marke nicht, so k√∂nnten sich weitere Abgaben in Richtung der 2.550/35 US-Dollar einstellen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral¬†

Betrachtung im 4h Chart:

Gold hat sich mit einiger M√ľhe √ľber die SMA20 (aktuell bei 2.690,2 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 2.665,4 US-Dollar) schieben k√∂nnen. Es ging weiter aufw√§rts an die SMA200 (aktuell bei 2.663,6 US-Dollar), die aber vergleichsweise schnell √ľberwunden werden konnte. Es ging bis zur Wochenmitte aufw√§rts. Im Chart ist gut zu erkennen, dass sich im Bereich der 2.720 US-Dollar Gewinnmitnahmen eingestellt haben, die sich bis zum Freitag fortsetzten. Es ging im Zuge dieser Schw√§che unter die SMA20, unter der sich Gold dann festgesetzt hat. Am Freitag der letzten Handelswoche wurde die¬†SMA50 /¬†SMA200 angelaufen. Diese beiden Linien haben am Freitag der letzten Handelswoche keinen Support geboten, obwohl beide Linien eng zusammen gelegen sind. Der Wochenschluss wurde unter diesen beiden Durchschnittslinien formatiert.

Damit hat sich das 4h Chart deutlich eingetr√ľbt. Gold hat seine gute Ausgangssituation nicht nutzen k√∂nnen, vielmehr zeichnet sich ab, dass sich ein erneuter Fehlausbruch konstituiert hat. Rutscht Gold jetzt zu Wochenbeginn weiter ab, so tr√ľbt sich das Chartbild weiter ein. Geht der Kontakt zur¬†SMA50 verloren, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben √ľbergeordnet weiter ausdehnen k√∂nnten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung genannt.

Gold hat aktuell das Problem, dass wenn es wieder Perspektiven auf der Oberseite haben m√∂chte, nicht nur √ľber die SMA50, sondern auch √ľber die SMA200 laufen muss. Im Chart ist erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien in den letzten Handelswochen nicht so einfach zu √ľberwinden waren und jetzt auch eng zusammenliegen. Somit bliebt abzuwarten, ob sich diese Kursmuster einstellen. Sollten die beiden Linien im Zuge eines dynamischen Impulses √ľberwunden werden k√∂nnen, so ist es unserer Meinung nach zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der SMA20 geht.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit:¬† Gold muss sich per Tagesschluss √ľber der SMA20 halten, um dann wieder √ľber die SMA50 laufen. Erst wenn dies per Tagesschluss abgebildet ist, besteht die Perspektive, dass es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen k√∂nnte. Etabliert sich Gold auf der anderen Seite per Tagesschluss wieder unter der SMA20, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit auf weitere Verluste wieder steigen.¬†

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.647,7 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.649,3, bei 2.652,2 bei 2.653,6, bei 2.655,8, bei 2.658,4, bei 2.660,6, bei 2.662,4, bei 2.664,4, bei 2.666,7, bei 2.669,1, bei 2.671,6 bzw. bei 2.674,0 US-Dollar gehen. √úber der 2.674,0 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.677,1, bei 2.679,8, bei 2.682,1, bei 2.684,8, bei 2.687,1, bei 2.689,8, bei 2.692,1, bei 2.695,3, bei 2.697,8, bei 2.699,3, bei 2.701,1 und dann bei 2.703,9 US-Dollar zu finden.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.647,7 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.644,8, bei 2.642,4, bei 2.639,7, bei 2.637,5, bei 2.635,4, bei 2.633,1, bei 2.630,5, bei 2.627,9, bei 2.625,6, bei 2.623,1, bei 2.621,0, bei 2.619,1, bei 2.616,6 und dann bei 2.614,8 US-Dollar anlaufen. Unter der 2.614,8 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.612,4, bei 2.610,5, bei 2.608,1, bei 2.606,5, bei 2.603,9, bei 2.601,0, bei 2.598,6, bei 2.596,1 bzw. bei 2.594,0 US-Dollar erreichen.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 51 / 2024:

seitwärts / abwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

 

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: