Gold Prognose: Goldpreis über 4.000 USD – Technische Analyse & Fed-Zinssenkung im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Goldpreis über 4.000 USD: Das Edelmetall markiert ein neues Allzeithoch und nähert sich der Marke von 4.050 USD.

Überkaufte Indikatoren: Der RSI-Wert nahe 90 und der große Abstand zur 50-Tage-EMA deuten auf kurzfristige Überhitzung hin.

Fed im Fokus: Wegen des US-Regierungsstillstands fehlen wichtige Wirtschaftsdaten – der Markt rechnet fest mit einem Zinsschnitt der Federal Reserve.

🪙 Gold Prognose: Goldpreis über 4.000 USD – Rally setzt sich fort trotz überhitzter Märkte 💬 Einleitung Der Goldpreis hat die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD pro Unze überschritten und setzt seine beeindruckende Rally in Richtung 4.050 USD fort. Trotz der starken Aufwärtsdynamik zeigen technische Indikatoren bereits erste Überhitzungssignale: Der RSI im Tageschart nähert sich dem Wert von 90, was auf überkaufte Marktbedingungen hindeutet. Gleichzeitig liegt der aktuelle Preis rund 10 % über der 50-Tage-EMA (Exponential Moving Average), die derzeit bei etwa 3.650 USD verläuft – ein Hinweis auf eine mögliche bevorstehende Konsolidierung. Dennoch bleibt die Stimmung im Edelmetallmarkt optimistisch: Das Kaufvolumen dominiert seit vier Handelstagen deutlich. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD 🔑 Key Takeaways 📈 Goldpreis über 4.000 USD: Das Edelmetall markiert ein neues Allzeithoch und nähert sich der Marke von 4.050 USD. ⚠️ Überkaufte Indikatoren: Der RSI-Wert nahe 90 und der große Abstand zur 50-Tage-EMA deuten auf kurzfristige Überhitzung hin. 🏦 Fed im Fokus: Wegen des US-Regierungsstillstands fehlen wichtige Wirtschaftsdaten – der Markt rechnet fest mit einem Zinsschnitt der Federal Reserve. 📊 Gold Analyse – Technische & Fundamentale Faktoren Gold befindet sich in einer außergewöhnlich starken Aufwärtsphase, angetrieben durch die Kombination aus: Makroökonomischer Unsicherheit (US-Government Shutdown),

sinkenden Zinserwartungen in den USA

und einer weiterhin hohen Nachfrage nach sicheren Häfen. 🔍 Technische Perspektive Der RSI bei 90 zeigt überkaufte Bedingungen – kurzfristig könnte eine Seitwärtsphase oder leichte Korrektur folgen.

Die 50-Tage-EMA bei 3.650 USD dient aktuell als primäre Unterstützungszone .

Ein Ausbruch über 4.050 USD könnte jedoch den Weg für eine weitere Aufwärtsbewegung bis 4.100–4.150 USD ebnen. 🌎 Fundamentale Faktoren Laut dem Kalshi-Vorhersagemarkt dürfte der US-Regierungsstillstand rund 22 Tage andauern – damit blieben wichtige Daten wie der NFP-Bericht und die Inflationszahlen (CPI) vorerst aus.

In diesem Umfeld ist die Fed gezwungen, präventiv zu handeln, und dürfte morgen eine Zinssenkung verkünden. Ein solcher Schritt würde den US-Dollar schwächen und Gold weiter stärken, da niedrigere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Edelmetallen senken. 🧠 Fazit – Gold Prognose & Ausblick Die aktuelle Gold Analyse zeigt ein selten starkes Momentum: Der Goldpreis überschreitet neue Rekordmarken und bleibt in einem klaren Aufwärtstrend. Kurzfristig sind technische Übertreibungen erkennbar, langfristig sprechen jedoch makroökonomische Rahmenbedingungen und Zinssenkungserwartungen für anhaltende Stärke. Trader und Investoren sollten Rücksetzer als mögliche Einstiegschancen betrachten, solange der Preis über 3.800 USD bleibt.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 4.050 USD könnte den Weg Richtung 4.150 USD freimachen – das nächste potenzielle Kursziel in dieser historischen Gold Rally. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

