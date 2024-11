Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold sich zu Wochenbeginn stabilisieren und nachfolgend deutlich erholen konnte. Alle f√ľnf Tageskerzen in der abgelaufenen Handelswoche waren positiv. Im Zuge dieser Erholungsbewegung ging es am Freitag sowohl √ľber die SMA20 (aktuell bei 2.674,9 US-Dollar) als auch √ľber die¬†SMA50 (aktuell bei 2.666,2 US-Dollar) zur√ľck.¬†Damit hat sich das Tageschart wieder bullish aufgehellt. Es kommt jetzt darauf, dass sich Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 /¬†SMA50 etablieren kann.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle¬† Gold¬†Analyse ¬†am 23.11.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum¬†Gold¬†Trading¬†ūüĒī¬†Gold¬†Handelsideen¬†ūüĒī¬†Gold¬†Prognose & Ausblick

Gold R√ľckblick: (18.11.2024 - 22.11.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.585,7 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 87,50 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche aber 23,60 US-Dollar √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend. Bereits am Montagmorgen hat Gold das Wochentief formatiert. Es ging von hier aus sukzessive aufw√§rts. Am Dienstag stellte sich eine kleine Konsolidierung ein, die Aufw√§rtsbewegung wurde am Mittwoch, nach einem kleinen R√ľcksetzer, wieder aufgenommen. Das Kaufinteresse hat bis zum Wochenschluss angehalten; Gold konnte sich im Zuge dessen wieder √ľber die 2.700 US-Dollar-Marke schieben. Es haben sich im Handelsverlauf zwar R√ľcksetzer eingestellt, diese hatten aber nur einen moderaten Charakter und wurden zeitnah zur√ľckgekauft. Gold ging bei 2.705,7 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt wieder √ľber der Marke von 2.700 US-Dollar, als auch √ľber dem Niveau der Vorwoche. Das Wochentief konnte auch √ľber dem Level der Vorwoche formatiert werden. Der gesamte Wochenverlust der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche zur√ľckgekauft. Die Range war vergleichbar gro√ü wie in der Woche zuvor und lag erneut √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†2.626,4 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser maximales Anlaufziel bei¬†2.629,0 US-Dollar erreichen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen nicht unter die 2.580 US-Dollar, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden damit nicht erreicht.

Gold - Wie könnte es weitergehen:

Gold-Widerstände 2.712,2   2.730,3   2.741,5   2.730,3   2.748,4

 

Gold-Unterst√ľtzungen 2.697,5 ¬† 2.680,6 ¬† 2.676,3 ¬† 2.674,9 ¬† 2.666,2 ¬† 2.664,3 ¬† 2.648,6 ¬† 2.632,1 ¬† 2.618,6 ¬† 2.616,8 ¬† 2.589,6 ¬† 2.575,0

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke                                2.752   und 2.581

Tagesschlussmarken                     2.837  und 2.491

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (1.915)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (2.046)

Boxbereich                                   2.223  bis  1.466

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Boxbereich                                  2.760  bis  1.087

Range                                         2.837  bis  1.087

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold sich zu Wochenbeginn stabilisieren und nachfolgend deutlich erholen konnte. Alle f√ľnf Tageskerzen in der abgelaufenen Handelswoche waren positiv. Im Zuge dieser Erholungsbewegung ging es am Freitag sowohl √ľber die SMA20 (aktuell bei 2.674,9 US-Dollar) als auch √ľber die¬†SMA50 (aktuell bei 2.666,2 US-Dollar) zur√ľck.

***

TRADING und ZINSEN! 

Neu- und Bestandskunden erhalten GUTHABENZINSEN auf dem Handelskonto bei XTB

In den Pausen zwischen den nächsten Trades auf dem Handelskonto Zinsen auf das nicht investierte Kapital!

Automatisch! T√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet!

Bis zu 4,2% p.a. Zinsen ¬†erhalten f√ľr Neukunden! Vom¬† Testsieger in Deutschland ¬†bei Brokerwahl.de; DKI; Brokervergleich; etc.

Mehr erfahren!

***

Damit hat sich das Tageschart wieder aufgehellt. Es kommt jetzt darauf, dass sich Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 /¬†SMA50 etablieren kann. Dazu m√ľsste der Tagesschluss von Freitag am Montag best√§tigt werden. Sollte dies zu Wochenbeginn gelingen, so k√∂nnte es direkt weiter aufw√§rts gehen. Sollte es Gold in den kommenden Handelstagen schaffen, einen Tagesschluss √ľber der 2.745 US-Dollar-Marke zu formatieren, der am Folgetag best√§tigt wird, so k√∂nnte das Tageschart wieder bullisch interpretiert werden. Denkbare Anlaufziele √ľber dieser Marke k√∂nnten die 2.762/65 US-Dollar bzw. das Allzeithoch sein.

Geht es im Zuge von Schw√§che wieder unter diese beiden Durchschnittslinien, so w√ľrde sich das Chartbild wieder eintr√ľben. Stellen sich diese Abgaben ein, so w√§re es wichtig, dass sich das Edelmetall per Tagesschluss im Dunstkreis dieser Linien festsetzen kann. Gelingt dies aber nicht und geht auch der Kontakt verloren, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schw√§che in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche fortsetzen k√∂nnte.

Vorstellbar ist durchaus, das Gold in den kommenden Handelstagen, nach dem Anstieg der letzten Handelswoche, etwas Luft ablassen könnte.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Gold ist im Rahmen eines dynamischen R√ľcksetzers unter die SMA200 (aktuell bei 2.680,6 US-Dollar) bzw. unter die¬†SMA20 (aktuell bei 2.664,3 US-Dollar) gefallen. Es ging in einer ausgepr√§gten Abw√§rtsbewegung bis an die 2.536 US-Dollar. Erst hier gelangen die Stabilisierung und die Erholung. Diese hatte in den letzten Handelstagen einen ausgepr√§gten Charakter. Im Chart ist erkennbar, dass es problemlos zur√ľck √ľber die SMA20 und nachfolgend auch √ľber die¬†SMA50 (aktuell bei 2.618,6 US-Dollar) ging. Das Edelmetall konnte sich bis Donnerstag wieder in Schlagdistanz zur¬†SMA200 schieben. Am Freitag ging es √ľber diese Linie, √ľber der sich Gold auch verbindlich festsetzen konnte.

Damit hat sich auch das 4h Chart wieder aufgehellt. Das Edelmetall konnte die SMA200 im Rahmen einer dynamischen Bewegung √ľberschreiten, was bullisch interpretiert werden kann. Solange Gold √ľber der SMA200 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Geht es im Zuge von Schw√§che wieder unter die SMA200, so k√∂nnten sich R√ľcksetzer ausbilden, die sich zun√§chst an der SMA20 bzw. darunter an der SMA50 stabilisieren und erholen k√∂nnen. H√§lt die SMA50 im Zuge von Schw√§che nicht als Support und setzt sich Gold erneut unter dieser Durchschnittslinie fest, so tr√ľbt sich das Chartbild wieder deutlicher ein. Um den bullischen Gesamteindruck im Chart aufrechtzuerhalten, sollte es nicht mehr wesentlich unter die¬†SMA20 gehen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† Gold hat es in den letzten Handelstagen geschafft, das Tageschart wieder bullisch aufzuhellen. Solange Gold per Tagesschluss √ľber der SMA20 / SMA50 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts bis √ľbergeordnet an das ATH gehen. Wird wieder ein Tagesschluss unter diesen beiden Durchschnittslinien formatiert, der am Folgetag best√§tigt wird, wo tr√ľbt sich das Chartbild wieder ein, die letzte Aufw√§rtsbewegung w√§re als Fehlausbruch zu interpretieren.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      55 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     45 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue Gold Handelswoche:

Long Setup: Gold k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 2.705,7 US-Dollar-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.708,0, bei 2.710,1, bei 2.712,4, bei 2.715,1, bei 2.717,3, bei 2.719,7, bei 2.722,1, bei 2.724,9, bei 2.726,7, bei 2.728,5, bei 2.730,3 bzw. bei 2.733,1 US-Dollar gehen. √úber der 2.733,1 US-Dollar-Marke k√∂nnte Gold unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.735,8, bei 2.737,8, bei 2.740,0, bei 2.742,9, bei 2.745,9, bei 2.747,8, bei 2.750,2, bei 2.753,1, bei 2.756,4, bei 2.758,8 und dann bei 2.760,4 US-Dollar anlaufen.

Short Setup: Kann sich Gold nicht √ľber der 2.705,7 US-Dollar-Marke halten, so k√∂nnte das Edelmetall unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.702,1, bei 2.699,4, bei 2.696,8, bei 2.694,1, bei 2.692,3, bei 2.689,8, bei 2.686,7, bei 2.684,0, bei 2.682,1, bei 2.679,7, bei 2.677,1, bei 2.674,8, bei 2.672,2, bei 2.670,6, bei 2.668,0, bei 2.666,1 und dann bei 2.664,0 US-Dollar erreichen. Unter der 2.664,0 US-Dollar-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 2.661,9, bei 2.659,8, bei 2.657,8, bei 2.655,5, bei 2.652,4, bei 2.650,1, bei 2.648,0, bei 2.645,9, bei 2.643,5, bei 2.640,2, bei 2.638,0, bei 2.635,5 bzw. bei 2.632,9 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Gold Tendenz in der KW 48 / 2024:

seitwärts / aufwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

2024 KENNT EINEN SIEGER!