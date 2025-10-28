- Goldpreis fällt um über 11 %
- ETFs stoßen massiv Gold ab
- Technische Schwäche im Gold Chart
🪙 Goldpreis unter Druck – Stärkste Korrektur seit 2022 setzt sich fort
💬 Einleitung
Der Goldpreis befindet sich weiter auf Talfahrt. Nach einer beeindruckenden Rally im Oktober setzt nun die schärfste Korrektur seit 2022 ein.
Innerhalb von nur sieben Handelstagen verlor das Edelmetall mehr als 11 % und fiel zeitweise unter die Marke von 3.900 USD je Unze.
Damit droht der Oktober, der ursprünglich als einer der stärksten Monate der letzten zehn Jahre galt, erstmals seit Juli mit Verlusten zu enden.
► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
🔑 Key Takeaways
1️⃣ Goldpreis fällt um über 11 %: Die laufende Korrektur übertrifft die Rückgänge aus April und Mai deutlich.
2️⃣ ETFs stoßen massiv Gold ab: Fonds wie der SPDR Gold Shares (GLD.US) verzeichnen die größten Abflüsse seit Monaten.
3️⃣ Technische Schwäche: Der Preis durchbrach die 38,2 %-Fibonacci-Unterstützung und nähert sich der 50 %-Marke bei 3.857 USD.
📉 Goldpreis im Korrekturmodus – Ursachen und Dynamik
Die aktuelle Korrektur am Goldmarkt hat ein Ausmaß erreicht, das zuletzt im Jahr 2022 zu beobachten war – damals allerdings über mehrere Monate hinweg.
Im Gegensatz dazu erfolgte der aktuelle Rückgang in nur sieben Tagen, was auf eine starke Gewinnmitnahme und sich wandelnde Marktstimmung hinweist.
Besonders auffällig: Der Kursanstieg im Oktober, der zwischenzeitlich über 13 % lag, ist nahezu vollständig verpufft und beträgt aktuell nur noch 1,5 %.
Sollte der Preis bis auf 3.857 USD fallen, wäre der Oktober der erste Verlustmonat seit Juli – und das trotz zuvor massiver Aufwärtsdynamik.
💰 ETF-Verkäufe verstärken Druck auf den Goldpreis
Ein wesentlicher Treiber der Korrektur ist die Verkaufswelle institutioneller Investoren.
Laut Bloomberg verzeichnen Gold-ETFs weltweit die höchsten Abflüsse seit April und Mai.
Allen voran steht der US-amerikanische ETF SPDR Gold Shares (GLD.US), der in dieser Woche seinen größten Tagesabfluss des Jahres meldete – und das bereits den vierten Tag in Folge.
Parallel dazu erhöhten Futures-Börsen in den USA, Japan und Indien die Margin-Anforderungen für Gold (um 5 %) und Silber (um 8 %).
Diese Faktoren führten zu einer Welle an Gewinnmitnahmen – zusätzlich befeuert durch Spekulationen auf eine mögliche Annäherung im US-China-Handelsstreit.
📊 Technische Analyse – Wichtige Unterstützungen im Blick
Der Goldpreis rutschte im Tagesverlauf kurzzeitig unter 3.900 USD und durchbrach damit das 38,2 %-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung.
Die nächste markante Unterstützung liegt bei der 50 %-Fibonacci-Marke (3.857 USD).
Charttechnisch deutet sich an, dass die aktuelle Monatskerze im Oktober eine ausgeprägte Dochtbildung zeigt – ähnlich wie im April, als auf einen kräftigen Rücksetzer eine längere Phase der Seitwärtskonsolidierung folgte.
🧠 Fazit – Gold Prognose: Konsolidierung wahrscheinlich
Der Goldpreis befindet sich aktuell in einer gesunden, aber intensiven Korrekturphase.
Kurzfristig bleibt das Risiko weiterer Rückgänge bis 3.850 USD bestehen, doch mittelfristig sprechen sinkende US-Zinsen und Inflationssorgen für eine Stabilisierung.
Sollte sich die geopolitische Lage entspannen und die Fed eine moderatere Rhetorik beibehalten, könnte Gold seine Rolle als sicherer Hafen schnell wieder zurückerobern.
Gold Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gold Chart (MN) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse
-
-
Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.
-
Fibonacci Retracements
Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.
-
Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.