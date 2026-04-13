Goldpreis : Rückgang und neue Gold Prognose im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Goldpreis fällt nach gescheiterten Verhandlungen

fällt nach gescheiterten Verhandlungen Starker US-Dollar belastet Edelmetalle

Ölpreisanstieg erhöht Inflationsrisiken

Goldpreis unter Druck: Neue Unsicherheit belastet Edelmetalle 📉 Der Goldpreis startet schwach in die neue Woche und gibt einen Großteil der Gewinne aus der Vorwoche wieder ab. Auch Silber steht deutlich unter Druck. Hintergrund sind neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten, die die Märkte verunsichern. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen – ein negativer Faktor für den Goldpreis. Die aktuelle Entwicklung zeigt: Die Gold Prognose bleibt eng mit geopolitischen Ereignissen und geldpolitischen Erwartungen verknüpft. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Key Takeaways zum Goldpreis & Gold Prognose ⚡ Goldpreis fällt nach gescheiterten Verhandlungen

Starker US-Dollar belastet Edelmetalle

Ölpreisanstieg erhöht Inflationsrisiken Goldpreis: Rücksetzer nach geopolitischer Eskalation Der Goldpreis geriet massiv unter Druck, nachdem Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gescheitert sind. Zwischenzeitlich fiel Gold um rund 3 % auf etwa 4.630 US-Dollar je Unze. Auslöser war die Ankündigung neuer Maßnahmen, darunter eine Blockade der Straße von Hormus. Charttechnisch bleibt die Lage angespannt: Der Goldpreis findet zwar Unterstützung an wichtigen gleitenden Durchschnitten, doch ein nachhaltiger Ausbruch nach oben wird weiterhin durch Widerstände begrenzt. Gold Prognose: Dollar-Stärke und Zinsen als Belastungsfaktor 💱 Für die aktuelle Gold Prognose spielt der US-Dollar eine zentrale Rolle. In Phasen hoher Unsicherheit flüchten Investoren in die US-Währung, was den Goldpreis zusätzlich belastet. Gleichzeitig sorgt der starke Anstieg der Ölpreise – aktuell über 100 US-Dollar – für Inflationsdruck. Dies könnte die US-Notenbank zu einer restriktiveren Geldpolitik zwingen. Höhere Zinsen wiederum machen zinstragende Anlagen attraktiver und schwächen die Nachfrage nach Gold. Goldpreis und Öl: Wechselspiel mit großer Wirkung Die Entwicklung beim Goldpreis ist derzeit eng mit dem Ölmarkt verknüpft. Steigende Energiepreise erhöhen die Inflationserwartungen, was langfristig eigentlich für Gold sprechen könnte. Kurzfristig dominiert jedoch die Dollar-Stärke. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten sorgt dafür, dass Investoren vorsichtig bleiben und sich verstärkt auf liquide Anlagen konzentrieren. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

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Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen. Fazit: Gold Prognose bleibt von Unsicherheit geprägt Der Goldpreis steht aktuell unter Druck, während geopolitische Risiken und makroökonomische Faktoren die Märkte dominieren. Die Gold Prognose bleibt kurzfristig unsicher: Einerseits stützen steigende Risiken und Inflation das Edelmetall, andererseits belasten ein starker US-Dollar und mögliche Zinserhöhungen. Entscheidend wird sein, wie sich die Lage im Nahen Osten und die Geldpolitik weiter entwickeln. Gold Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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