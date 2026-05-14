- Erwartungen verfehlt
- US-Geschäft schwächelt
- Strategische Neuausrichtung
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Hims Aktie: Kurssturz nach enttäuschenden Q1-Zahlen – Einstiegschance oder Warnsignal?
Das Telemedizin-Unternehmen Hims & Hers Health Inc. hat Anleger mit seinen jüngsten Ergebnissen für das erste Quartal 2026 überrascht – allerdings im negativen Sinne. Während der Sektor für personalisierte Gesundheitslösungen eigentlich boomt, belastete eine Schwäche im US-Kernmarkt das Ergebnis massiv. Für Investoren, die im Bereich Health-Tech Aktien kaufen möchten, stellt die aktuelle Volatilität nach dem fast 10-prozentigen Kursrückgang im nachbörslichen Handel eine komplexe Entscheidungsgrundlage dar.
► Hims & Hers WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060 | Ticker: HIMS.US
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geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Erwartungen verfehlt: Hims & Hers verzeichnete einen Nettoverlust von 92,1 Millionen USD (0,40 USD pro Aktie), während Analysten mit einem kleinen Gewinn gerechnet hatten.
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US-Geschäft schwächelt: Der Umsatz in der Region Amerika sank im Jahresvergleich um 8 %, was das Gesamtwachstum auf magere 4 % bremste.
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Strategische Neuausrichtung: Trotz der Verluste hob das Management die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf bis zu 3 Milliarden USD an, gestützt durch neue Partnerschaften im Bereich GLP-1 (Abnehmpräparate).
Hims Aktie unter Druck: Schwäche im US-Heimatmarkt 📉
Ein wesentlicher Faktor für den aktuellen Kursdruck der Hims Aktie ist die Performance in den USA. Mit einem Umsatzrückgang von 8 % in der Region Amerika konnten die Zuwächse im Auslandsgeschäft nicht kompensiert werden. Der Gesamtumsatz von 608,1 Millionen USD verfehlte zudem die Marktschätzung von 616,5 Millionen USD. Wer jetzt überlegt, Aktien kaufen zu wollen, sollte genau beobachten, ob die Stabilisierung im US-Geschäft wie vom Management versprochen zeitnah eintritt.
🧬 GLP-1 Strategie: Kooperation statt Konkurrenz 🤝
Ein spannender Wendepunkt im Quartal war der Umgang mit den gefragten GLP-1-Abnehmpräparaten. Nachdem Hims & Hers zunächst eine eigene Nachahmerversion der Wegovy-Tablette auf den Markt gebracht hatte, erfolgte nach rechtlichem Druck die Kehrtwende: Das Unternehmen kooperiert nun direkt mit Novo Nordisk. Man vertreibt nun die Markenprodukte und stellt eigene, günstigere Alternativen ein. Diese Neuausrichtung soll zwar die Reichweite vergrößern, sorgt aber kurzfristig für Unsicherheit hinsichtlich der Margenentwicklung.
🚀 Optimistischer Ausblick: Skalierung durch Technologie 🛠️
Trotz des Nettoverlustes gibt sich das Management kämpferisch. Mit fast 2,6 Millionen Abonnenten verfügt Hims & Hers über eine beachtliche Größe. CFO Yemi Okupe betont, dass die Investitionen in Technologie und das geschlossene Ökosystem langfristig Früchte tragen werden. Die Anhebung der Jahresumsatzprognose auf 2,8 bis 3,0 Milliarden USD zeigt, dass man fest an den Erfolg der personalisierten Gesundheitsangebote glaubt.
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🏁 Fazit: Turnaround-Spekulation für mutige Anleger
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hims Aktie derzeit einen schweren Stand hat. Die Verfehlung der Gewinnerwartungen und die Schwäche im US-Markt wiegen schwer. Dennoch könnte die strategische Partnerschaft mit Novo Nordisk und die angehobene Prognose für das Gesamtjahr eine Wende einleiten. Für Anleger, die risikofreudig Aktien kaufen, könnte das aktuelle Kursniveau nach dem 10-Prozent-Absacker eine interessante Einstiegsgelegenheit bieten – sofern die Neuausrichtung im Bereich der Abnehmmedikamente die gewünschten Erfolge bringt.
HIMS Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Hims Aktie
Warum ist die Hims Aktie nach den Zahlen gefallen?
Das Unternehmen meldete einen unerwarteten Verlust von 0,40 USD pro Aktie und verfehlte mit einem Umsatz von 608,1 Mio. USD die Analystenschätzungen, vor allem aufgrund eines schwachen US-Geschäfts.
Wie sieht die Umsatzprognose für Hims & Hers für 2026 aus?
Trotz des schwachen ersten Quartals hat das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf 2,8 bis 3,0 Milliarden US-Dollar angehoben (zuvor 2,7 bis 2,9 Mrd. USD).
Vertreibt Hims & Hers weiterhin eigene Abnehmpräparate?
Nein, nach einer strategischen Neuausrichtung stellt das Unternehmen eigene günstigere GLP-1-Alternativen ein und kooperiert nun mit Novo Nordisk beim Vertrieb von deren Markenprodukten.
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