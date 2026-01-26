Intel Aktie im Fokus: Starke Quartalszahlen, KI-Fantasie & Foundry-Strategie - jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Intel Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Börse. Nach überraschend starken Quartalszahlen, aber einem vorsichtigen Ausblick, reagierte der Markt mit deutlichen Kursbewegungen. Intel befindet sich mitten in einem strategischen Umbau – vom klassischen Chipdesigner hin zu einem globalen Auftragsfertiger für Halbleiter. Doch stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Intel Aktien zu kaufen?

► Intel WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei wichtige Key Takeaways zur Intel Aktie

Quartalszahlen über Erwartungen: Gewinn und Umsatz lagen deutlich über den Analystenschätzungen.

Vorsichtiger Ausblick belastet kurzfristig: Die Prognose für das laufende Quartal enttäuschte den Markt.

Langfristige Fantasie durch Foundry & KI: Neue Fertigungstechnologien und KI-Chips bieten erhebliches Potenzial.

🏢 Unternehmensüberblick: Intel im strategischen Wandel

Intel zählt zu den weltweit bekanntesten Halbleiterunternehmen und ist ein zentraler Akteur in der globalen Chipindustrie. Neben Prozessoren für PCs und Server setzt Intel zunehmend auf sein Foundry-Geschäft, bei dem Chips für externe Kunden gefertigt werden. Diese Neuausrichtung macht die Intel Aktie besonders interessant für Investoren, die frühzeitig auf einen möglichen Turnaround setzen und gezielt Aktien kaufen möchten.

📈 Zahlen & Geschäftsentwicklung: Licht und Schatten

Im letzten Quartal erzielte Intel einen Umsatz von 13,7 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,15 US-Dollar – beides deutlich über den Erwartungen der Wall Street.

Allerdings fiel der Ausblick für das kommende Quartal zurückhaltend aus. Intel rechnet mit einem Umsatz zwischen 11,7 und 12,7 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn nahe der Gewinnschwelle. Kurzfristig sorgte diese Prognose für Verunsicherung bei Anlegern.

Positiv hervorzuheben ist:

Rechenzentren & KI-Sparte: Umsatzplus von 9 %

Foundry-Geschäft: 4,5 Mrd. USD Umsatz

Neue Fertigungstechnologien (18A & 14A): Hohe Kundennachfrage in Aussicht

🚀 Zukunft & Strategie: KI als möglicher Kurstreiber

Intel profitiert zunehmend vom globalen KI-Boom. Vor allem Server- und Rechenzentrumschips gewinnen an Bedeutung, da Unternehmen massiv in KI-Infrastruktur investieren. Zusätzlich stärken Investitionen großer Partner und staatliche Unterstützung die langfristige Perspektive.

Für langfristige Anleger könnte die aktuelle Volatilität daher auch eine Chance darstellen, um schrittweise Intel Aktien zu kaufen.

🧠 Fazit: Intel Aktie – Turnaround-Chance mit Risiko

Die Intel Aktie bleibt ein spannender, aber risikobehafteter Wert. Kurzfristige Schwankungen sind möglich, doch langfristig bietet der strategische Umbau in Richtung Foundry und KI erhebliches Potenzial.

👉 Für risikobewusste Anleger, die an einen erfolgreichen Turnaround glauben und gezielt Aktien kaufen möchten, könnte Intel eine interessante Beimischung im Portfolio sein.

Intel Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Intel Aktie

❓ Ist die Intel Aktie aktuell kaufenswert?

Die Intel Aktie bietet langfristiges Potenzial durch den Ausbau des Foundry-Geschäfts und den wachsenden KI-Markt. Kurzfristig ist die Aktie jedoch volatil. Für risikobewusste Anleger kann es sinnvoll sein, schrittweise Intel Aktien zu kaufen.

❓ Warum ist die Intel Aktie für Anleger interessant?

Intel befindet sich in einem strategischen Umbau hin zu einem Auftragsfertiger für Chips. Neue Fertigungstechnologien wie 18A und 14A sowie steigende Nachfrage nach KI- und Server-Chips machen die Intel Aktie für langfristige Investoren interessant.

❓ Wie entwickelt sich das Foundry-Geschäft von Intel?

Das Foundry-Geschäft erzielte zuletzt mehrere Milliarden US-Dollar Umsatz und gilt als zentraler Wachstumstreiber. Intel arbeitet daran, Produktionskapazitäten und Effizienz zu steigern, um künftig mehr externe Kunden zu gewinnen.

❓ Welche Risiken gibt es beim Kauf der Intel Aktie?

Zu den größten Risiken zählen kurzfristige Gewinnschwankungen, hoher Investitionsbedarf in neue Fabriken sowie der starke Wettbewerb durch Nvidia, AMD und TSMC. Auch Prognoseanpassungen können für Kursvolatilität sorgen.

❓ Für welche Anleger eignet sich die Intel Aktie?

Die Intel Aktie eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger mit höherer Risikobereitschaft, die auf einen erfolgreichen Turnaround setzen und gezielt Aktien kaufen möchten.