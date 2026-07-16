Das Wichtigste in Kürze 🚀 Rekordergebnisse durch den KI-Superzyklus

📊 Umsatz-Explosion im Aktienhandel & Investmentbanking

📈 Positive Kursreaktionen und angehobene Kursziel

JP Morgan und Goldman Sachs: Rekordumsätze bei US-Großbanken dank KI-Superzyklus! Wenn vom weltweiten Boom der künstlichen Intelligenz (KI) gesprochen wird, stehen meist Technologiegiganten im Scheinwerferlicht. Doch die jüngsten Rekordquartalszahlen der US-Großbanken beweisen eindrucksvoll: Der KI-Hype hat die Finanzwelt erreicht und spült Milliarden in die Kassen der Wall Street. Vor allem die Goldman Sachs Aktie und die JP Morgan Aktie rückten nach triumphalen Ergebnissen im Aktienhandel und Investmentbanking in den Fokus der Anleger. Da die Großbanken den massiven Kapitalbedarf für Rechenzentren und KI-Infrastrukturen finanzieren, fragen sich nun viele Investoren, ob sie diese starken Finanzwerte jetzt ins Depot legen sollten. ► Goldman Sachs WKN: 920332 | ISIN: US38141G1040 | Ticker: GS.US JP Morgan Chase WKN: 850628 | ISIN: US46625H1005 | Ticker: JPM.US geschrieben von Jens Klatt 📌 Die 3 Key Takeaways zu den US-Großbanken 1. 🚀 Rekordergebnisse durch den KI-Superzyklus Der KI-Boom sorgt laut Goldman-Sachs-CEO David Solomon für einen weltweiten „Superzyklus“ an Investitionen, der Finanzierungsbedarf in allen Branchen und Regionen auslöst. Die Banken agieren hierbei als unentbehrliche Ermöglicher: Sie finanzieren Rechenzentren, beraten bei KI-Transaktionen und sichern Anleihe- sowie Aktienemissionen ab. Dieser Trend steht laut den Verantwortlichen erst am Anfang eines drei- bis fünfjährigen Investitionszyklus. 2. 📊 Umsatz-Explosion im Aktienhandel & Investmentbanking Sowohl Goldman Sachs als auch JPMorgan Chase meldeten Rekordumsätze, die weit über den Erwartungen der Analysten lagen: Umsatzsprung: Der Umsatz von Goldman Sachs sprang um 39 % auf 20,3 Milliarden US-Dollar, während JPMorgan ein Plus von 27 % auf 58 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

Aktienhandel im Rausch: Die Erlöse im Aktienhandel stiegen bei JPMorgan um 86 % auf 6 Milliarden US-Dollar und bei Goldman Sachs um 72 % auf 7,42 Milliarden US-Dollar.

Investmentbanking boomt: Die Beratungserlöse kletterten bei Goldman Sachs um 55 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar und bei JPMorgan um 30 % auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Goldman war unter anderem federführend beim Börsengang von SpaceX und der 90-Milliarden-Dollar-Aktienemission von Alphabet aktiv. 3. 📈 Positive Kursreaktionen und angehobene Kursziele Die hervorragenden Zahlen lösten umgehend Kursgewinne aus. Am Tag der Veröffentlichung legte die Goldman Sachs Aktie im Nachmittagshandel um deutliche 8 % zu, während die JP Morgan Aktie um 2 % stieg. Angesichts des erreichten „Wendepunkts“ bei den KI-Investitionen hoben renommierte Bankanalysten, wie Mike Mayo von Wells Fargo, die Kursziele für beide Schwergewichte an. Goldman Sachs Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle 🔍 Fazit: Jetzt die Goldman Sachs Aktie oder JP Morgan Aktie kaufen? Die aktuellen Bilanzen verdeutlichen, dass Großbanken die perfekten Profiteure der zweiten Welle des KI-Booms sind. Sie verdienen nicht nur glänzend an der Beratung und Finanzierung der gigantischen KI-Infrastrukturprojekte, sondern steigern durch den internen Einsatz von KI auch ihre eigene Effizienz. Wer von einer breit gestreuten, hochprofitablen Beteiligung am KI-Superzyklus abseits der klassischen Tech-Werte profitieren möchte, findet in der Goldman Sachs Aktie einen exzellenten Wert mit starkem Fokus auf Investmentbanking und globalen Kapitalmärkten.

Die JP Morgan Aktie besticht hingegen als Allrounder und Branchenprimus mit einer enorm breiten Errechnungskraft und extrem starken Handelsumsätzen. Beide Titel untermauern ihre Vormachtstellung an der Wall Street eindrucksvoll und bieten eine erstklassige Option für Anleger, die substanzstarke Finanz-Aktien kaufen möchten. JP Morgan Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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