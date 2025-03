Krones hebt die Dividende um 18% an 🔴 Aktie gegen 130 Euro interessant?

Nachdem wir in unserem gestrigen Artikel die Dividendenk√ľrzung von S√ľdzucker (Ticker: SZU) thematisiert haben, wollen wir uns heute einem Unternehmen widmen, dass seine Dividende j√ľngst deutlich erh√∂ht hat: dem deutschen Anlagenbauer Krones (Ticker: KRN.DE). Krones hebt die Dividende um 18% an ūüĒī Aktie gegen 130 Euro interessant? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading¬†ūüĒī Krones AG¬†Handelsideen¬†ūüĒī Krones AG Prognose¬†& Ausblick ‚Ėļ Krones AG: DE0006335003 | WKN: 633500 | Ticker: KRN.DE Das Unternehmen, welches im Dezember 2023 in den MDAX aufgestiegen ist will f√ľr das abgelaufene Gesch√§ftsjahr eine Dividende von 2,60 Euro pro Aktie zahlen, im Vorjahr waren es noch 2,20 Euro, demnach 0,40 Euro weniger. Grund f√ľr den Geldregen f√ľr die Aktion√§re d√ľrfte sein, dass Krones sein Konzernergebnis im abgelaufenen Gesch√§ftsjahr um fast 25% auf 277,2 Millionen Euro gesteigert hat.¬† Wir hatten bereits im Februar erfahren, wonach Krones f√ľr das Jahr 2024 einen Umsatz von 5,3 Milliarden Euro erzielt hatte, ein Umsatzplus von 12% und vor allem erstmalig √ľber der 5 Milliarden Euro Marke. Damals wies Krones ein Ebitda von rund 537 Millionen Euro aus, einem Anstieg von 17,5% entsprechend. Das Management scheint also sehr gute Arbeit hinsichtlich Kapazit√§tsauslastung, laufenden Ma√ünahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung bei einem stabilen Preisniveau geleistet zu haben. Die Aktie pr√§sentiert sich am heutigen Tag mit marginalen Abschl√§gen, notiert rund 1% unter seinem Schlusskurs von Mittwoch, aber immer noch in Distanz zu seinem Allzeithoch um rund 140 Euro, welches am 07. M√§rz markiert wurde.¬† Um die Aktie als Beimischung ein gut diversifiziertes Portfolio aufzunehmen, w√ľrde ich mir einen Test der Region zwischen 130 bis 132 Euro w√ľnschen, Ziel dann neue Allzeithochs und h√∂her, wohingegen mich ein Fall unter die 123er Marke skeptisch werden lie√üe. Krones AG Aktie Chartanalyse ‚Äď Daily: Quelle:¬†xStation5¬†von XTB DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: ¬† ¬† Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

