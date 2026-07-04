Krypto News: Bitcoin aktuell mit starkem Comeback – Riesige ETF-Zuflüsse und schwache US-Arbeitsmarktdaten treiben Bitcoin aktuell

Nach einem schwachen Start in die Woche und einem besorgniserregenden Rutsch unter die psychologisch wichtige 60.000-Dollar-Marke hat sich das Blatt am Kryptomarkt pünktlich zum Beginn des dritten Quartals 2026 gewendet. Getrieben von makroökonomischen Signalen und einer plötzlichen Trendwende bei institutionellen Investoren verzeichnet Bitcoin aktuell eine dynamische Kurserholung. In unseren neuesten Krypto News analysieren wir die fundamentalen Auslöser der jüngsten Rallye und werfen einen Blick auf die entscheidenden charttechnischen Marken.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

📈 Makro-Rückenwind: Warum der schwache Arbeitsmarkt Bitcoin aktuell antreibt 🏦

Der eigentliche Zündfunke für die jüngste Kurserholung von Bitcoin aktuell kam direkt von der makroökonomischen Front in den USA. Zunächst sorgte Fed-Vorsitzender Kevin Warsh für Erleichterung, indem er öffentlich feststellte, dass die akuten Inflationsrisiken abgenommen haben. Das beflügelte den Kurs am 1. Juli zurück über die Marke von 60.000 USD.

Am Folgetag goss der offizielle US-Arbeitsmarktbericht zusätzliches Öl ins Feuer der Bullen: Mit nur 57.000 neu geschaffenen Stellen wurden die Schätzungen der Ökonomen quasi halbiert. Was für die Wirtschaft nach einer Abkühlung klingt, feiert der Kryptomarkt als Erfolg. Der Grund: Eine schwächelnde Konjunktur nimmt den Druck von der Notenbank, die Geldpolitik weiter zu straffen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt im Juli kollabierte laut dem CME FedWatch Tool binnen 24 Stunden von fast 29 % auf nur noch 17,6 %.

🐋 Institutionelles Geld kehrt zurück: Das große Aufatmen bei den Krypto-ETFs 💰

Für Leser von Krypto News besonders spannend ist die radikale Kehrtwende der institutionellen Investoren. Der Juni ging als schwächster Monat seit der Einführung der Spot-Produkte im Januar 2024 in die Geschichte ein – gigantische 4,5 Milliarden USD flossen im Vormonat ab, wobei allein BlackRocks IBIT-Fonds für 79 % (3,55 Milliarden USD) der Verluste verantwortlich war.

Doch am 2. Juli meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück:

Bitcoin (BTC) ETFs: Erzielten nach zehn Tagen Dauergrau wieder fette Nettozuflüsse von 221,72 Millionen USD.

Ethereum (ETH) ETFs: Führten die breitere Erholung an und sammelten nach einer neuntägigen Durststrecke am 2. Juli 29,08 Millionen USD ein (nach 14,89 Millionen USD am Vortag).

Altcoin-ETFs: Auch andere Produkte profitierten vom freundlichen Marktumfeld. XRP-ETFs legten um 6,55 Millionen USD zu , gefolgt von Hyperliquid (HYPE) mit 2,24 Millionen USD und Solana (SOL) mit 2,2 Millionen USD.

📉 Chartanalyse: Was bedeuten die Kursgewinne technisch? 🔮

Obwohl die jüngste Erleichterungsrallye den Kurs bis auf über 62.000 USD katapultiert hat, mahnen Experten zur Wachsamkeit. Ob es sich um eine nachhaltige Trendwende oder lediglich um ein kurzfristiges Strohfeuer handelt, muss sich erst noch zeigen.

Aus technischer Sicht ist die Lage wie folgt zu bewerten:

Das bullishe Szenario: Für eine echte Entwarnung müssen die Bullen zwingend eine Rückeroberung der 67.000-Dollar-Marke, im Idealfall sogar der 70.000-Dollar-Marke aufs Parkett legen. Erst dann schaltet das übergeordnete technische Bild von „bearish“ auf „neutral“ um.

Das bearishe Szenario: Auf der Unterseite bleibt das Risiko bestehen. Sollte der Kurs erneut einknicken und unter die Marke von 58.000 USD fallen, droht ein rascher Rutsch in Richtung 55.000 USD und darunter direkt auf die psychologische Unterstützung bei 50.000 USD.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Workday investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Workday durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

🏁 Fazit: Hoffnungsschimmer zum Quartalsauftakt

Zusammenfassend lässt sich in unseren Krypto News festhalten, dass Bitcoin aktuell dank des perfekten Zusammenspiels aus schwachen US-Wirtschaftsdaten und dem Ende der institutionellen ETF-Verkaufswelle ein grandioses Comeback feiert. Die Zinssorgen der Trader haben spürbar nachgelassen. Dennoch ist der Kryptomarkt technisch noch nicht über den Berg. Solange die Marke von 67.000 USD nicht nachhaltig zurückgewonnen wird, bleibt die Erholung fragil und das Risiko eines erneuten Tests der unteren Supports real. Anleger sollten die kommenden Tage nutzen, um zu beobachten, ob sich die ETF-Zuflüsse stabilisieren.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 04.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

Warum ist der Kurs von Bitcoin aktuell wieder über 62.000 USD gestiegen?

Der Kurs von Bitcoin aktuell stieg auf ein Tageshoch von über 62.000 USD, nachdem ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht nur 57.000 neue Stellen auswies – etwa halb so viele wie von Ökonomen erwartet. Zudem minderten Aussagen von Fed-Vorsitzendem Kevin Warsh, dass die Inflationsrisiken abgenommen haben, die Zinssorgen der Anleger.

Welche Trendwende gab es bei den Spot Bitcoin-ETFs?

Nach einer Serie von zehn Tagen mit Nettoabflüssen verzeichneten Spot Bitcoin (BTC) ETFs am 2. Juli plötzliche Nettozuflüsse von 221,72 Millionen USD. Damit wurde die bisher stärkste Phase von Kapitalabzügen institutioneller Halter seit dem Start der Produkte gestoppt.

Wie lief der Juni für die Krypto-ETFs?

Der Juni war der bislang schwächste Monat seit dem Start der ETFs im Januar 2024 mit Nettoabflüssen von insgesamt 4,5 Milliarden USD. Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock war dabei für etwa 79 % dieser Verluste verantwortlich und verlor allein 3,55 Milliarden USD.

Welche charttechnischen Marken sind für Bitcoin aktuell wichtig?

Um das technische Bild von „bearish“ auf „neutral“ zu stellen, muss Bitcoin die Marke von 67.000 USD, am besten sogar 70.000 USD zurückerobern. Auf der Unterseite würde ein Fall unter 58.000 USD den Weg zügig in Richtung 55.000 USD und darunter 50.000 USD ebnen.