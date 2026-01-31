- Bitcoin aktuell schwach
Krypto News: Bitcoins wichtige Unterstützungen bei 80.000 USD im Fokus droht bei Bruch der nächste Abverkauf?
Die neuesten Krypto News sorgen für Nervosität am Markt: Bitcoin aktuell steht erneut deutlich unter Druck und konnte sich nach dem jüngsten Rücksetzer nicht nachhaltig stabilisieren. Besonders kritisch ist dabei, dass wichtige Unterstützungen getestet wurden – ohne dass eine klare Gegenbewegung eingesetzt hat.
Bereits in der letzten Analyse wurde ein erneuter Test tieferer Kursregionen als realistisch eingeschätzt. Genau dieses Szenario scheint nun einzutreten: Bitcoin rutschte im Zuge einer zunehmenden Risikoaversion bei Risk Assets erneut Richtung 80.000 US-Dollar ab.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways aus den aktuellen Krypto News
-
Bitcoin aktuell schwach: Die Zone um 80.000 USD wurde attackiert – ohne starke Gegenreaktion.
-
Unterstützungen im Fokus: Unter 80.000 USD rücken 72.000/73.000 USD als nächste Region ins Blickfeld.
-
Widerstände klar definiert: Erst über 95.000/97.000 USD und 102.000/103.000 USD würde sich das Bild aufhellen.
📉 Bitcoin aktuell: Keine Gegenbewegung trotz positiver Impulse
Ein Punkt, der Anleger besonders stutzig machen dürfte: Trotz potenziell positiver Nachrichten blieb eine stärkere Erholung aus. Selbst die Nominierung von Kevin Warsh als möglicher Nachfolger des scheidenden FED-Chairman Jay Powell brachte keinen nachhaltigen Schub für den Kryptomarkt.
Bemerkenswert: Warsh arbeitet eng mit dem Investor Stanley Druckenmiller zusammen, der als Bitcoin-Befürworter gilt. Dennoch blieb der erhoffte positive Impuls aus – ein Zeichen, dass die Marktstimmung aktuell klar fragil ist.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
-
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 31.01.2026:
🧭 Unterstützungen: Diese Marken sind jetzt entscheidend
Aus charttechnischer Sicht bleiben die nächsten Tage extrem wichtig. Sollte es Bitcoin nicht gelingen, sich über die psychologisch relevante Marke von 100.000 US-Dollar zurückzukämpfen, steigt das Risiko weiterer Abgaben deutlich.
🔻 Mögliche Ziele auf der Unterseite
-
80.000 US-Dollar (aktuell attackiert / Schlüsselzone)
-
72.000/73.000 US-Dollar als nächste relevante Unterstützungsregion
Gerade der Bereich um 80.000 USD könnte kurzfristig als Triggerzone fungieren: Wird sie gebrochen, könnte die Abwärtsdynamik deutlich zunehmen.
⛔ Widerstände: Wann würde sich der Bias wieder drehen?
Auch auf der Oberseite sind die Marken klar definiert. Laut Analyse stellt der Bereich um 95.000 bzw. 97.000 US-Dollar einen signifikanten Widerstand dar.
Darüber bleibt insbesondere die Zone um 102.000/103.000 US-Dollar entscheidend. Erst wenn Bitcoin dieses Level zurückerobert, wäre ein Wechsel des Bias von Short auf Long wieder realistisch.
🧠 Fazit: Krypto News bleiben bearish – Bitcoin aktuell mit Risiko Richtung 80.000 USD
Die aktuellen Krypto News sprechen kurzfristig für Vorsicht: Bitcoin aktuell zeigt Schwäche, testet wichtige Unterstützungen und liefert bislang keine überzeugende Gegenbewegung. Sollte die 80.000er-Zone nicht halten, könnten tiefere Kursregionen schnell wieder in Reichweite kommen.
👉 Für Anleger gilt: Erst ein Ausbruch über 95.000/97.000 USD und später über 102.000/103.000 USD würde das Chartbild wieder klar verbessern.
Bitcoin Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News
❓ Warum steht Bitcoin aktuell unter Druck?
Bitcoin aktuell steht unter Druck, weil die Risikoaversion an den Märkten zunimmt und wichtige Unterstützungen getestet werden. Zusätzlich fehlt bislang eine überzeugende Gegenbewegung, was die Unsicherheit im Kryptomarkt erhöht.
❓ Welche Bitcoin-Kursmarken sind aktuell besonders wichtig?
Die wichtigste Unterstützungszone liegt aktuell bei rund 80.000 US-Dollar. Sollte diese Marke brechen, rücken 72.000/73.000 US-Dollar als nächste Unterstützungsregion in den Fokus. Auf der Oberseite gelten 95.000/97.000 US-Dollar sowie 102.000/103.000 US-Dollar als zentrale Widerstände.
❓ Ist der Bitcoin-Trend aktuell bullish oder bearish?
Der kurzfristige Trend ist eher bearish, solange Bitcoin unter den relevanten Widerständen bleibt und keine klare Stabilisierung einsetzt. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über wichtige Kursmarken würde das Chartbild wieder aufhellen.
❓ Was bedeuten die aktuellen Krypto News für Anleger?
Die aktuellen Krypto News zeigen, dass der Markt weiterhin anfällig für stärkere Schwankungen ist. Anleger sollten daher Risikomanagement betreiben und wichtige Unterstützungen sowie Widerstände im Blick behalten.
❓ Wann würde sich das Chartbild bei Bitcoin wieder verbessern?
Ein positives Signal würde entstehen, wenn Bitcoin zunächst über 95.000/97.000 US-Dollar steigt und anschließend auch die Zone um 102.000/103.000 US-Dollar zurückerobert. Erst dann wäre eine Trendwende wahrscheinlicher.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.