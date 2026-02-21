Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴Nasdaq 100, Gold, WTI.Öl

Das Wichtigste in Kürze Ölpreis mit geopolitischer Risikoprämie

Nasdaq 100 zwischen Risiko und Zinspolitik

Gold bleibt Krisenabsicherung

Börse aktuell: Geopolitik dominiert – Öl, Nasdaq 100 und Gold im Fokus 🌍 Die Börse aktuell steht erneut unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen. Die jüngsten Gespräche in Genf brachten kaum Fortschritte im Streit um das iranische Atomprogramm. Berichten zufolge hat Washington eine Frist von 10–15 Tagen für einen Durchbruch gesetzt, während die Märkte zunehmend eine militärische Eskalation einpreisen. Parallel dazu bleibt die geldpolitische Unsicherheit hoch: Zahlreiche Reden von FOMC-Mitgliedern sowie die anstehenden PCE-Inflationsdaten am Donnerstag und die PPI-Daten am Freitag dürften die Volatilität erhöhen. In diesem Umfeld rücken besonders WTI.Öl, Nasdaq 100 und GOLD in den Mittelpunkt der Börse Prognose. 🔎 Drei Key Takeaways 1️⃣ Ölpreis mit geopolitischer Risikoprämie

WTI preist eine steigende Wahrscheinlichkeit von Lieferunterbrechungen ein – das Aufwärtsrisiko bleibt asymmetrisch. 2️⃣ Nasdaq 100 zwischen Risiko und Zinspolitik

Höhere Ölpreise erschweren die Inflationsbekämpfung und könnten das „higher for longer“-Narrativ der Fed stärken. 3️⃣ Gold bleibt Krisenabsicherung

GOLD nähert sich erneut der 5.000-USD-Marke und profitiert von wachsender Unsicherheit. WTI.ÖL: Risikoaufschlag steigt 🛢️ WTI-Öl integriert zunehmend eine geopolitische Risikoprämie. Iran fördert rund 3–4 Millionen Barrel pro Tag, während 20–25 % des weltweiten Ölhandels durch die Straße von Hormus verlaufen – einen der wichtigsten Engpässe im globalen Energiemarkt. Marktszenarien: Basisszenario: Begrenzte militärische Aktion, moderate Risikoprämie bleibt bestehen.

Eskalationsszenario: Störungen in Hormus oder Suezkanal → deutliche Preissprünge möglich. Für die Börse Ausblick bedeutet das: Der Energiesektor bleibt besonders sensitiv gegenüber politischen Schlagzeilen. Nasdaq 100: Zwischen Inflation und Risikoaversion 📉 Der Nasdaq 100 befindet sich im Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und geldpolitischer Unsicherheit. Steigende Ölpreise: Erhöhen Inflationsrisiken

Könnten Zinssenkungen verzögern

Verstärken das „higher for longer“-Narrativ Da sich der Index zuletzt in einer Konsolidierungsphase befand, könnten hawkishe Fed-Kommentare oder enttäuschende Inflationsdaten zusätzlichen Druck erzeugen. Die kommenden Tage mit PCE- und PPI-Daten dürften die Richtung der Börse Prognose maßgeblich beeinflussen. YouTube Börsen Wissen für Alle GOLD: Sicherer Hafen vor neuem Impuls ✨ Gold hat seine Rolle als Absicherung gegen geopolitische Risiken erneut bestätigt und bewegt sich wieder in Richtung 5.000 USD. Mögliche Szenarien: Weitere Eskalation: Kapitalflüsse in sichere Häfen steigen.

Diplomatischer Fortschritt: Risikoaufschlag sinkt, Nachfrage könnte nachlassen. Kurzfristig befindet sich GOLD in einer Warteposition auf den nächsten makroökonomischen oder geopolitischen Impuls. Fazit: Börse Ausblick bleibt von Unsicherheit geprägt Die Börse aktuell wird von zwei dominanten Faktoren bestimmt: geopolitische Spannungen im Nahen Osten und die geldpolitische Perspektive der Fed. Für die Börse Prognose gilt: Öl bleibt mit Aufwärtspotenzial bei Eskalation

Nasdaq 100 reagiert empfindlich auf Inflations- und Zinsdaten

