Krypto News: Bitcoin fällt auf 76.000 USD – droht der nächste Abverkauf?

📉 Krypto News: Bitcoin rutscht auf 76.000 USD – Verkäufer behalten die Kontrolle

Die Krypto News zum Wochenstart stehen klar im Zeichen weiterer Kursverluste. Im Umfeld einer breiten Korrektur an der US-Börse ist der Bitcoin Preis auf rund 76.000 US-Dollar gefallen. Selbst positive Nettozuflüsse von mehr als 560 Millionen US-Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs konnten den Abwärtstrend bislang nicht stoppen. Technische Indikatoren signalisieren zwar überverkaufte Bedingungen, liefern aber noch keine klare Trendwende.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

🔑 Drei Key Takeaways

Bitcoin News bleiben kurzfristig bearish: Technische Indikatoren sprechen trotz Überverkauftheit noch nicht für eine klare Trendwende

Der Markt preist eine volatile Seitwärtsphase zwischen 55.000 und 75.000 USD ein

Hoffnung auf Erholung ruht auf Fed-Zinspolitik und regulatorischen Impulsen aus den USA

📊 Bitcoin News: Technische Lage bleibt angespannt

Aus technischer Sicht zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Der RSI liegt bei rund 27 und signalisiert damit eine stark überverkaufte Marktlage. Gleichzeitig deutet das bearishe MACD-Signal darauf hin, dass der Abwärtsdruck noch nicht vollständig abgearbeitet ist.

Sollte sich die aktuelle Bewegung ähnlich entwickeln wie der Abwärtsimpuls aus Oktober 2025, wäre auf 1:1-Basis sogar ein Rückgang in Richtung 60.000 US-Dollar denkbar. Aktuell notiert Bitcoin bereits rund 40 % unter seinem Allzeithoch.

🗣️ Marktstimmen: Novogratz sieht breite Handelsspanne

Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, geht kurzfristig von einer volatilen Seitwärtsphase aus. Seiner Einschätzung nach könnte Bitcoin in den kommenden Wochen in einer Spanne zwischen 55.000 und 75.000 US-Dollar schwanken. Eine nachhaltigere Erholung sieht er frühestens gegen Ende des laufenden Quartals.

Als potenzielle Katalysatoren für eine Trendwende nennt Novogratz:

mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank , falls sich die Konjunktur spürbar abkühlt

die US-Zwischenwahlen, die mehr regulatorische Klarheit für den Kryptomarkt bringen könnten

Ethereum unter Druck 📉

Auch Ethereum bleibt Teil der aktuellen Schwächephase. Der Kurs notiert wieder auf Niveaus aus dem Sommer 2025 und ist vom Hoch bei rund 4.900 US-Dollar um fast 65 % gefallen. Angesichts einer Marktkapitalisierung von etwa 270 Milliarden US-Dollar unterstreicht dies die Schwere der Korrektur. Eine nachhaltige Erholung erscheint kurzfristig unwahrscheinlich, solange Bitcoin unter Druck bleibt.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.

🧾 Fazit

Die aktuellen Krypto News zeigen einen Markt im Spannungsfeld zwischen technischer Überdehnung und anhaltendem Verkaufsdruck. Der Bitcoin Preis könnte zwar kurzfristig eine technische Gegenbewegung zeigen, doch solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer hoch. Für Anleger heißt das: Geduld, Risikomanagement und ein wachsames Auge auf makroökonomische Signale bleiben entscheidend.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ethereum Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!