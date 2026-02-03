Krypto News: Bitcoin fällt auf 76.000 USD – droht der nächste Abverkauf?

- Bitcoin News bleiben kurzfristig bearish: Technische Indikatoren sprechen trotz Überverkauftheit noch nicht für eine klare Trendwende
- Der Markt preist eine volatile Seitwärtsphase zwischen 55.000 und 75.000 USD ein
- Hoffnung auf Erholung ruht auf Fed-Zinspolitik und regulatorischen Impulsen aus den USA
- Bitcoin News bleiben kurzfristig bearish: Technische Indikatoren sprechen trotz Überverkauftheit noch nicht für eine klare Trendwende
- Der Markt preist eine volatile Seitwärtsphase zwischen 55.000 und 75.000 USD ein
- Hoffnung auf Erholung ruht auf Fed-Zinspolitik und regulatorischen Impulsen aus den USA
📉 Krypto News: Bitcoin rutscht auf 76.000 USD – Verkäufer behalten die Kontrolle
Die Krypto News zum Wochenstart stehen klar im Zeichen weiterer Kursverluste. Im Umfeld einer breiten Korrektur an der US-Börse ist der Bitcoin Preis auf rund 76.000 US-Dollar gefallen. Selbst positive Nettozuflüsse von mehr als 560 Millionen US-Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs konnten den Abwärtstrend bislang nicht stoppen. Technische Indikatoren signalisieren zwar überverkaufte Bedingungen, liefern aber noch keine klare Trendwende.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
🔑 Drei Key Takeaways
-
Bitcoin News bleiben kurzfristig bearish: Technische Indikatoren sprechen trotz Überverkauftheit noch nicht für eine klare Trendwende
-
Der Markt preist eine volatile Seitwärtsphase zwischen 55.000 und 75.000 USD ein
-
Hoffnung auf Erholung ruht auf Fed-Zinspolitik und regulatorischen Impulsen aus den USA
📊 Bitcoin News: Technische Lage bleibt angespannt
Aus technischer Sicht zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Der RSI liegt bei rund 27 und signalisiert damit eine stark überverkaufte Marktlage. Gleichzeitig deutet das bearishe MACD-Signal darauf hin, dass der Abwärtsdruck noch nicht vollständig abgearbeitet ist.
Sollte sich die aktuelle Bewegung ähnlich entwickeln wie der Abwärtsimpuls aus Oktober 2025, wäre auf 1:1-Basis sogar ein Rückgang in Richtung 60.000 US-Dollar denkbar. Aktuell notiert Bitcoin bereits rund 40 % unter seinem Allzeithoch.
🗣️ Marktstimmen: Novogratz sieht breite Handelsspanne
Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, geht kurzfristig von einer volatilen Seitwärtsphase aus. Seiner Einschätzung nach könnte Bitcoin in den kommenden Wochen in einer Spanne zwischen 55.000 und 75.000 US-Dollar schwanken. Eine nachhaltigere Erholung sieht er frühestens gegen Ende des laufenden Quartals.
Als potenzielle Katalysatoren für eine Trendwende nennt Novogratz:
-
mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank, falls sich die Konjunktur spürbar abkühlt
-
die US-Zwischenwahlen, die mehr regulatorische Klarheit für den Kryptomarkt bringen könnten
Ethereum unter Druck 📉
Auch Ethereum bleibt Teil der aktuellen Schwächephase. Der Kurs notiert wieder auf Niveaus aus dem Sommer 2025 und ist vom Hoch bei rund 4.900 US-Dollar um fast 65 % gefallen. Angesichts einer Marktkapitalisierung von etwa 270 Milliarden US-Dollar unterstreicht dies die Schwere der Korrektur. Eine nachhaltige Erholung erscheint kurzfristig unwahrscheinlich, solange Bitcoin unter Druck bleibt.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
-
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
-
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
🧾 Fazit
Die aktuellen Krypto News zeigen einen Markt im Spannungsfeld zwischen technischer Überdehnung und anhaltendem Verkaufsdruck. Der Bitcoin Preis könnte zwar kurzfristig eine technische Gegenbewegung zeigen, doch solange zentrale Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer hoch. Für Anleger heißt das: Geduld, Risikomanagement und ein wachsames Auge auf makroökonomische Signale bleiben entscheidend.
Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ethereum Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
Alphabet Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder kurzfristige Schwäche nutzen? 🔍
Chart des Tages 🔴 EUR/USD nach Daten aus Europa und schwächerem US-Arbeitsmarkt
Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 06.02.26 – Aktuelle Einschätzung
DAX Prognose für Freitag, 06.02.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.