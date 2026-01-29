Krypto News: Bitcoin Preis fällt – Droht ein Rückgang auf 50.000 USD?

Krypto News: Bitcoin Preis unter Druck – Rückfall auf kritische Unterstützungen 📉

Der Bitcoin Preis steht heute deutlich unter Druck. Die größte Kryptowährung verliert mehr als 5 % und rutscht auf rund 84.000 US-Dollar ab. Damit testet Bitcoin erneut jene Preiszonen, die bereits im Dezember sowie im November des Vorjahres als wichtige Unterstützungen fungierten. Auch der restliche Kryptomarkt zeigt Schwäche: Ethereum fällt um rund 6 % auf etwa 2.850 US-Dollar, während kleinere Altcoins teils noch deutlichere Verluste verzeichnen. Die aktuellen Krypto News zeigen: Die Risikobereitschaft der Anleger nimmt spürbar ab.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Drei Key Takeaways zum Bitcoin Preis

Bitcoin verliert an Attraktivität, da Kapital verstärkt in Aktien und Edelmetalle fließt. Technische Indikatoren bleiben negativ, trotz Annäherung an überverkaufte Zonen. Die Zone um 80.000 US-Dollar ist entscheidend für die mittelfristige Trendrichtung.

Warum der Bitcoin Preis aktuell fällt ⚠️

Mehrere Faktoren belasten derzeit den Kryptomarkt:

Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs signalisieren sinkendes institutionelles Interesse.

Geringere Käufe durch Unternehmen , die zuletzt als wichtige Nachfragequelle galten.

Schwache relative Performance von Bitcoin gegenüber Aktienindizes und insbesondere gegenüber Gold und Silber, die zuletzt neue Rekorde markierten.

Vor dem Hintergrund des klassischen Post-Halving-Zyklus mehren sich Stimmen, dass Bitcoin im Oktober ein lokales Hoch ausgebildet haben könnte. Sollte sich dieses Szenario bestätigen, wäre ein Rückgang in Richtung 50.000 US-Dollar bis zum Jahresende nicht ausgeschlossen.

Technische Analyse: Entscheidende Marken für den Bitcoin Preis 🔍

Aus technischer Sicht bleibt das Bild angeschlagen:

Der RSI fällt in Richtung 35 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich.

Der MACD hat ein weiteres bärisches Crossover ausgebildet.

Der Kurs notiert aktuell rund 20 % unter der 200-Tage-Linie (EMA200) – ein klares Schwächesignal.

Die jüngste Abwärtsbewegung stoppte am 38,2 %-Fibonacci-Retracement der Rally seit Oktober 2025.

Wichtiger Widerstand: ca. 91.000 US-Dollar (23,6 % Fibonacci + EMA50).

Zentrale Unterstützung: 79.000–80.000 US-Dollar (Korrekturtief vom Oktober).

Nächste Unterstützung: rund 75.000 US-Dollar, dem Niveau des Panikverkaufs im April 2025.

Fazit: Krypto News bleiben kurzfristig belastend

Die aktuellen Krypto News sprechen für eine weiterhin erhöhte Vorsicht. Der Bitcoin Preis befindet sich klar in einer Korrekturphase, getrieben von Kapitalabflüssen, schwacher relativer Performance und einem negativen technischen Bild. Zwar nähern sich die Indikatoren überverkauften Niveaus, doch ohne neue Nachfrageimpulse bleibt das Risiko weiterer Rückgänge bestehen. Erst eine Rückeroberung der Zone um 90.000 US-Dollar würde das kurzfristige Bild wieder deutlich aufhellen.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

