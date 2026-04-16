Krypto News: Bitcoin Prognose – Widerstand bei 75.000 im Fokus

Krypto News: Bitcoin kämpft mit Widerstand – wie geht es weiter? ₿

Die aktuellen Krypto News zeigen ein spannendes Bild am Markt: Trotz positiver Stimmung an den Aktienmärkten gerät Bitcoin unter Druck. Der Kurs fällt zurück unter die wichtige Marke von 74.000 US-Dollar und hat Schwierigkeiten, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

Für Anleger rückt damit die Bitcoin Prognose in den Fokus, denn die nächsten Kursbewegungen könnten entscheidend für die mittelfristige Entwicklung sein.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Key Takeaways zu Krypto News & Bitcoin Prognose ⚡

Bitcoin scheitert an Widerstandszone

Verkaufsdruck nimmt kurzfristig zu

Wichtige Unterstützung bei 68.000 USD

Bitcoin Prognose: Kritische Widerstandszone im Fokus 📉

Die Bitcoin Prognose wird aktuell stark durch die Zone zwischen 74.000 und 76.000 US-Dollar bestimmt. Genau hier trifft der Kurs auf erheblichen Widerstand, was zu erneuten Verkäufen führt.

Sollte Bitcoin die Marke von 75.000 US-Dollar nicht nachhaltig überwinden, könnte sich die Situation weiter eintrüben. Laut aktuellen Krypto News steigt dann die Wahrscheinlichkeit für verstärkte Gewinnmitnahmen.

Krypto News: Technische Schwäche nimmt zu

Die Krypto News zeigen eine klare technische Schwäche im Chartbild. Besonders auffällig ist die erneute Ablehnung an einem wichtigen Fibonacci-Level.

Bereits in der Vergangenheit fungierte das 38,2 %-Retracement als starke Widerstandszone. Auch jetzt zeigt sich ein ähnliches Muster, was die Bitcoin Prognose kurzfristig belastet.

Ein möglicher Rückgang auf 68.000 US-Dollar wird zunehmend wahrscheinlicher, falls die Käufer nicht schnell wieder die Kontrolle übernehmen.

Bitcoin Prognose: Entscheidende Unterstützungen im Blick 🔍

Für die weitere Bitcoin Prognose sind nun vor allem die Unterstützungszonen entscheidend:

68.000 USD als erste wichtige Unterstützung

Darunter droht ein Test früherer Tiefs aus 2026

Weitere Abgaben könnten stärkeren Verkaufsdruck auslösen

Die aktuellen Krypto News deuten darauf hin, dass ein Bruch dieser Marken eine neue Abwärtsdynamik auslösen könnte.

Krypto News: Markt zwischen Ausbruch und Korrektur

Die Situation am Markt bleibt angespannt. Die Krypto News zeigen, dass Bitcoin aktuell an einem entscheidenden Punkt steht: Entweder gelingt ein Ausbruch über den Widerstand oder es folgt eine stärkere Korrektur.

Diese Unsicherheit führt dazu, dass viele Anleger vorsichtiger agieren und kurzfristige Bewegungen dominieren.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.

Fazit: Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig unsicher

Die aktuellen Krypto News verdeutlichen, dass sich Bitcoin in einer kritischen Phase befindet. Die Bitcoin Prognose hängt maßgeblich davon ab, ob der Widerstand bei rund 75.000 US-Dollar überwunden werden kann.

Gelingt dies nicht, könnte eine Korrektur in Richtung 68.000 US-Dollar oder tiefer folgen. Anleger sollten daher die technischen Marken genau beobachten und auf mögliche Trendwechsel achten.

Bitcoin Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!