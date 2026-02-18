Krypto News: Bitcoin scheitert an 70.000 USD – Kommt der Rücksetzer?

- Massive Liquiditätscluster um 91.000
📉 Krypto News: Bitcoin kämpft um die 70.000-Dollar-Marke
Der Kryptomarkt bleibt angespannt. Der Bitcoin-Preis notiert aktuell bei rund 67.600 US-Dollar (-0,45 %) und bewegt sich weiterhin in einer engen Range zwischen 66.500 und 70.300 US-Dollar. Trotz kurzfristiger Erholungen fehlt bislang die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben.
Für die aktuelle Bitcoin Prognose sind vor allem drei Faktoren entscheidend: die Liquiditätsstruktur im Markt, die charttechnische Lage im 4-Stunden-Chart sowie die Entwicklung der Spot-Bitcoin-ETFs.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
geschrieben von Jeremy Krings
🔎 Drei Key Takeaways
Massive Liquiditätscluster um 91.000 US-Dollar
Die Ein-Monats-Liquiditäts-Heatmap zeigt große Liquiditätsansammlungen oberhalb des aktuellen Preises – insbesondere um 90.000 bis 91.000 US-Dollar.
Widerstand bei 70.000–72.000 USD bleibt unüberwunden
Zwar wurde im 4-Stunden-Chart ein höheres Hoch gebildet, doch die entscheidende Widerstandszone konnte nicht zurückerobert werden.
Bitcoin-ETFs mit schwachen Zuflüssen
Mehrere Tage mit deutlichen Nettoabflüssen bremsen die institutionelle Nachfrage und belasten kurzfristig das Momentum.
🧲 Liquidität-Heatmap: Warum 91.000 USD entscheidend sind
Ein Blick auf die Ein-Monats-Liquiditäts-Heatmap zeigt klar: Oberhalb des aktuellen Kurses liegt signifikant mehr Liquidität als darunter. Besonders im Bereich um 90.000 US-Dollar befindet sich viel Liquidität.
Warum ist das relevant?
In diesen Zonen liegen zahlreiche Stop-Loss-Orders und Liquidationslevel.
Wird der Preis in diese Bereiche gezogen, entstehen zusätzliche Marktorders.
Das erzeugt Momentum und beschleunigt Bewegungen.
Liquidität wirkt daher oft wie ein Magnet. Märkte tendieren dazu, Bereiche mit hohem gebundenem Kapital anzulaufen. Unterhalb des aktuellen Preises ist die Liquidität dagegen vergleichsweise dünn – was kurzfristig auch abrupte Abwärtsbewegungen begünstigen kann.
Liquidität-Heatmap 1 Monats Zeitraum
Quelle: coinank.com
📊 Chartanalyse Bitcoin Preis
Charttechnisch zeigt sich im 4-Stunden-Chart ein gemischtes Bild:
Bitcoin hat zuletzt ein höheres Hoch gebildet.
Dennoch scheitert der Kurs klar an der Widerstandszone bei 70.000 bis 72.000 US-Dollar.
Solange diese Zone nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt die Marktstruktur anfällig.
Ein Bruch unter die letzten lokalen Tiefs würde ein tieferes Tief erzeugen – ein klares bearish Signal. Mögliche Kursziele auf der Unterseite:
60.000 US-Dollar
darunter 55.000 US-Dollar
im Extremfall sogar 50.000 US-Dollar
Für eine bullishe Bitcoin Prognose wäre hingegen ein stabiler Ausbruch über 72.000 USD entscheidend.
Bitcoin Krypto Chart (H4) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi
Ein idealer Einstieg, um ein besseres Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin zu erhalten.
So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden
Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann.
Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen
Erweitert das Thema Krypto um die Perspektive von Krypto-Aktien.
💰 ETF-Zuflüsse bremsen das Momentum
Ein weiterer zentraler Faktor in den aktuellen Krypto News sind die ETF-Kapitalströme.
Die jüngsten Daten zeigen:
Sehr geringe Zuflüsse
Mehrere Tage mit deutlichen Nettoabflüssen
Hohe Abflüsse aus mehreren Spot-Bitcoin-ETFs
Institutionelle Nachfrage, die zuvor als starker Preistreiber fungierte, wird damit kurzfristig gebremst. Ohne signifikante ETF-Zuflüsse fehlt dem Markt derzeit ein wichtiger Katalysator für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.
Bitcoin ETF-Flows
Quelle: farside.co.uk
🧭 Fazit: Bitcoin Prognose bleibt vorsichtig
Bitcoin scheitert aktuell am zentralen Widerstand bei 70.000–72.000 US-Dollar und erhält kaum Unterstützung durch ETF-Kapitalströme.
Die Liquiditätsstruktur spricht langfristig für mögliche Anläufe höherer Kursregionen, kurzfristig jedoch bleibt die Struktur fragil. Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Tests der unteren Unterstützungszonen – insbesondere im Bereich um 60.000 US-Dollar – ist erhöht.
Die kommenden Tage werden entscheidend sein: Entweder gelingt der Ausbruch über 72.000 USD – oder die nächste Abwärtswelle nimmt Fahrt auf.
KRYPTO CFD HANDELN
- Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs
- über 40 Krypto-Währungen verfügbar
- Hier mehr erfahren
FAQs – Krypto News & Bitcoin Prognose
1. Warum kämpft Bitcoin aktuell mit der 70.000-Dollar-Marke?
Bitcoin scheitert aktuell an der Widerstandszone zwischen 70.000 und 72.000 US-Dollar, da dort starke Verkaufsinteressen und technische Widerstände liegen. Ohne nachhaltigen Ausbruch über diese Zone bleibt die Marktstruktur anfällig für Rücksetzer.
2. Was bedeutet die Liquiditäts-Heatmap für die Bitcoin Prognose?
Die Liquiditäts-Heatmap zeigt große Liquiditätscluster oberhalb des aktuellen Preises bei rund 90.000–91.000 US-Dollar. Solche Bereiche wirken wie ein Magnet, da dort viele Stop-Loss-Orders und gehebelte Positionen liegen. Wird diese Zone angelaufen, kann das starke Kursbewegungen auslösen.
3. Warum sind ETF-Zuflüsse wichtig für den Bitcoin-Preis?
Spot-Bitcoin-ETFs spiegeln institutionelle Nachfrage wider. Starke Zuflüsse unterstützen in der Regel den Bitcoin-Preis, während Nettoabflüsse Verkaufsdruck erzeugen. Aktuell bremsen schwache ETF-Zuflüsse das Momentum im Markt.
4. Welche Kursziele sind bei einem Rücksetzer wahrscheinlich?
Fällt Bitcoin unter die letzten lokalen Tiefs, könnten folgende Unterstützungszonen getestet werden:
60.000 US-Dollar
55.000 US-Dollar
im Extremfall 50.000 US-Dollar
Ein Bruch dieser Marken würde die Struktur klar bearish drehen.
5. Was wäre ein bullishes Signal für Bitcoin?
Ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone bei 70.000–72.000 US-Dollar wäre ein starkes bullishes Signal. Dies könnte weiteres Momentum freisetzen und die Wahrscheinlichkeit eines Anlaufs höherer Liquiditätsbereiche erhöhen.
