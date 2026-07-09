Das Wichtigste in Kürze 📉 Lufthansa Aktie korrigiert: Nach einer Rally von rund 46 % seit Ende April setzen deutliche Gewinnmitnahmen ein.

🏦 Citigroup bleibt skeptisch: Die Bank bestätigt ihre Verkaufsempfehlung und sieht ein Kursziel von 8,70 Euro.

✈️ Aktien kaufen? Anleger sollten neben der Charttechnik auch Bewertung, Margenentwicklung und Streikrisiken berücksichtigen.

Lufthansa Aktie unter Druck: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt ist, Aktien zu kaufen, warum die Citigroup skeptisch bleibt Die Lufthansa Aktie gerät nach ihrer starken Rally der vergangenen Monate zunehmend unter Druck. Nach einem Anstieg von rund 46 % seit dem Zwischentief Ende April haben Gewinnmitnahmen eingesetzt. Zusätzlichen Gegenwind erhält die Aktie durch eine neue Verkaufsempfehlung der US-Bank Citigroup, die trotz eines angehobenen Kursziels weiteres Rückschlagpotenzial sieht. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist der aktuelle Rücksetzer eine Kaufchance oder sollten Investoren beim Aktien kaufen zunächst vorsichtig bleiben? Neben der Charttechnik rücken dabei auch die fundamentale Bewertung und der Vergleich mit Wettbewerbern wie der International Airlines Group (IAG) in den Fokus. ► Lufthansa WKN: 896360 | ISIN: US7960508882 | Ticker: LHA.DE geschrieben von Jens Klatt 📉 Lufthansa Aktie: Gewinnmitnahmen nach starker Kursrally Nach einer beeindruckenden Erholung hat die Aktie zuletzt an Dynamik verloren. Die wichtigsten Entwicklungen: 📈 Das Jahreshoch lag bei 10,285 Euro .

📉 Vorbörslich notiert die Lufthansa Aktie nur noch bei rund 9,37 Euro .

🚀 Seit dem Zwischentief Ende April hatte die Aktie zeitweise rund 46 % zugelegt.

💰 Nach der starken Kursentwicklung setzen nun verstärkt Gewinnmitnahmen ein. 🏦 Citigroup sieht weiteres Rückschlagpotenzial Zusätzlichen Druck erzeugt eine aktuelle Analysteneinschätzung. Die wichtigsten Punkte: 📉 Citigroup bestätigt ihre Verkaufsempfehlung .

🎯 Das Kursziel liegt bei 8,70 Euro .

⚠️ Damit signalisiert die Bank weiteres Abwärtspotenzial.

👤 Analyst Conor Dwyer sieht Lufthansa im Vergleich zu Wettbewerbern weniger attraktiv positioniert. ✈️ IAG im Vergleich: Warum Analysten den Konkurrenten bevorzugen Im Branchenvergleich fällt das Urteil zugunsten der International Airlines Group (IAG) aus. Als Argumente nennt Citigroup: 💶 Niedrigere Bewertung der IAG.

📈 Höhere Profitabilität .

💵 Stärkere Cashflows .

📉 Geringere Verschuldung. Nach Einschätzung der Analysten spiegelt die aktuelle Bewertung der Lufthansa Aktie bereits viele positive Erwartungen wider, während IAG fundamental günstiger erscheint. 📊 Aktien kaufen? Diese Risiken sollten Anleger beachten Vor einem Einstieg sollten Investoren mehrere Faktoren berücksichtigen. Zu den wichtigsten Risiken zählen: ⚠️ Sinkende Gewinnmargen.

✈️ Mögliche Streikrisiken.

📉 Gewinnmitnahmen nach der starken Kursrally.

🌍 Unsicherheiten im internationalen Luftverkehr. Diese Faktoren könnten die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie kurzfristig weiter beeinflussen. 📈 Charttechnik: Rücksetzer oder Trendwende? Aus technischer Sicht bleibt die aktuelle Korrektur besonders spannend. Die wichtigsten Beobachtungen: 📉 Der Rückgang erfolgt nach einer außergewöhnlich starken Erholung.

📊 Die Zone um 9,30 Euro rückt kurzfristig als wichtige Unterstützung in den Fokus.

🚀 Gelingt eine Stabilisierung, könnte die Aktie einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch starten.

⚠️ Ein nachhaltiger Rückfall unter wichtige Unterstützungen würde das Chartbild hingegen eintrüben. Ob die aktuelle Bewegung lediglich eine gesunde Konsolidierung oder der Beginn einer größeren Korrektur ist, dürfte sich in den kommenden Handelstagen entscheiden. 💡 Für wen könnte die Lufthansa Aktie interessant sein? Ein Investment könnte besonders für Anleger interessant sein, die: ✈️ an eine weitere Erholung des europäischen Luftverkehrs glauben,

🌍 auf steigende Reisetätigkeit und Tourismus setzen,

📈 kurzfristige Kursschwankungen für gestaffelte Einstiege nutzen möchten,

💼 zyklische Werte als Depotbeimischung suchen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte die fundamentale Entwicklung des Unternehmens sowie die Bewertung im Branchenvergleich genau analysieren. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung der Lufthansa Aktie stehen insbesondere folgende Faktoren im Fokus: 📊 Reaktion der Aktie auf die aktuelle Korrektur.

✈️ Buchungszahlen und Nachfrage im Flugverkehr.

⛽ Entwicklung der Kerosinpreise.

💶 Gewinnentwicklung und Margen.

🏦 Weitere Analystenkommentare und Quartalszahlen. Diese Faktoren dürften die Kursentwicklung in den kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. YouTube Börsen Wissen für Alle 🧾 Fazit: Lufthansa Aktie bleibt nach der Rally unter Beobachtung Die Lufthansa Aktie befindet sich nach ihrer starken Erholung in einer Konsolidierungsphase. Gewinnmitnahmen und die skeptische Einschätzung der Citigroup belasten den Kurs kurzfristig. Gleichzeitig zeigen die Argumente der Analysten, dass neben der operativen Entwicklung vor allem die Bewertung und die Profitabilität im Branchenvergleich eine wichtige Rolle spielen. Wer Aktien kaufen möchte, sollte deshalb nicht nur auf den jüngsten Kursrückgang schauen, sondern auch die fundamentalen Perspektiven und die weitere Entwicklung des Luftverkehrs berücksichtigen. Gelingt der Lufthansa eine nachhaltige Verbesserung der Margen und eine Fortsetzung der operativen Erholung, könnte die aktuelle Korrektur langfristig interessante Einstiegsmöglichkeiten eröffnen. Lufthansa Aktie Chartanalyse – Tageschart: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 09.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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