- Knappes DAX-Aufstiegsrennen
- Geopolitischer Gegenwind
- Index-Verschiebungen im Juni
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Lufthansa Aktie vor DAX-Wiederaufstieg: Erfahren Sie alles zum knappen Index-Rennen & ob sich das Aktien kaufen jetzt lohnt!
Die Deutsche Börse steht vor einer potenziellen Neugewichtung ihres Leitindexes. Laut aktuellen Berechnungen der Deutschen Bank könnte die Lufthansa Aktie im Juni 2026 die Rückkehr in die erste deutsche Börsenliga schaffen, nachdem sie im Zuge der Coronapandemie im Jahr 2020 in den MDax abgestiegen war. Für Anleger, die im Transport- und Touristiksektor zyklische Aktien kaufen möchten, bietet das anstehende Index-Szenario eine wichtige Entscheidungsgrundlage, auch wenn geopolitische Risiken das finale Ergebnis beeinflussen können.
► Lufthansa WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker: LHA.DE
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geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Knappes DAX-Aufstiegsrennen: Die Lufthansa konkurriert mit einer Streubesitz-Marktkapitalisierung von 8,1 Milliarden Euro direkt mit dem Baukonzern Hochtief um den Einzug in den DAX. Die finale Entscheidung der Index-Tochter Stoxx fällt am 4. Juni 2026.
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Geopolitischer Gegenwind: Trotz solider fundamentaler Daten ist der Wiederaufstieg des DAX-Gründungsmitglieds aufgrund des anhaltenden Iran-Krieges und dessen Auswirkungen auf den Luftverkehr nicht vollständig gesichert.
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Index-Verschiebungen im Juni: Während Lufthansa und Hochtief als potenzielle Neuzugänge bereitstehen, droht Zalando und der Porsche Automobilholding der Abstieg aus dem 40 Werte umfassenden Leitindex.
📊 Das Duell um den DAX: Lufthansa gegen Hochtief 🏃♂️
Wesentliches Kriterium für die Aufnahme in den DAX ist die Marktkapitalisierung des Streubesitzes eines Unternehmens. Hier hat sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen entwickelt:
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Lufthansa: Kommt auf eine relevante Streubesitz-Marktkapitalisierung von 8,1 Milliarden Euro.
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Hochtief: Erreichte durch einen Kursanstieg von 190 Prozent einen Streubesitz-Börsenwert von 7,2 Milliarden Euro. Da der Konzern stark vom spanischen Baukonzern Grupo ACS kontrolliert wird, reicht Hochtief ein geringer Streubesitz von 21,1 Prozent für den potenziellen Aufstieg aus.
Die Deutsche Bank betont, dass es für die Lufthansa erneut ein sehr knappes Rennen werden wird, da der Konzern den Wiederaufstieg in den vergangenen Jahren bereits mehrfach knapp verpasst hat.
🔄 Index-Dynamik: Wer weichen muss und wer an Gewicht gewinnt 📉
Ein Aufstieg von Lufthansa und Hochtief erfordert den Abstieg von zwei bisherigen DAX-Mitgliedern. Als primäre Abstiegskandidaten gelten derzeit der Online-Händler Zalando sowie die Porsche Automobilholding. Für Porsche wäre ein Abstieg besonders folgenschwer, da das Unternehmen die strikte DAX-Anforderung von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren mit positivem EBITDA (operativer Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) aktuell nicht erfüllt und somit langfristig nicht wieder aufsteigen könnte.
Gleichzeitig sorgt eine Strukturänderung bei einer anderen Autoaktie für Verschiebungen: BMW wandelt seine Vorzugs- in Stammaktien um. Da nur die Stammaktien im DAX gelistet sind, erhöht sich die Streubesitz-Marktkapitalisierung von BMW um fast 20 Prozent. Das Index-Gewicht der Aktie steigt voraussichtlich von 1,2 auf 1,5 Prozent, was zu automatisierten ETF-Zuflüssen von rund 70 Millionen Euro führen dürfte.
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🏁 Fazit: Index-Phantasie trifft auf geopolitische Risiken
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein erfolgreicher DAX-Wiederaufstieg im Juni 2026 als starker charttechnischer und psychologischer Katalysator für die Lufthansa Aktie wirken könnte, da passive Index-Fonds (ETFs) gezwungen wären, die Aktie zu kaufen. Dennoch bleibt das Investment durch die Sensitivität der Airline-Branche gegenüber dem Iran-Krieg mit Risiken behaftet. Wer jetzt die Luftfahrt-Aktien kaufen möchte, setzt auf ein positives Urteil der Index-Kommission am 4. Juni, muss jedoch die geopolitische Volatilität einkalkulieren.
Inwieweit beeinflusst das Risiko potenzieller Flugrouten-Änderungen oder steigender Treibstoffkosten durch den Iran-Krieg Ihre Bereitschaft, zyklische Luftfahrt-Aktien wie die Lufthansa in Ihr Depot aufzunehmen?
Lufthansa Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Lufthansa Aktie
Schafft die Lufthansa Aktie den Wiederaufstieg in den DAX?
Das Rennen für die Lufthansa Aktie ist extrem knapp. Mit einer Streubesitz-Marktkapitalisierung von 8,1 Milliarden Euro kämpft das ehemalige Gründungsmitglied direkt gegen den Baukonzern Hochtief (7,2 Mrd. Euro) um den Einzug in die erste Börsenliga.
Wann wird über den DAX-Aufstieg der Lufthansa entschieden?
Die Deutsche Börse-Indextochter Stoxx hat am 4. Juni 2026 über die neue Zusammensetzung entschieden. Die resultierenden Index-Änderungen treten offiziell zum 22. Juni 2026 in Kraft.
Welche Risiken gefährden den DAX-Wiederaufstieg der Lufthansa?
Obwohl die Lufthansa die nötige Marktkapitalisierung aufbringt, gilt der Aufstieg aufgrund der geopolitischen Belastungen durch den Irankrieg und dessen Auswirkungen auf den Luftverkehrssektor nicht als absolut sicher.
Welche Aktien steigen im Juni 2026 voraussichtlich aus dem DAX ab?
Als primäre Abstiegskandidaten aus dem DAX gelten der Online-Modehändler Zalando sowie die Porsche Automobilholding. Porsche droht zudem ein dauerhafter Ausschluss, da der Konzern das strikte EBITDA-Aufstiegskriterium derzeit nicht erfüllt.
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