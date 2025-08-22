KEY TAKEAWAYS Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index in den letzten Handelstagen an beiden Linien Probleme hatte weiterzukommen. Zudem haben sich beide Durchschnittslinien angenähert. Somit bleibt abzuwarten, ob die SMA50 heute im Handel erreicht werden kann. Verbindlich aufhellen würde sich das Stundenchart dann, wenn sich der Nasdaq per Stundenschluss über dieser Linie etabliert und nach Norden gelöst hat. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 22.08.2025 Unsere aktuelle Nasdaq Prognose für den Handelstag am Freitag, den 22.08.2025, zeigt ein schwankungsreiches Bild. Der Nasdaq eröffnete gestern Morgen bei 23.340 Punkten und setzte seine Abwärtsbewegung zunächst weiter fort. Zwischenzeitlich fiel der Index wieder unter die 23.200-Punkte-Marke. Zwar wurden die Verluste am Nachmittag kurzzeitig zurückgekauft, jedoch ohne nachhaltige Stärke. Erst am Abend gelang eine moderate Stabilisierung. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktüberblick – Daten vom 21.08.2025 im Vergleich zum 20.08.2025 Tageshoch (TH): 23.367 (Vortag: 23.451)

Tagestief (TT): 23.156 (Vortag: 23.054)

Tagesschluss: 23.216 (Vortag: 23.324)

Range: 211 Punkte (Vortag: 397 Punkte) Die Daten verdeutlichen die erhöhte Unsicherheit und die abnehmende Schwankungsbreite. Chartcheck im Stundenchart – Nasdaq Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 1h-Chart notierte der Nasdaq gestern zunächst über der SMA20 (23.221 Punkte). Nach einem kurzen Seitwärtstrend fiel der Index jedoch erneut darunter. Zwar gelang am Nachmittag ein erneutes Überschreiten der SMA20, aber die Bullen konnten den Nasdaq nicht nachhaltig über dieser Marke etablieren. Wichtige Erkenntnisse aus der Nasdaq Analyse im Stundenchart: Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 bleibt, drohen weitere Abgaben.

Ein Doppelboden im Bereich des Wochentiefs könnte kurzfristig Stabilität bringen.

Auf der Unterseite sind Kursziele bei 22.790/80 und 22.610/585 Punkten möglich. 👉 Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Nasdaq Prognose): bärisch Chartcheck im 4h-Chart – übergeordnetes Bild Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Nasdaq Analyse im 4h-Chart zeigt eine weitere Eintrübung: Rücksetzer unter SMA20, SMA50 und zuletzt auch SMA200.

Erholungen scheitern regelmäßig an der SMA200 (23.372 Punkte).

Solange der Index unter dieser Linie notiert, bleiben weitere Abgaben wahrscheinlich. Nasdaq Prognose im 4h-Chart: bärisch mit möglichem Rücklauf an 22.900 Punkte und darunter. Nur ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 würde für eine technische Aufhellung sorgen. Ausblick für den 22.08.2025 – Handels-Setups Aktueller Stand: Nasdaq bei 23.190 Punkten, ca. 150 Punkte tiefer als am Vortag. Long Setup: Stabilisierung oberhalb 23.190 Punkte eröffnet Potenzial bis 23.333, 23.424 und 23.600 Punkte. Short Setup: Unterhalb 23.190 Punkte drohen Rücksetzer bis 23.048, 22.996 und 22.880 Punkte. Unterstützungen & Widerstände im Überblick Widerstände: 23.221/82 – 23.365/72 – 23.506 – 23.662/77 – 23.723/32 – 23.836

Unterstützungen: 23.165 – 23.059 – 22.947 – 22.789 Fazit zur Nasdaq Prognose Unsere Nasdaq Prognose für den 22.08.2025 fällt insgesamt vorsichtig bärisch aus. Das Chartbild ist kurzfristig wie auch im übergeordneten Zeitrahmen angeschlagen. Erst ein Ausbruch über die SMA200 könnte eine nachhaltige Trendwende einleiten. Bis dahin überwiegen die Risiken weiterer Abgaben. Wahrscheinlichkeit laut unserem Setup: Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 % Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.296/23.426 Punkten auf der Oberseite und 23.111/23.012 Punkten auf der Unterseite. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema xStation 5: Grundlegender Aufbau — behandelt Funktionen der xStation 5-Plattform

xStation 5: Marktübersicht und wie man einen Trade platziert — zeigt, wie Trades über das Terminal („Market Watch“) platziert werden—relevant für deine Set‑ups Long/Short

Was ist Trading? So gelingt der Einstieg in den Handel — erklärt Trading‑Prinzipien, Nutzungsarten und Differenzierung zu Investieren

Index Trading: So handeln Sie große Märkte gezielt

Daytrading lernen für Anfänger – So geht’s! — relevant für Trading in kurzfristigen Zeiträumen und Intraday‑Strategien

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.