Netflix Aktie: Gemischte Signale beim Streaming-König - Umsatz wächst, doch die Gewinnprognose enttäuscht

Der weltweite Streaming-Pionier Netflix hat seine Finanzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Während das Umsatz- und Gewinnwachstum im Großen und Ganzen den Erwartungen der Wall Street entsprach, reagierte der Markt im nachbörslichen Handel empfindlich: Die Aktie sackte um über 8 % ab. Hauptgrund dafür war eine vorsichtige Gewinnprognose, die bei den Anlegern für Enttäuschung sorgte. Für Anleger, die überlegen, ob sie genau jetzt im Dip vielversprechende Aktien kaufen sollten, stellt sich die Frage, wie zukunftssicher die Netflix Aktien auf dem aktuellen Niveau wirklich sind.

Netflix WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker: NFLX.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zu den Netflix Aktien

1. 📊 Solide Quartalszahlen treffen auf vorsichtigen Ausblick

Die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal (bis zum 30. Juni) lagen nah an den Schätzungen der Analysten:

Gewinn pro Aktie: 80 Cent gegenüber den erwarteten 79 Cent (eine Steigerung im Vergleich zu den 72 Cent des Vorjahres).

Umsatz: 12,56 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 13 % im Jahresvergleich – womit die Schätzungen von 12,59 Milliarden US-Dollar nur haarscharf verfehlt wurden.

Umsatzprognose angepasst: Für das Gesamtjahr 2026 grenzt das Unternehmen seine Umsatzprognose auf 51 bis 51,4 Milliarden US-Dollar ein (zuvor lag die Spanne bei 50,7 bis 51,7 Milliarden US-Dollar). Dieser vorsichtigere Ausblick war der Hauptauslöser für den nachbörslichen Kursrutsch.

2. ⚽ Live-Events und Sportrechte als neue Wachstumstreiber

Da sich das Wachstum der reinen Streaming-Abonnentenzahlen verlangsamt, setzt Netflix massiv auf neue Formate:

Werbe-Turbo: Live-Sportübertragungen ziehen die höchsten Werbeeinnahmen an. Netflix befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit US-Werbekunden für Großevents wie die Frauen-Weltmeisterschaft, NFL, MLB und WWE. Das Ziel steht: Die Werbeeinnahmen sollen im Jahresvergleich auf 3 Milliarden US-Dollar verdoppelt werden.

Zuschauermagnet: Obwohl Live-Inhalte bisher nur 5 % der Inhaltausgaben ausmachen, machten sie 6 der 10 Tage mit den meisten Neuanmeldungen in den letzten fünf Jahren aus.

3. 🛡️ Fokus auf Finanzen und organischen Aufbau statt Mega-Zukäufe

Netflix passt seine Kommunikationsstrategie an und rückt die harten Finanzkennzahlen in den Vordergrund.

Weniger Detail-Reports: Die „What We Watched“-Nutzerberichte werden ab 2027 nur noch jährlich statt halbjährlich veröffentlicht.

M&A-Strategie bleibt konservativ: Nach dem Rückzug vom potenziellen Einstieg bei Warner Bros. Discovery stellte das Management klar, dass man weiterhin dem Credo „Aufbauen statt Einkaufen“ folgt und Reinvestitionen sowie eine gesunde Bilanz priorisiert.

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🔍 Fazit: Jetzt Netflix Aktien kaufen?

Der nachbörsliche Kursrutsch von über 8 % spiegelt vor allem die hohen Erwartungen der Wall Street an die zukünftige Gewinnentwicklung wider – operativ steht der Streaming-Gigant jedoch weiterhin auf einem sehr gesunden Fundament. Die Preiserhöhungen greifen wie geplant, das werbefinanzierte Abo-Modell gewinnt an Fahrt und der strategische Vorstoß in den hochprofitablen Live-Sport verspricht sprudelnde Werbeeinnahmen.

Wer langfristig orientiert starke Technologie- und Entertainment-Aktien kaufen möchte, für den bietet der aktuelle Rücksetzer bei den Netflix Aktien eine potenziell sehr attraktive Einstiegsgelegenheit, um den Marktführer zu einem vergünstigten Preis ins Depot zu legen.

Netflix Aktie Chartanalyse – Tageschart:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Netflix Aktie

Warum ist die Netflix Aktie trotz solider Zahlen nachbörslich gefallen?

Obwohl der Gewinn pro Aktie mit 80 Cent und der Umsatz mit 12,56 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal weitgehend den Erwartungen der Wall Street entsprachen, gaben die Netflix Aktien nachbörslich um über 8 % nach. Der Hauptgrund dafür war die vorsichtige Gewinnprognose des Unternehmens für die kommenden Quartale, die die hohen Erwartungen der Anleger enttäuschte.

Wie will Netflix die Verlangsamung des Abonnentenwachstums ausgleichen?

Netflix setzt massiv auf die Erschließung neuer Einnahmequellen, insbesondere durch hochkarätige Live-Sport-Events und ein stark wachsendes Werbegeschäft. Mit Live-Übertragungen von NFL, MLB, WWE und der Frauen-Weltmeisterschaft will der Streaming-Gigant seine jährlichen Werbeeinnahmen auf 3 Milliarden US-Dollar verdoppeln.

Sollte man jetzt im Dip Netflix Aktien kaufen?

Trotz der kurzfristigen Enttäuschung an der Börse steht das Unternehmen fundamental solide da. Die Preiserhöhungen verlaufen nach Plan, das werbefinanzierte Abo-Modell wächst stark und die strategische Ausrichtung auf Live-Sport verspricht lukrative Werbeeinnahmen. Wer langfristig marktführende Unterhaltungs-Aktien kaufen möchte, für den könnte der aktuelle Kursrutsch eine attraktive Einstiegschance bieten.