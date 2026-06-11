Oracle Aktie: Cloud-Boom treibt Umsatz um 21 %, doch hohe KI-Investitionen belasten den Kurs

Der Software- und Cloud-Spezialist Oracle hat seine Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt und dabei die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz und Gewinn übertroffen. Dennoch reagierte der Markt im nachbörslichen Handel mit einem deutlichen Kursminus von 10 %. Für Investoren, die im Zuge der globalen KI-Transformation langfristig orientierte Tech-Aktien kaufen möchten, bietet die Oracle Aktie derzeit ein hochinteressantes Spannungsfeld zwischen rasantem Cloud-Wachstum, gigantischen Auftragsbeständen und einem massiven Kapitalbedarf für den weiteren Infrastrukturausbau.

► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Erwartungen im Q4 geschlagen : Oracle erzielte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,03 US-Dollar (Konsens: 1,96 USD) und steigerte den Quartalsumsatz um 21 % auf 19,18 Milliarden US-Dollar .

Explosion bei den Auftragsbeständen : Die verbleibende Leistungsverpflichtung (RPO) schoss um 363 % auf 638 Milliarden US-Dollar nach oben, maßgeblich angetrieben durch großvolumige KI-Verträge von Kunden wie OpenAI.

Extremer Kapitalbedarf für KI-Ausbau: Oracle plant eine neue Finanzierungsrunde über 40 Milliarden US-Dollar. Die hohen Investitionsausgaben führten im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits zu einem negativen freien Cashflow von 23,7 Milliarden US-Dollar.

📈 Quartalszahlen im Detail: Umsatzsprung und angehobene Gewinnprognose 🚀

Im vierten Geschäftsquartal, das am 31. Mai endete, zeigte Oracle eine starke operative Dynamik. Der Nettogewinn stieg auf 4,22 Milliarden US-Dollar bzw. 1,45 US-Dollar je Aktie. Das Management bestätigte das Umsatzziel von 90 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027 und hob die Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie auf 8,05 US-Dollar an. Damit liegt der Konzern über den Schätzungen der Analysten, die mit 8,01 US-Dollar Gewinn bei 88,9 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet hatten.

Für das anstehende erste Quartal prognostiziert Oracle ein starkes Umsatzwachstum von 27 % bis 29 % sowie ein bereinigtes EPS von 1,72 bis 1,76 US-Dollar. Dies übertrifft den Wall-Street-Konsens von 1,68 US-Dollar je Aktie und 19,06 Milliarden US-Dollar Umsatz deutlich.

☁️ Der Cloud-Motor: Brachiales Wachstum bei der KI-Infrastruktur ⚡

Der primäre Treiber hinter der Investmentthesis für Anleger, die die Oracle Aktie kaufen, ist das Cloud-Geschäft. Während der klassische Softwareumsatz (Lizenzen und Support) um 2 % auf 6,82 Milliarden US-Dollar sank, explodierten die Cloud-Angebote:

Gesamt-Cloud-Umsatz : Stieg um 47 % auf 9,91 Milliarden US-Dollar .

Cloud-Infrastruktur (OCI): Verzeichnete ein Wachstum von 93 % auf 5,8 Milliarden US-Dollar.

Zum Vergleich: Der Marktführer Amazon Web Services (AWS) erzielte im März-Quartal einen Umsatz von 37,59 Milliarden US-Dollar. Oracle holt jedoch durch massiven Kapazitätsaufbau auf. CEO Clay Magouyrk kündigte an, im laufenden Quartal Rechenleistung im Umfang von fast einem Gigawatt in Betrieb zu nehmen – was der gesamten Leistung des Geschäftsjahres 2026 entspricht. Zudem sicherten sich Related Digital und Blackstone die Finanzierung für einen neuen, 16 Milliarden Dollar teuren Oracle-Rechenzentrumsstandort in Michigan.

⚠️ Die Kehrseite des KI-Booms: Milliarden-Kapitalbedarf verunsichert den Markt 💸

Trotz der fundamentalen Stärke reagierte der Aktienkurs im nachbörslichen Handel mit einem Minus von 10 %. Grund hierfür ist die aggressive und kapitalintensive Expansionsstrategie. Um den Ausbau der Rechenzentren zu finanzieren, plant Oracle die Aufnahme von weiteren 40 Milliarden US-Dollar durch Fremd- und Eigenkapital. Dies folgt auf bereits im Geschäftsjahr 2026 aufgenommene 43 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital und 5 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital.

Diese enorme Schulden- und Verwässerungsdynamik besorgt Investoren, da unklar ist, ob die KI-Nachfrage diesen beispiellosen Investitionsrausch dauerhaft rechtfertigen kann. Die Investitionsausgaben stiegen im Geschäftsjahr bereits um 162 % auf 55,7 Milliarden US-Dollar , was zu einem negativen freien Cashflow von 23,7 Milliarden US-Dollar führte. Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert die neue Finanzchefin Hilary Maxson Netto-Investitionsausgaben von rund 70 Milliarden Dollar.

Ein dämpfender Faktor: Ein Großteil der RPO-Aufträge beruht auf Vorauszahlungen, bei denen Kunden wie OpenAI die GPUs im Voraus bezahlten oder selbst lieferten, was den realen Cash-Bedarf für den Bau der Rechenzentren mindert.

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🏁 Fazit: Eine hochprozentige Wachstumsstory für mutige Investoren

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Oracle Aktie operativ auf absolutem Rekordkurs segelt. Das Infrastruktur-Wachstum von 93 % und der gigantische Auftragsbestand von 638 Milliarden US-Dollar belegen, dass die Cloud-Plattform im KI-Zeitalter eine führende Rolle einnimmt. Der nachbörsliche Kursrutsch spiegelt die Sorge des Marktes vor der extremen Kapitalintensität und dem negativen freien Cashflow wider. Wer jetzt antizyklisch Technologie-Aktien kaufen möchte, findet bei Oracle eine fundamental stark beschleunigte Wachstumsstory, muss jedoch die Bereitschaft mitbringen, die temporäre Bilanzbelastung durch den massiven Schuldenaufbau auszusitzen.

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Oracle Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Oracle Aktie

Wie fielen die jüngsten Quartalszahlen der Oracle Aktie aus?

Oracle übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 21 % auf 19,18 Milliarden US-Dollar , während der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 2,03 US-Dollar lag. Der Nettogewinn kletterte auf 4,22 Milliarden US-Dollar.

Warum ist die Oracle Aktie trotz des Zahlen-Beats nachbörslich gefallen?

Die Aktie brach nachbörslich um 10 % ein, weil das Unternehmen weitreichende Pläne zur Aufnahme von weiteren 40 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital ankündigte. Investoren zeigen sich besorgt über die extreme Kapitalintensität des KI-Ausbaus und den daraus resultierenden negativen freien Cashflow.

Wie stark wächst das Cloud-Infrastrukturgeschäft von Oracle?

Der Umsatz mit der Cloud-Infrastruktur (OCI) explodierte im abgelaufenen Quartal um 93 % auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Cloud-Umsatz stieg um 47 % auf 9,91 Milliarden US-Dollar.

Was hat es mit dem enormen Auftragsbestand von Oracle auf sich?

Die verbleibende Leistungsverpflichtung (RPO) von Oracle schoss um 363 % auf 638 Milliarden US-Dollar nach oben. Der Großteil dieses Anstiegs basiert auf gigantischen KI-Verträgen – laut Analysten der Bank of America stammen über 50 % des Auftragsbestands von OpenAI.