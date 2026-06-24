Palantir Aktie: Michael Burry warnt vor Tech-Crash

Palantir Aktie im Visier von Michael Burry: Berechtigte Bewertungssorge oder falscher Alarm in den Aktien News?

Der bekannte Star-Investor Michael Burry, der durch seine korrekte Prognose der US-Subprime-Krise Berühmtheit erlangte, sorgt in den aktuellen Aktien News für neuen Zündstoff. Diesmal hat er eine fundamentale sowie technische Verschlechterung bei einem der beliebtesten Tech-Titel der Wall Street ausgemacht. Burry kritisiert das ambitionierte Bewertungsniveau des Softwarekonzerns bereits seit geraumer Zeit sehr deutlich. Zumindest vorerst bewegen sich die Notierungen im Einklang mit den ungemütlichen Prognosen des Chefanalysten: Seit Beginn des Jahres hat das Papier an den Handelsplätzen bereits rund 30 % an Wert eingebüßt. Doch wie stichhaltig sind die jüngsten Vorwürfe des „Big Short“-Investors gegen das KI-Unternehmen wirklich?

► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR.US

Key Takeaways

Burry schlägt Alarm: Die Palantir Aktie verliert seit Jahresbeginn rund 30 % an Boden.

Todeskreuz im Chart: Das technische Signal der 100- und 200-Perioden-EMA droht tiefere Abschläge einzuleiten.

Umsatz-Vorwurf entkräftet: Die Behauptung einer künstlich aggressiven Umsatzrealisierung erweist sich als falsch.

Technischer Check: Volumen-Rätsel und das gefährliche „Death Cross“

In seinen neuesten Beiträgen wies Michael Burry auf ein sich drastisch verschlechterndes technisches Marktbild hin. Er argumentiert, dass das Hauptvolumen „nahe den Höchstständen“ verzeichnet wurde und ein von sinkendem Volumen begleiteter Abwärtstrend das bearishe Momentum untermauere. Diese Sichtweise hält einer detaillierten Überprüfung auf der xStation5-Plattform jedoch nicht ganz stand. In den Aktien News wird deutlich, dass das Spitzenvolumen in einer recht breiten Spanne zwischen 65 und 118 US-Dollar stattfand. Nach einem vorherigen Einbruch um über 40 % ist der Kurs lediglich in das Hauptzentrum dieser Bewegung zurückgekehrt.

Zudem ist Burrys Annahme, dass sinkendes Volumen automatisch für mangelndes Interesse und weitere Kursverluste steht, aus Sicht der klassischen Charttheorie ungenau: Abnehmendes Volumen mindert oft die Qualität und Nachhaltigkeit eines Trends, was theoretisch sogar für eine baldige bullische Gegenbewegung sprechen könnte. Viel gefährlicher für die Palantir Aktie ist ohnehin ein ganz anderes Signal: Das drohende „Death Cross“ (Todeskreuz) der 100- und 200-Perioden-EMA. Als dieses Muster Ende 2021 das letzte Mal auftrat, krachte der Titel im Anschluss um 60 % nach unten.

Fundamentalanalyse: Wie tief ist der Burggraben des Software-Riesen? 📊

Auch auf fundamentaler Ebene spart Burry nicht mit Kritik. Er beschreibt den strategischen Burggraben des Unternehmens als „flach“, da es sich im Kern um ein klassisches SaaS-Business (Software-as-a-Service) handle – selbst wenn das Management eine andere Sprache spreche. Diese Behauptung ist in den Aktien News höchst umstritten. Palantir bietet ein hochgradig spezialisiertes und einzigartiges Produktportfolio an und pflegt extrem tiefe, über Jahre gewachsene Beziehungen zu Regierungen, Verteidigungsministerien und Geheimdiensten weltweit. Ein solcher Kundenzugang lässt sich kaum als „flach“ definieren.

Vollkommen ins Leere läuft zudem Burrys Vorwurf einer „aggressiven Umsatzrealisierung“ zwecks künstlicher Bilanzkosmetik. Nach gängigen Rechnungslegungsstandards müssten dafür die Umsätze deutlich schneller wachsen als die ausstehenden Forderungen – bei der Palantir Aktie ist jedoch exakt das Gegenteil der Fall. Dies deutet zwar auf operative Herausforderungen hin, widerlegt jedoch die These einer künstlich aufgeblähten Bilanz.

Die wahren Gründe für den Abwärtsdruck im SaaS-Sektor

Dass die Bewertung des Konzerns derzeit so stark korrigiert, liegt in der Natur der Sache. Als „Hyper-Growth“-Unternehmen mit einem im Tech-Sektor selten gesehenen Gewinnwachstum und astronomisch hohen Margen besitzt das Papier einen enormen operativen Hebel. Im Umkehrschluss bedeutet dies an der Wall Street, dass bereits die kleinste Enttäuschung bei den Quartalszahlen schmerzhafte Verkaufswellen auslösen kann.

Zusätzlich belastet das aktuelle Branchen-Sentiment: Im Zuge des KI-Booms und des Siegeszugs von LLM- und Agenten-basierten Lösungen hat der Markt fast den gesamten SaaS-Sektor pauschal und ohne Differenzierung abgestraft. Ein Ausbruch aus dem intakten Abwärtstrend wird für die Bullen kurzfristig eine enorme Herausforderung. Dennoch bietet die breite Handelsspanne zwischen 70 und 120 US-Dollar reichlich Raum für eine ausgedehnte Konsolidierungsphase, bis sich das allgemeine Investorensentiment wieder aufhellt.

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Fazit

Die scharfe Kritik von Michael Burry sorgt zwar für reichlich Gesprächsstoff in den aktuellen Aktien News, erweist sich bei genauerer Betrachtung der Bilanzkennzahlen jedoch teilweise als unbegründet. Fundamental ist die Palantir Aktie dank ihrer exklusiven Regierungsaufträge deutlich krisenresilienter aufgestellt, als der Star-Investor suggeriert. Dennoch sollten Anleger die technischen Warnsignale ernst nehmen: Solange das charttechnische Todeskreuz im Raum steht und der gesamte SaaS-Sektor unter konjunkturellem Gegenwind leidet, bleibt das Papier im defensiven Korrekturmodus. Innerhalb der breiten Spanne von 70 bis 120 US-Dollar könnten sich für langfristig orientierte Investoren jedoch schrittweise interessante Akkumulationszonen bilden, sobald das makroökonomische Umfeld für Tech-Werte wieder freundlicher wird.

Palantir Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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