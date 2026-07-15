Paukenschlag im Zahlungssektor, Stripe und Advent International planen Milliarden-Übernahme – Steht PayPal vor dem Verkauf?

Der Markt für digitalen Zahlungsverkehr steht vor einem historischen Beben: Das privat geführte Zahlungsunternehmen Stripe hat gemeinsam mit der Private-Equity-Gesellschaft Advent International ein milliardenschweres Angebot zur Übernahme von PayPal Holdings Inc. unterbreitet. Nach Jahren des verschärften Wettbewerbs und deutlichen Kursverlusten reagiert die PayPal Aktie im vorbörslichen Handel mit einem massiven Kurssprung von 15 %. Für Investoren, die im aktuellen Umfeld unterbewertete Tech-Aktien kaufen möchten, wirft diese Nachricht drastische Fragen auf: Ist das die lang ersehnte Wende für PayPal oder das finale Signal zum Einstieg?

► Paypal WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker: PYPL.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur PayPal Aktie

1. 💰 Übernahmeangebot mit sattem Aufschlag

Stripe und Advent International bieten 60,50 US-Dollar pro Aktie, was PayPal mit insgesamt mehr als 53 Milliarden US-Dollar bewerten würde.

Attraktive Prämie: Das Angebot stellt einen Aufschlag von rund 28 % gegenüber dem letzten Schlusskurs dar.

Solides Fundament: Die Finanzierung ist bereits durch zugesagte Bankmittel in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar weitgehend abgesichert.

Gemeinsame Führung: Nach dem aktuellen Plan soll PayPal nicht aufgeteilt werden; Stripe und Advent würden jeweils einen gleich großen Anteil halten. Eine Antwort von PayPal steht allerdings noch aus.

2. 📉 Vom Pionier zum Sanierungsfall

Die Übernahmeofferte folgt auf eine langanhaltende Durststrecke. PayPal war ein Urgestein des digitalen Zahlungsverkehrs, verlor jedoch massiv Marktanteile an modernere Konkurrenten wie Apple Pay und Google Pay.

Drastischer Wertverlust: Nachdem die Marktkapitalisierung im Jahr 2021 ihren Höchststand bei rund 360 Milliarden US-Dollar erreichte, stürzte sie im Tiefpunkt auf nur noch etwa 36 Milliarden US-Dollar ab. Allein in den letzten 12 Monaten büsste der Titel über 40 % seines Marktwertes ein.

3. 🤖 Restrukturierung und KI-Offensive unter neuem CEO

Unter dem seit März amtierenden CEO Enrique Lores befindet sich das Unternehmen mitten in einem radikalen Konzernumbau, um die Kosten zu straffen.

Neue Sparten: Im April wurde PayPal in drei fokussierte Geschäftsbereiche gegliedert: Checkout, Verbraucherfinanzdienstleistungen (Venmo) sowie Zahlungsverkehr und Kryptowährungen.

Operative Stärke: Trotz Krise stieg der Umsatz im ersten Quartal um 7 % auf 8,35 Milliarden US-Dollar. Das gesamte Zahlungsvolumen legte währungsbereinigt um 8 % auf 464 Milliarden US-Dollar zu.

KI als Sparpotenzial: Lores plant den gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz, um Prozesse zu optimieren und Doppelstrukturen abzubauen. Dies soll in den nächsten zwei bis drei Jahren rund 1,5 Milliarden US-Dollar an Einsparungen bringen, die direkt in neues Wachstum fließen sollen.

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🔍 Fazit: Jetzt die PayPal Aktie kaufen?

Die potenzielle Rekord-Transaktion zeigt, dass der Konsolidierungsdruck im globalen Zahlungssektor durch den Aufstieg neuer Finanztechnologien und künstlicher Intelligenz enorm hoch bleibt. Stripe – mit einer jüngsten Bewertung von stolzen 159 Milliarden US-Dollar einer der wertvollsten Player der Branche – sucht gezielt nach Skaleneffekten.

Für Anleger ergibt sich ein zweigeteiltes Bild: Wer darauf spekulieren möchte, dass die Übernahmeverhandlungen erfolgreich fortgeführt werden und die Offerte den Kurs weiter stützt, findet kurzfristig eine spannende Sondersituation vor. Doch auch abseits der Übernahme deuten die solide Umsatzsteigerung und das strikte KI-Sparprogramm von CEO Lores darauf hin, dass der Zahlungsdienstleister operativ den Turnaround vorbereitet. Wer jetzt langfristig orientiert Technologie-Aktien kaufen möchte, für den könnte sich ein genauerer Blick auf die PayPal Aktie auf diesem stark reduzierten Bewertungsniveau trotz aller Risiken lohnen.

Paypal Aktie Chartanalyse – Tageschart:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Paypal Aktie

Warum plant Stripe die Übernahme von PayPal?

Der digitale Zahlungssektor befindet sich in einer Phase der starken Konsolidierung, angetrieben durch schnellen technologischen Wandel und den Aufstieg künstlicher Intelligenz. Stripe und Advent International streben durch die gemeinsame Übernahme nach massiven Skaleneffekten sowie einer stärkeren Präsenz in zukunftsträchtigen, schnell wachsenden Segmenten wie dem B2B-Bereich, dem grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und modernen Blockchain- und Stablecoin-Infrastrukturen.

Wie hoch ist das Übernahmeangebot für die PayPal Aktie?

Stripe und Advent International bieten 60,50 US-Dollar pro PayPal Aktie in bar. Dieses Angebot bewertet PayPal mit insgesamt über 53 Milliarden US-Dollar und beinhaltet einen Aufschlag von rund 28 % gegenüber dem Schlusskurs vor Bekanntwerden der Nachricht. Die Offerte wird von Banken mit rund 50 Milliarden US-Dollar an zugesagten Finanzmitteln gestützt.

Sollte man jetzt vor der potenziellen Übernahme PayPal Aktien kaufen?

Die Ankündigung hat der Aktie kurzfristig einen massiven Kurssprung beschert, da Stripe bereit ist, eine deutliche Prämie zu zahlen. Unabhängig davon, ob der Deal letztendlich zustande kommt, zeigt PayPal unter dem neuen CEO Enrique Lores operativ erste Stabilisierungstendenzen (7 % Umsatzplus im Q1) und ein striktes KI-Milliarden-Sparprogramm. Für risikobewusste Anleger, die spekulativere Tech-Aktien kaufen möchten, bietet das aktuelle Bewertungsniveau nach dem langen Kurssturz ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis.