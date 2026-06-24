- Drastischer Kursverlust im Jahresverlauf
- Start der gesetzten „Quiet Period“
- Analysten sehen massives Aufwärtspotenzial
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SAP Aktie auf 2,5-Jahres-Tief: Beginn der Quiet Period vor Q2-Zahlen – Jetzt Aktien kaufen?
Der Walldorfer Softwaregigant SAP durchläuft an der Börse eine anhaltende Schwächephase. Am Donnerstag setzten die Papiere ihren seit Anfang Juni bestehenden Abwärtstrend fort und rutschten auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren ab. Für Anleger, die im Technologiesektor etablierte Aktien kaufen möchten, bietet das aktuelle Kursniveau der SAP Aktie eine spannende Ausgangslage – insbesondere vor dem Hintergrund einer beginnenden Nachrichtendürre und den anstehenden Finanzergebnissen.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP.DE
- geschrieben von Jens Klatt
💡 Key Takeaways
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Drastischer Kursverlust im Jahresverlauf: Die SAP Aktie verlor im XETRA-Handel weiter an Boden und notierte zuletzt bei 132,22 Euro. Damit summieren sich die Kursverluste im bisherigen Jahresverlauf auf mehr als ein Drittel, da der Markt zunehmend die Gefahren KI-getriebener Umbrüche in der Softwarebranche einpreist.
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Start der gesetzten „Quiet Period“: Seit dem 22. Juni befindet sich das Unternehmen in einer selbst auferlegten Kommunikationsbeschränkung. Bis zur Vorlage der nächsten Quartalszahlen sind keinerlei Management-Kommentare zu Umsätzen, Margen, Cloud-Geschäft oder Prognosen zu erwarten.
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Analysten sehen massives Aufwärtspotenzial: Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt die Schweizer Großbank UBS optimistisch. Analyst Michael Briest erwartet eine Geschäftsverbesserung sowie weitere Margensteigerungen im zweiten Quartal und belässt sein Kursziel bei 205 Euro mit der Empfehlung „Buy“.
📉 KI-Sorgen belasten den Softwaresektor: Der Weg zum Mehrjahrestief 🤖
Nach einer kurzen Zwischenerholung Anfang Juni gerieten Software-Titel zuletzt wieder flächendeckend unter Verkaufsdruck. Marktteilnehmer preisen derzeit umfangreich die strukturellen Risiken und potenziellen Disruptionen durch Künstliche Intelligenz ein, was SAP zu einem der schwächsten Werte im ansonsten stabilen DAX machte. Der Abschlag auf 132,22 Euro markiert den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Investoren, die antizyklisch Tech-Aktien kaufen wollen, müssen abwägen, ob diese Ängste fundamental gerechtfertigt oder rein psychologischer Natur sind.
🤫 Die „Quiet Period“: Warum SAP vorerst schweigen muss 📋
Grundsätzlich müssen sich Anleger nun auf eine mehrwöchige Phase ohne neue Unternehmensmeldungen einstellen. Mit dem Beginn der Quiet Period am 22. Juni schützt SAP die Integrität des Kapitalmarkts. Diese Phase soll verhindern, dass einzelne Marktteilnehmer kurz vor der offiziellen Berichterstattung durch informelle Aussagen des Managements einen Informationsvorsprung erhalten. Für die Bewertung der SAP Aktie bedeutet dies, dass sich das Augenmerk der Börse in den kommenden Wochen rein auf bereits bekannte Trends, makroökonomische Daten und Analystenschätzungen verlagert.
📅 Countdown zum 23. Juli: Fokus auf den kommenden Quartalsbericht 📊
Das große Schweigen endet am 23. Juli 2026, wenn SAP die Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr offiziell vorlegt. Die Veröffentlichung ist laut Finanzkalender für 22:05 Uhr geplant, gefolgt von einer Analystenkonferenz um 23:00 Uhr.
Die UBS-Experten prognostizieren für diesen Termin ein verbessertes Geschäftsumfeld. Obwohl die erwarteten Margenverbesserungen weniger dynamisch ausfallen dürften als noch zum Jahresauftakt, signalisiert das Kursziel der UBS von 205 Euro ein theoretisches Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent gegenüber dem aktuellen XETRA-Niveau.
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🏁 Fazit: Ein DAX-Riese im Ausverkauf vor dem nächsten Impuls
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SAP Aktie durch den jüngsten Kursrutsch fundamental optisch günstiger geworden ist, sich charttechnisch aber in einem intakten Abwärtstrend befindet. Wer jetzt die Papiere des Cloud-Spezialisten als langfristige Aktien kaufen möchte, nutzt das Zweieinhalbjahrestief als günstigen Einstiegszeitpunkt und vertraut auf die positive fundamentale Einschätzung von Analysten wie der UBS. Da während der Quiet Period mit keinen stützenden News zu rechnen ist, dürfte die wahre Richtungsentscheidung erst mit dem harten Zahlenwerk am 23. Juli fallen.
Sehen Sie im aktuellen Kurssturz aufgrund der KI-Sorgen eine übertriebene Marktreaktion, die eine Einstiegschance bietet, oder warten Sie mit dem Kauf lieber ab, bis SAP am 23. Juli die Karten auf den Tisch legt?
SAP Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen?
Die SAP Aktie leidet unter einer allgemeinen Schwächephase von Software-Titeln. Der Markt preist aktuell umfangreich die Risiken und potenziellen Umbrüche durch Künstliche Intelligenz (KI) in der Branche ein, was die Jahrestiefs ausgelöst hat.
Was bedeutet die „Quiet Period“, die bei SAP begonnen hat?
Die am 22. Juni gestartete Quiet Period ist eine selbst auferlegte Kommunikationsbeschränkung vor der Finanzberichterstattung. SAP darf in dieser Zeit keinerlei Kommentare zu Umsätzen, Margen, Cloud-Geschäft oder Jahresprognosen abgeben, um Informationsvorteile einzelner Marktteilnehmer zu verhindern.
Wann veröffentlicht SAP die nächsten Quartalszahlen für 2026?
SAP wird die Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 am 23. Juli 2026 um 22:05 Uhr bekannt geben. Im Anschluss findet um 23:00 Uhr die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren statt.
Wie bewerten Analysten das Potenzial der SAP Aktie aktuell?
Trotz des Kurssturzes sehen Experten wie die Großbank UBS großes Potenzial. Die UBS erwartet für das zweite Quartal Margenverbesserungen, belässt die Empfehlung auf „Buy“ und sieht ein Kursziel von 205 Euro.
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