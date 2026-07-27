ServiceNow Aktie im KI-Rausch: Starke KI-Nachfrage treibt Gewinne & Prognose nach oben

Der US-Unternehmenssoftware-Spezialist ServiceNow hat mit seinen Finanzergebnissen für das zweite Quartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Getrieben von einer enormen Nachfrage nach KI-Lösungen und einer ungebrochenen Dynamik auf der eigenen Plattform konnte das Unternehmen nicht nur beim Umsatz und Gewinn überzeugen, sondern hob auch die Prognose für die Abonnementumsätze im Gesamtjahr an. Im nachbörslichen Handel reagierte der Markt prompt mit Kursgewinnen von rund 4,5 %. Für Anleger, die im lukrativen Bereich der Unternehmens-Software und künstlichen Intelligenz zukunftsträchtige Aktien kaufen wollen, rückt die ServiceNow Aktie damit wieder stark in den Fokus.

► ServiceNow WKN: A1JX4P | ISIN: US81762P1021 | Ticker: NOW.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur ServiceNow Aktie

1. 📊 Erwartungen pulverisiert & Jahresprognose angehoben

ServiceNow glänzte im abgelaufenen Quartal mit einem starken Wachstum bei allen wesentlichen Finanzkennzahlen:

Gewinn pro Aktie (bereinigt): Erreichte 0,90 US-Dollar und lag damit klar über den Schätzungen der Analysten von 0,86 US-Dollar.

Umsatz und Abos: Der Gesamtumsatz stieg auf 3,99 Milliarden US-Dollar (Konsens: 3,93 Mrd. USD). Die Abonnementumsätze kletterten im Vorjahresvergleich um 24,5 % auf 3,88 Milliarden US-Dollar.

Prognose-Upgrade 2026: Für das Gesamtjahr rechnet ServiceNow nun mit Abonnementumsätzen zwischen 15,76 und 15,78 Milliarden US-Dollar (ca. +22,5 % Wachstum). Im dritten Quartal werden rund 3,98 Milliarden US-Dollar angestrebt.

2. 🤖 KI als absoluter Wachstumsbeschleuniger

Die KI-Strategie von ServiceNow zahlt sich operativ voll aus und sorgt für sprudelnde Einnahmen:

1-Milliarde-Dollar-Meilenstein: Der jährliche Vertragswert (ACV) im KI-Bereich überschritt erstmals die Marke von 1 Milliarde US-Dollar.

„Agentic AI“ verneunfacht: Die Implementierungen von autonom agierenden KI-Agenten verneunfachten sich in den letzten neun Monaten.

Großaufträge nehmen zu: ServiceNow schloss im Quartal 123 Verträge mit einem Netto-Neuvertragswert von jeweils mehr als 1 Million US-Dollar ab – ein Zuwachs von fast 40 % gegenüber dem Vorjahr.

3. 🌐 Starkes Partner-Ökosystem und volle Auftragsbücher

Top-Partnerschaften: Das Unternehmen baute seine strategischen Allianzen mit Schwergewichten wie NVIDIA, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Accenture, Experian, FedEx und Lenovo gezielt aus, um die KI-Transformation in Unternehmen voranzutreiben.

Hohe Zukunfts-Umsätze: Die aktuellen verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) stiegen um 21 % auf 13,2 Milliarden US-Dollar. Wechselkursbelastungen durch den stärkeren US-Dollar (ca. 35 Mio. USD Gegenwind im Q3) fängt der Konzern operativ mühelos ab.

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🔍 Fazit: Jetzt die ServiceNow Aktie kaufen?

ServiceNow demonstriert eindrucksvoll, dass das Unternehmen zu den primären Mon 파etarisierern des globalen KI-Booms im Software-Sektor gehört. Anders als viele Wettbewerber liefert der Konzern nicht nur Ankündigungen, sondern messbare KI-Erträge und spürbare Effizienzgewinne für seine Unternehmenskunden.

Das starke zweistellige Wachstum bei den Abo-Einnahmen, der Ausbau der Megadeals und die Partnerschaften mit den führenden Tech-Giganten unterstreichen die hervorragende Marktstellung. Wer im Bereich Cloud-Software, Workflow-Automatisierung und KI-Plattformen hochkarätige Qualitäts-Aktien kaufen möchte, findet in der ServiceNow Aktie eine fundamental exzellent aufgestellte Wachstumsaktie für das Depot.

ServiceNow Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur ServiceNow Aktie

Warum ist die ServiceNow Aktie nach den Q2-Zahlen gestiegen?

ServiceNow hat die Erwartungen der Wall Street beim Gewinn je Aktie (0,90 USD vs. 0,86 USD) und beim Umsatz (3,99 Mrd. USD vs. 3,93 Mrd. USD) übertroffen. Zudem hob das Management die Jahresprognose für die Abonnementumsätze auf bis zu 15,78 Milliarden US-Dollar an, was im nachbörslichen Handel für ein Plus von rund 4,5 % sorgte.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für das Wachstum von ServiceNow?

KI ist der zentrale Wachstumstreiber von ServiceNow. Der jährliche Vertragswert (ACV) im KI-Bereich überschritt im zweiten Quartal die Marke von 1 Milliarde US-Dollar. Zudem verneunfachten sich die Implementierungen der sogenannten „Agentic AI“ innerhalb von neun Monaten, da immer mehr Unternehmen die Plattform nutzen, um KI-Anwendungen unternehmensweit zu steuern.

Sollte man jetzt die ServiceNow Aktie kaufen?

Dank eines Abo-Umsatzwachstums von 24,5 % und verbleibenden Leistungsverpflichtungen (cRPO) von 13,2 Milliarden US-Dollar verfügt ServiceNow über ein extrem verlässliches und hochprofitables Geschäftsmodell. Für Investoren, die auf führende Software- und KI-Aktien kaufen setzen, bietet die ServiceNow Aktie exzellente langfristige Perspektiven.