- 🎯 UBS hebt Kursziel auf 210 Euro an
- 📊 Auftragsdynamik bleibt weiterhin hoch
- 📈 Charttechnische Entwarnung an der 200-Tage-Linie
- 🎯 UBS hebt Kursziel auf 210 Euro an
- 📊 Auftragsdynamik bleibt weiterhin hoch
- 📈 Charttechnische Entwarnung an der 200-Tage-Linie
Siemens Energy Aktie vor Kurssprung: UBS hebt Kursziel auf 210 Euro an
Nach drei schwächeren Handelstagen meldet sich der Energietechnik-Konzern Siemens Energy an der Börse eindrucksvoll zurück. An der Spitze des DAX kletterten die Anteilsscheine am Montag um 3,4 Prozent auf 152,60 Euro. Auslöser für die neue Dynamik ist eine optimistische Studie der Schweizer Großbank UBS. Für Investoren, die im Bereich der Energiewende und Elektrotechnik aussichtsreiche Aktien kaufen wollen, rückt die Siemens Energy Aktie damit wieder verstärkt in den Fokus.
► Siemens Energy WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR.DE
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geschrieben von Jens Klatt
📌 Die 3 Key Takeaways zur Siemens Energy Aktie
1. 🎯 UBS hebt Kursziel auf 210 Euro an
Die Bank UBS sorgt für deutlichen Rückenwind und schraubt das Kursziel für die Papiere um 35 Euro auf nun 210 Euro nach oben.
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Enormes Potenzial: Das neue Kursziel räumt den Papieren des Elektrotechnik-Herstellers ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 37 Prozent ein.
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Wachstumsfaktor Gasturbinen: UBS-Analyst Christopher Leonard verweist auf die jüngst erhöhte Wachstumsprognose für das Geschäft mit Gasturbinen und rechnet auch für das kommende Jahr mit steigenden Auftragseingängen.
2. 📊 Auftragsdynamik bleibt weiterhin hoch
Am Markt wird aktuell vor allem diskutiert, wann die Dynamik bei den Auftragseingängen nachlassen könnte. Die Experten der UBS blicken jedoch weiterhin zuversichtlich auf die fundamentale Entwicklung und erwarten ein anhaltendes Auftragswachstum im Vergleich zum laufenden Jahr.
3. 📈 Charttechnische Entwarnung an der 200-Tage-Linie
Auch aus technischer Sicht hat sich die Lage für den Titel spürbar aufgehellt:
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Wichtige Unterstützung gehalten: Am Freitag konnte der Kurs knapp einen Rutsch unter die bedeutsame 200-Tage-Linie verhindern.
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Trendindikator: Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei rund 143 Euro und dient Investoren als zentraler Indikator für den langfristigen Trend.
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🔍 Fazit: Jetzt die Siemens Energy Aktie kaufen?
Die Kombination aus angehobenen Analystenzielen und einer gehaltenen charttechnischen Schlüsselunterstützung gibt dem Titel neues Momentum. Mit der erhöhten Wachstumsprognose im Gasturbinen-Geschäft und der Aussicht auf weiter steigende Auftragseingänge im kommenden Jahr untermauert das Unternehmen seine fundamentale Stärke.
Für Anleger, die im Bereich der globalen Energiewende und Elektrotechnik zukunftsorientierte Aktien kaufen möchten, bietet die Siemens Energy Aktie mit einem von Analysten attestierten Kurspotenzial von 37 Prozent ein äußerst attraktives Chance-Risiko-Profil.
Siemens Energy Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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❓ FAQ zur Siemens Energy Aktie
Warum ist die Siemens Energy Aktie an die DAX-Spitze geklettert?
Die Aktie von Siemens Energy legte am Montag um 3,4 % auf 152,60 Euro zu und setzte sich an die Spitze des DAX. Grund dafür war eine optimistische Analyse der Schweizer Großbank UBS, die das Kursziel drastisch von 175 auf 210 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt hat.
Welche Gründe nennt die UBS für das hohe Kursziel von 210 Euro?
UBS-Analyst Christopher Leonard begründet das Kursziel mit der anhaltend starken Dynamik im Geschäft mit Gasturbinen und einer angehobenen Wachstumsprognose in dieser Sparte. Zudem wird am Markt mit einem weiterhin steigenden Auftragseingang im kommenden Jahr im Vergleich zum laufenden Jahr gerechnet.
Sollte man jetzt Siemens Energy Aktien kaufen?
Mit einem von der UBS attestierten Kurspotenzial von rund 37 % und der Verteidigung der wichtigen 200-Tage-Linie bei ca. 143 Euro bietet der Titel eine starke Kombination aus fundamentalem Rückenwind und charttechnischer Stabilität. Für Anleger, die im Sektor der Energiewende und Elektrotechnik wachstumsstarke Aktien kaufen möchten, stellt die Siemens Energy Aktie daher eine vielversprechende Option dar.
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