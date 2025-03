Während der DAX (Ticker: DE40.cash) zur Mittagszeit deutlich unter der 23.000 Punkte Marke handelt (detaillierte Einschätzung HIER), handelt die Aktie des Versorger EON (Ticker: EOAN.DE) fast 1% im Plus – was ist der Grund? 🔴 Sondierungsgespräche treiben Aktie von E.ON in wichtige Widerstandsregion Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 E.ON Handelsideen 🔴 E.ON Prognose & Ausblick ► E.ON ISIN: DE000ENAG999 | WKN: ENAG99 | Ticker: EOAN Auch hier dürfte der Hauptgrund wohl in den ersten Ergebnissen der Sondierungen zwischen CDU und SPD zu finden sein. Beim Blick in die Sondierungspapiere offenbart sich, dass Union und SPD unter anderem die Übertragungsnetzentgelte halbieren wollen, um die Verbraucher beim Strompreis zu entlasten. Auf den ersten Blick eine positive Überraschung, denn hier hält die Union, anders als bei der Schuldenbremse scheinbar Wort, hat ja vor der Wahl eine Senkung der Stromsteuer und der Netzentgelte versprochen. Bei genauerer Betrachtung offenbart sich allerdings, dass dies nicht „für alle“ gelten soll, sondern zunächst nur für die Wirtschaft. Wie das gegenfinanziert werden soll, steht natürlich in den Sternen, aber, und das führt uns zu Eon und den Kursaufschlägen, scheinbar reduzieren sich dennoch die regulatorischen Risiken und hiervon scheint die Aktie initial zu profitieren. Beim Blick auf den langfristigen Chart offenbart sich, dass die Aktie vor einer Attacke auf die wichtige und signifikante Region um rund 13/13,50 Euro steht. Da die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 20% gestiegen ist, scheint ein direkter Bruch höher unwahrscheinlich, aber im Laufe der kommenden Monate könnte dennoch ein dynamischer Bruch höher mit weiteren Aufschlägen bis in Gefilde um 16, 17 Euro anstehen. In Verbindung mit einer Dividendenrendite um rund 4% scheint die Aktie ausgehend hiervon für längerfristige Investoren durchaus einen näheren Blick wert. E.ON Aktie Chartanalyse – Weekly: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

