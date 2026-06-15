SpaceX Aktie: Historischer Nasdaq-Börsengang bricht Rekorde – Marktkapitalisierung knackt 2,1 Bio. USD

Das Warten hat ein Ende: Mit dem Tickersymbol SPCX hat SpaceX das größte Nasdaq-Debüt der Finanzgeschichte hingelegt und am ersten Handelstag einen fulminanten Kurssprung von 19 % verbucht. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk sammelte beim Börsengang 75 Milliarden US-Dollar ein und schloss bei einem Kurs von rund 161 US-Dollar. Für Anleger, die im Bereich der zukunftsweisenden Satellitentechnologie und orbitalen künstlichen Intelligenz Aktien kaufen möchten, markiert der Start der SpaceX Aktie eine neue Ära an den globalen Kapitalmärkten.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Fulminanter Börsenstart : Die SpaceX Aktie eröffnete bei 150 US-Dollar, erreichte ein Tageshoch von 176,52 US-Dollar und schloss mit einem Plus von 19 % bei rund 161 US-Dollar. Nachbörslich stieg der Börsenwert um weitere 100 Milliarden auf insgesamt über 2,2 Billionen US-Dollar.

Massenhaftes Handelsvolumen : Mit mehr als 500 Millionen gehandelten Aktien am ersten Tag näherte sich das SPCX-Debüt dem historischen Rekordvolumen des Facebook-IPOs aus dem Jahr 2012 (580 Millionen Aktien) an.

Wachstumsfokus Weltraum-KI: SpaceX steuert auf eine massive Expansionsphase zu. Finanziert werden soll der Ausbau von über 100.000 Kommunikationssatelliten sowie die Errichtung von KI-Rechenzentren im Weltraum.

📈 Rekord-Bewertung an der Nasdaq: Starlink und xAI als Fundament 🌌

Das Erreichen einer Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen US-Dollar katapultiert SpaceX direkt in die Riege der wertvollsten Megacaps weltweit. Gründer Elon Musk, der durch das Debüt zum ersten Trillionär der Welt aufstieg, betonte in einem JPMorgan-Livestream, dass SpaceX bereits seit 2015 einen positiven Cashflow vorweisen kann. Obwohl das Unternehmen seit seiner Gründung 2002 einen kumulierten Gesamtverlust von 41,3 Milliarden US-Dollar angehäuft hat, überzeugt die Wachstumsfantasie.

Aktuell stellt die Starlink-Sparte für Satelliten-Internet den einzigen profitablen Teil des Kerngeschäfts dar. Die strategische Ausrichtung wurde jedoch im Februar 2026 durch die Übernahme von Musks Start-up xAI massiv erweitert. Dadurch integriert SpaceX die Grok-KI-Modelle, hochentwickelte KI-Rechenzentren sowie das soziale Netzwerk X (ehemals Twitter) direkt in sein Ökosystem. Diese Synergie aus Satelliten-Infrastruktur und künstlicher Intelligenz zieht das massive Interesse von Investoren an, die zukunftsträchtige Tech-Aktien kaufen wollen.

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🏁 Fazit: Ein astronomischer Preiszettel für ein einzigartiges Monopol

Zusammenfassend hat die SpaceX Aktie (SPCX) alle Erwartungen der Wall Street übertroffen und die fundamentale Stärke des Musk-Imperiums untermauert, was zeitgleich auch der Tesla-Aktie einen Kursgewinn von 1,8 % einbrachte. Wer jetzt Anteile erwerben und die Aktien kaufen möchte, steigt allerdings zu einer extrem ambitionierten Bewertung von über 2,1 Billionen US-Dollar ein. Während die Starlink-Gewinne und die xAI-Integration das Fundament sichern, müssen die langfristigen Pläne – wie die 100.000 Satelliten im Orbit – erst noch skaliert werden, um diese Bewertung nachhaltig zu rechtfertigen.

Sehen Sie das neu integrierte xAI-Ökosystem inklusive des sozialen Netzwerks X als langfristigen Kurstreiber für SpaceX, oder sollte sich das Unternehmen primär auf sein profitables Starlink-Satellitengeschäft fokussieren?

SpaceX Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SpaceX Aktie

Wie verlief der erste Handelstag der SpaceX Aktie an der Nasdaq?

Die SpaceX Aktie feierte ein Rekorddebüt unter dem Tickersymbol SPCX und schloss am ersten Handelstag mit einem Plus von 19 % bei rund 161 US-Dollar. Der Eröffnungskurs lag bei 150 US-Dollar, während der Tageshöchstkurs 176,52 US-Dollar erreichte.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SpaceX nach dem IPO?

Zum regulären Handelsschluss betrug die Marktkapitalisierung 2,1 Billionen US-Dollar. Durch anhaltende Gewinne im nachbörslichen Handel kletterte der Börsenwert um weitere 100 Milliarden US-Dollar nach oben.

Welche Geschäftsbereiche von SpaceX sind derzeit profitabel?

Die Starlink-Sparte für Satelliten-Internet stellt derzeit den einzigen profitablen Teil des operativen Kerngeschäfts dar. Das Gesamtunternehmen hat seit der Gründung im Jahr 2002 einen kumulierten Verlust von 41,3 Milliarden US-Dollar angehäuft, weist jedoch laut Elon Musk seit 2015 einen positiven Cashflow auf.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz (KI) bei der SpaceX Aktie?

Durch die Übernahme des Start-ups xAI im Februar 2026 gehören die Grok-KI-Modelle, eigene KI-Rechenzentren sowie das soziale Netzwerk X direkt zu SpaceX. Zudem plant das Management, das frische IPO-Kapital für den Aufbau von KI-Rechenzentren im Weltraum zu nutzen.