Erfahren Sie alles über das potenzielle 5-Billionen-Dollar-Imperium und den Einfluss auf die SpaceX Aktie und Tesla Aktie

In der Tech- und Finanzwelt braut sich eine Sensation zusammen, die die Machtverhältnisse an den globalen Märkten komplett auf den Kopf stellen könnte. Nur drei Handelstage nach dem fulminanten Börsengang explodiert der Wert der SpaceX Aktie um fast 50 % auf rund 2,6 Billionen US-Dollar. Damit zieht das Raumfahrtunternehmen an dem Elektroautobauer vorbei, da die Tesla Aktie aktuell bei einer Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar notiert. Marktbeobachter spekulieren nun intensiv über eine Fusion beider Giganten – ein strategischer Geniestreich, der Elon Musk die ultimative Kontrolle sichern und Nvidia vom Thron stoßen könnte.

► SpaceX WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX.US

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Astronomische Bewertung der SpaceX Aktie: Nach einem Kurssprung von fast 50 % steht SpaceX bei 2,6 Billionen US-Dollar und übertrifft Tesla deutlich. Morningstar mahnt jedoch zur Vorsicht und beziffert den fairen Wert auf lediglich 780 Milliarden Dollar, da der aktuelle Kurs bei einem extrem geringen Streubesitz von nur 4 % zustande kommt.

Die Rechnung des 5-Billionen-Dollar-Riesen: Ein rein aktienbasierter Deal, bei dem SpaceX die Tesla-Aktionäre mit einem Aufschlag von einem Drittel abfindet, würde ein fusioniertes Unternehmen mit einem Wert von fast 5 Billionen US-Dollar schaffen. Musk würde dabei rund 74 % der Stimmrechte behalten und gleichzeitig die erste Tranche seines 1-Billionen-Dollar-Vergütungspakets auslösen.

Unabhängigkeit von Nvidia durch die "Terafab": Um die Abhängigkeit der Musk-Firmen von Nvidia-Chips zu brechen, ist der Bau einer eigenen, 25 Milliarden US-Dollar teuren Chipfabrik angekündigt. Diese sogenannte „Terafab“ soll Teslas AI5-Chips sowie maßgeschneiderte Halbleiter für Starlink-Satelliten im Orbit produzieren.

📈 Das Fusions-Szenario: Warum die Tesla Aktie zum Übernahmeziel wird ⚙️

Je weiter der Wert von SpaceX im Vergleich zu Tesla steigt, desto günstiger wird eine potenzielle Übernahme für das Raumfahrtunternehmen. Da der Deal vollständig über Aktien abgewickelt würde, müsste SpaceX umso weniger neue Anteile ausgeben, je wertvoller das eigene Unternehmen ist. Ein Übernahmeangebot für Tesla mit einem Aufschlag von einem Drittel würde den Autobauer mit über 2 Billionen US-Dollar bewerten. Dies gäbe den Tesla-Aktionären trotz zuletzt rückläufiger Geschäftszahlen einen starken Anreiz, dem Deal zuzustimmen.

Wettplattformen spiegeln das wachsende Interesse der Anleger wider: Laut Kalshi-Händlern liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Fusion von SpaceX und Tesla vor Mai 2027 bereits bei 45 % bis 55 % – zu Jahresbeginn lag dieser Wert noch bei knapp über 20 %. Allerdings müssten externe SpaceX-Investoren akzeptieren, dass ihr Anteil am Gesamtunternehmen von etwa der Hälfte auf unter ein Drittel schrumpft, während SpaceX das 138-Fache des erwarteten EBITDA für einen kapitalintensiven Autohersteller auf den Tisch legt.

🌐 Synergien aus Robotik, KI und orbitaler Infrastruktur 🤖

Aus technologischer Sicht würde die Zusammenführung bahnbrechende Datenströme vereinen. SpaceX hat bereits xAI (Bewertung: 250 Milliarden Dollar) übernommen und den Kauf des Programmier-Start-ups Cursor für 60 Milliarden Dollar vereinbart. Durch die Integration von Tesla kämen die realen Robotikdaten aus dem „Full Self-Driving“-Programm (FSD) und dem Optimus-Roboter hinzu, die direkt mit der globalen Orbitalabdeckung des Starlink-Satellitennetzwerks verknüpft werden könnten.

Für Nvidia stellt dieses Megakonstrukt ein erhebliches Risiko dar, da Tesla, SpaceX und xAI derzeit zu deren größten Chip-Abnehmern gehören. Der Bau der gigantischen „Terafab“-Fabrik soll diese Abhängigkeit beenden. Dennoch schätzt Polymarket die Wahrscheinlichkeit, dass Nvidia bis zum Jahresende das wertvollste Unternehmen der Welt bleibt, aktuell noch auf starke 69 %.

⚖️ Regulatorische Hürden und nationale Sicherheit 🏢

Trotz der enormen wirtschaftlichen Phantasie dürften die Regulierungsbehörden ein gewichtiges Wort mitreden, falls Anleger im großen Stil beide Aktien kaufen. SpaceX ist als Betreiber geheimer Satellitenprojekte ein fundamentaler Pfeiler der nationalen Sicherheit der USA. Tesla hingegen ist durch seine Fertigungsstätten und den riesigen Verbrauchermarkt extrem stark in China engagiert. Die Aufsichtsbehörden könnten erhebliche Bedenken äußern, sensible militärische Verteidigungsinfrastruktur und einen globalen Automobilhersteller unter einem einzigen, uneingeschränkten Dach zu bündeln.

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🏁 Experten Fazit von Jens Klatt: Ein technologisches Imperium mit regulatorischem Zündstoff

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Fusion von SpaceX und Tesla das mächtigste Tech-Infrastruktur-Monopol der Moderne erschaffen könnte. Während die rasant steigende Bewertung der SpaceX Aktie den Deal finanziell erleichtert, bietet das Szenario für die Tesla Aktie durch den potenziellen Übernahmeaufschlag eine massive Kursphantasie. Wer jetzt in Erwartung dieses Meilensteins Aktien kaufen möchte, investiert in eine Vision aus KI, Robotik und Luftfahrt, muss jedoch das erhebliche Risiko eines Vetos durch die Kartell- und Sicherheitsbehörden einkalkulieren.

Sehen Sie in einer möglichen Fusion der beiden Musk-Konzerne den logischen Schritt zur Erschaffung des wertvollsten Unternehmens der Welt, oder glauben Sie, dass die geopolitischen Verstrickungen von Tesla in China und die US-Sicherheitsinteressen bei SpaceX diesen Deal letztlich verhindern werden?

Tesla Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SpaceX und Tesla Aktie

Warum wird über eine Fusion von SpaceX und Tesla spekuliert?

Da der Wert der SpaceX Aktie nach dem IPO rasant auf 2,6 Billionen US-Dollar gestiegen ist, übertrifft das Unternehmen die Tesla Aktie (1,5 Billionen US-Dollar) deutlich. Je größer diese Lücke wird, desto günstiger kann SpaceX Tesla über einen reinen Aktiendeal übernehmen.

Wie würde die Fusion von SpaceX und Tesla finanziell ablaufen?

Der Deal würde vollständig in Aktien abgewickelt. SpaceX würde neue Aktien an die Tesla-Aktionäre ausgeben und könnte dabei einen Aufschlag von einem Drittel bieten. Das fusionierte Riese käme auf eine Marktkapitalisierung von fast 5 Billionen US-Dollar.

Welche Rolle spielen xAI und Nvidia bei den Fusionsplänen?

SpaceX hat xAI bereits übernommen. Eine Fusion mit Tesla würde die KI-Modelle mit den Robotikdaten von Teslas Autopilot (FSD) und dem Optimus-Roboter über das Starlink-Netzwerk verknüpfen. Um von Nvidia-Chips unabhängig zu werden, plant Musk zudem eine eigene, 25 Milliarden Dollar teure Chipfabrik („Terafab“).

Welche Hürden könnten die Fusion von SpaceX und Tesla verhindern?

Regulierungsbehörden könnten wegen der nationalen Sicherheit der USA intervenieren. SpaceX betreibt geheime Militär- und Satellitenprojekte, während Tesla stark in der Fertigung und im Verbrauchermarkt in China engagiert ist. Diese Verflechtung unter einem Dach gilt als hochgradig sensibel.