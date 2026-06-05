SpaceX IPO: Alles zur SpaceX Aktie: S-1-Antrag enthüllt 2-Billionen-USD-Bewertung – Jetzt die SpaceX Aktie kaufen?

Die Finanzwelt blickt im Juni 2026 auf ein historisches Ereignis: Mit der Veröffentlichung des S-1-Antrags bei der SEC hat SpaceX die vertrauliche Phase beendet und steuert offiziell auf das Börsendebüt zu. Unter der Führung von Elon Musk vereint das Unternehmen die globale Luft- und Raumfahrtindustrie, Telekommunikation und künstliche Intelligenz in einer einzigen Investmentthese. Für Anleger, die frühzeitig die SpaceX Aktie ins Visier nehmen wollen, verspricht das anstehende SpaceX IPO das bedeutendste Marktsegment seit Jahrzehnten zu werden – vergleichbar mit dem legendären Netscape-Debüt im Jahr 1995.

► SpaceX (vorläufige) WKN: SPACEX | (vorläufige) ISIN: NETSPACEX001 | (vorläufiger) Ticker: SPCX.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Historische Dimensionen beim SpaceX IPO : Das Unternehmen strebt eine Bewertung zwischen 1,75 Billionen und 2 Billionen US-Dollar sowie eine Kapitalbeschaffung von 75 Milliarden US-Dollar an. Damit wird es der größte Börsengang der Geschichte.

Finanzielles Rückgrat Starlink : Das Segment „Connectivity“ ist mit 11,387 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2025 und 10,3 Millionen Abonnenten im ersten Quartal 2026 der zentrale Ertragsmotor des Konzerns.

KI-Expansion drückt auf die Profitabilität: Die tiefe Integration der KI-Sparte xAI sorgt für einen enormen Kapitalbedarf. Im Jahr 2025 führten Investitionsausgaben von 12,727 Milliarden US-Dollar im KI-Bereich zu einem konsolidierten Nettoverlust von 4,937 Milliarden US-Dollar.

📅 Zeitplan und Börsenplatz: Der Countdown läuft 🏢

Der voraussichtliche Zeitplan für das SpaceX IPO ist straff angesetzt. Den Berichten zufolge soll die Roadshow bereits am 4. Juni beginnen, während die Festlegung des Ausgabepreises für den 11. Juni vorgesehen ist. Der offizielle Handelsstart der SpaceX Aktie wird für den 12. Juni 2026 angestrebt, sofern die SEC die Registrierungserklärung wirksam beschließt und die Marktbedingungen stabil bleiben.

Das Tickersymbol steht bereits fest:

Die A-Aktien werden unter dem Symbol SPCX notiert.

Als Handelsplätze wurden sowohl die Nasdaq als auch die Nasdaq Texas gewählt, was den rechtlichen Umzug des Unternehmens nach Texas widerspiegelt.

Das hochkarätige Bankenkonsortium wird angeführt von Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citi und J.P. Morgan.

📊 Das Finanzprofil im S-1: Gigantische Umsätze treffen auf KI-Milliardenverluste 📉

Das im S-1-Formular offengelegte Finanzprofil zeigt ein klares zweigeteiltes Bild. Der konsolidierte Gesamtumsatz für das Jahr 2025 belief sich auf stolze 18,674 Milliarden US-Dollar. Dem steht jedoch ein Nettoverlust von 4,937 Milliarden US-Dollar gegenüber.

Wer künftig die SpaceX Aktie halten möchte, muss die stark variierenden Segmente verstehen:

Connectivity (Starlink) : Erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 11,387 Milliarden US-Dollar und einen Betriebsgewinn von 4,423 Milliarden US-Dollar . Der ARPU sank im ersten Quartal 2026 durch internationale Expansion zwar auf 66 US-Dollar, die Nutzerbasis wuchs aber rasant auf 10,3 Millionen Abonnenten.

Raumfahrtstarts : Mit 165 Falcon-9-Starts im Jahr 2025 hält SpaceX über 60 % Marktanteil am kommerziellen Markt. Das Segment erlöste rund 4 Milliarden US-Dollar, arbeitet jedoch nahezu kostendeckend.

xAI & Computing-Infrastruktur: Die KI-Sparte verschlang 2025 rund 61 % der Gesamtausgaben (12,727 Mrd. USD von insgesamt 20,737 Mrd. USD). Ein Lichtblick im Mai 2026: Eine Kooperation mit Anthropic bringt monatlich 1,25 Milliarden US-Dollar für den Zugang zur Colossus-Recheninfrastruktur ein, was die Bewertung stützt.

SpaceX schloss das Jahr mit 24,8 Milliarden US-Dollar an Barmitteln, 92 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und 50,8 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten ab.

⚠️ Extreme Bewertungsmultiplikatoren und Governance-Herausforderungen ⚖️

Die angestrebte Bewertung zwischen 1,75 Billionen und 2 Billionen US-Dollar stellt den Markt vor eine enorme Herausforderung. Bezogen auf den für 2026 prognostizierten Umsatz von 22 bis 24 Milliarden US-Dollar impliziert das SpaceX IPO ein 73- bis 91-faches Umsatzmultiplikator. Auf Basis der historischen Zahlen für 2025 liegt der Wert sogar beim 94- bis 107-fachen des Umsatzes. Zum Vergleich: Traditionelle Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin werden üblicherweise nur mit dem 1,5- bis 3-fachen des Umsatzes bewertet. SpaceX muss vom Markt folglich als globale Technologie-Infrastrukturplattform eingestuft werden, um diesen Aufschlag zu rechtfertigen.

Ein weiteres sensibles Thema betrifft die Corporate Governance:

Es wird eine Zwei-Klassen-Aktienstruktur eingeführt.

Die öffentlich angebotenen Klasse-A-Aktien besitzen nur eine Stimme pro Aktie.

Insider und Elon Musk halten Klasse-B-Aktien mit zehn Stimmen pro Aktie .

Dadurch behält Musk trotz eines wirtschaftlichen Anteils von nur 42 % massive 85,1 % der Stimmrechte .

Zudem sieht der S-1-Antrag restriktive rechtliche Klauseln vor, darunter obligatorische Schlichtungsklauseln sowie das Verbot von Geschworenenprozessen und Sammelklagen.

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🏁 Fazit: Ein Paradigmenwechsel für den globalen Aktienmarkt

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das SpaceX IPO das potenziell größte Finanzereignis des Jahrzehnts darstellt. Das Unternehmen bietet über Starlink ein hochprofitables, wiederkehrendes Geschäftsmodell, besitzt ein uneinholbares Monopol bei der Wiederverwendbarkeit von Trägerraketen und treibt mit orbitalen Rechenzentren visionäre KI-Projekte voran. Die Bewertung ist mit einem Umsatzvielfachen von über 70 extrem anspruchsvoll und verzeiht im aktuellen Hochzinsumfeld keine operativen Fehler oder regulatorischen Verzögerungen bei Starship. Für mutige Investoren, die bereit sind, für ein wegweisendes Zukunftsnarrativ und die uneingeschränkte Kontrolle durch Elon Musk einen Governance-Aufschlag zu zahlen, bleibt die SpaceX Aktie ab dem 12. Juni das ultimative Wachstumshighlight.

Implizite Bewertung SpaceX

Quelle: XTB

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❓ FAQ zur SpaceX Aktie

Wann findet das SpaceX IPO statt und unter welchem Ticker?

Der offizielle Handelsstart für die SpaceX Aktie ist für den 12. Juni 2026 vorgesehen, nachdem die Roadshow am 4. Juni beginnt und der Ausgabepreis am 11. Juni festgelegt wird. Die Aktien werden unter dem Tickersymbol SPCX sowohl an der Nasdaq als auch an der Nasdaq Texas notiert.

Wie hoch ist die Bewertung von SpaceX beim Börsengang?

Der Markt diskutiert über eine angestrebte Bewertung zwischen 1,75 Billionen und 2 Billionen US-Dollar bei einer geplanten Kapitalbeschaffung von 75 Milliarden US-Dollar. Damit wird SpaceX zum größten Börsengang der Geschichte und übertrifft Schwergewichte wie Saudi Aramco und Alibaba.

Ist SpaceX aktuell profitabel?

Nein. Trotz eines konsolidierten Gesamtumsatzes von 18,674 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wies das Unternehmen einen Nettoverlust von 4,937 Milliarden US-Dollar aus. Während das Starlink-Segment hochprofitabel ist, treiben die massiven Investitionen in die KI-Sparte xAI (12,727 Milliarden US-Dollar in 2025) den Konzern vorerst in die roten Zahlen.

Wie sieht die Stimmrechsverteilung bei der SpaceX Aktie aus?

Es wird eine Zwei-Klassen-Aktienstruktur eingeführt. Öffentlich angebotene Klasse-A-Aktien erhalten eine Stimme pro Aktie, während die von Insidern gehaltenen Klasse-B-Aktien zehn Stimmen besitzen. Dadurch behält Elon Musk rund 85,1 % der Stimmrechte, obwohl er nur 42 % des Kapitals kontrolliert.