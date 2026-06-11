SpaceX IPO: Nachfrage nähert sich der 4-fach-Überzeichnung mit über 250 Mrd. USD. Erfahren Sie alles zur SpaceX Aktie

Der Countdown für das spektakulärste Börsenereignis der Finanzgeschichte läuft. Das Raumfahrt- und Technologieunternehmen von Elon Musk stößt im Vorfeld seines Nasdaq-Debüts auf ein beispielloses Investoreninteresse. Für Anleger, die im Rahmen dieses historischen SpaceX IPO frühzeitig Aktien kaufen möchten, zeichnet sich eine massive Verknappung des Angebots ab. Die Roadshow, die durch punktuelle Zoom-Auftritte von Elon Musk zusätzlich befeuert wurde, zieht insbesondere langfristig orientierte Long-only-Fonds an, die auf die einzigartige Kombination aus Raketentechnologie, Starlink-Satelliteninternet und orbitalen KI-Datenzentren setzen.

► SpaceX | WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031 | Ticker: SPCX.US

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Gigantische Nachfrage vor dem Nasdaq-Debüt : SpaceX hat über 250 Milliarden US-Dollar an Investorennachfrage eingesammelt. Bei einem geplanten Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar ist das SpaceX IPO damit bereits 3,5- bis 4-fach überzeichnet .

Fester Ausgabepreis gewählt : Im Gegensatz zu klassischen Börsengängen verzichtet das Unternehmen auf eine Preisspanne und hat einen festen IPO-Preis von 135 USD pro Aktie festgelegt. Das entspricht einer angestrebten Zielbewertung von 1,75 bis 1,8 Billionen US-Dollar .

Massiver Ersttags-Pop erwartet: Aufgrund der extremen Überzeichnung und Daten aus Pre-Market-Plattformen prognostizieren Experten eine realistische theoretische Eröffnungs-Range von 240 bis 300 USD pro Aktie.

📊 Das SpaceX IPO im Zahlencheck: Festpreis trifft auf Investoren-Ansturm 💸

Die quantitativen Dimensionen dieses Börsengangs sprengen alle bisherigen historischen Vergleiche im Tech-Sektor. SpaceX bringt exakt 555,6 Millionen Aktien auf den Markt. Da das Unternehmen einen festen Zuteilungspreis von 135 USD gewählt hat, resultiert daraus eine feste Platzierungssumme von rund 75 Milliarden US-Dollar.

Weil die tatsächliche Nachfrage der Institutionellen jedoch die Marke von einer Viertelbillion US-Dollar überschritten hat, müssen sich Anleger, die zum Start die neue Aktie kaufen wollen, auf eine stark reduzierte Zuteilungsquote einstellen. Diese fundamentale Verknappung des zirkulierenden Kapitals ist der primäre Treiber für die spekulativen Aufschläge im grauen Markt.

🔮 Prognose der Eröffnungs-Range: Wie hoch springt die Aktie am ersten Handelstag? 📈

Historische Vergleiche zeigen, dass stark überzeichnete Hype- und Tech-IPOs am ersten Notierungstag häufig Kurssprünge von 50 % bis 150 % über dem Ausgabepreis vollziehen. Für den Handelsstart unter dem Tickersymbol SPCX am 12. Juni lassen sich basierend auf Prediction Markets und Tokenized-Pre-Market-Plattformen folgende theoretische Szenarien skizzieren:

Konservatives Szenario : Eine Eröffnung zwischen 180 und 220 USD (+33 % bis +63 %).

Realistisches Szenario : Bei der aktuell vorliegenden, starken Dynamik gilt eine Range von 240 und 300 USD (+78 % to +122 %) als wahrscheinlich.

Bull-Case-Szenario: Angetrieben von unregulierter Retail-Euphorie und extremem Momentum sind Kurse von 300 bis über 350 USD im Bereich des Möglichen.

Der tatsächliche Eröffnungskurs am Freitag wird maßgeblich vom finalen Orderflow, den Lock-up-Fristen der Altinvestoren sowie der allgemeinen Marktstimmung zum Handelsstart abhängen.

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🏁 Fazit: Einzigartiges Wachstumspotenzial bei anspruchsvoller Bewertung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das SpaceX IPO aufgrund der fast vierfachen Überzeichnung kurzfristig vor einer extrem starken Erstnotiz steht. Das Vertrauen der langfristigen Fonds in das Ökosystem von Elon Musk ist ungebrochen. Dennoch sollten Investoren, die die Aktie kaufen möchten, die fundamentale Bewertung im Auge behalten: Das Unternehmen geht mit extrem hohen Multiples bezogen auf die aktuellen Umsätze an den Markt. Nach dem initialen Kurssprung wird der langfristige, nachhaltige Erfolg der Aktie allein davon abhängen, ob SpaceX seine operativen Meilensteine bei der Starship-Entwicklung und der fortschreitenden Starlink-Profitabilität wie geplant umsetzen kann.

Welches der drei Geschäftssegmente – die wiederverwendbare Raketentechnologie, das Starlink-Satellitennetzwerk oder die geplanten orbitalen KI-Datenzentren – bewerten Sie für Ihre persönliche Investmententscheidung beim SpaceX-Börsengang als den wichtigsten langfristigen Werttreiber?

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❓ FAQ zur SpaceX Aktie

Wie hoch ist die Nachfrage beim SpaceX IPO?

Die Investorennachfrage beim SpaceX IPO ist historisch hoch und hat die Marke von 250 Milliarden US-Dollar überschritten. Bei einem geplanten Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US-Dollar ist der Börsengang damit bereits 3,5- bis 4-fach überzeichnet.

Wie hoch ist der feste Ausgabepreis der SpaceX Aktie?

Im Gegensatz zu klassischen Börsengängen nutzt SpaceX keine Preisspanne, sondern hat einen festen IPO-Preis von 135 USD pro Aktie gewählt. Das Angebot umfasst rund 555,6 Millionen Aktien bei einer angestrebten Zielbewertung von 1,75 bis 1,8 Billionen US-Dollar.

Wann startet der Handel der SpaceX Aktie an der Börse?

Die finale Preisbildung erfolgt am 11. Juni 2026. Der offizielle Handelsstart an der Nasdaq erfolgt am 12. Juni 2026 unter dem Tickersymbol SPCX.

Welcher Eröffnungskurs wird für die SpaceX Aktie am ersten Handelstag erwartet?

Aufgrund der extremen Überzeichnung prognostizieren Experten einen deutlichen Ersttags-Pop. Während graue Märkte und Prediction Platforms aktuell implizierte Preise zwischen 245 und 315 USD anzeigen , gilt eine realistische Eröffnungs-Range von 240 bis 300 USD am ersten Handelstag als wahrscheinlich.