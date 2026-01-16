Taiwan Semiconductor Aktie: Rekordzahlen, 2-nm-Chips & Milliardeninvestitionen - jetzt Aktien kaufen?

Die Taiwan Semiconductor Aktie (TSMC) zählt zu den größten Profiteuren des weltweiten KI-Booms. Der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter konnte im vierten Quartal erneut mit Rekordzahlen überzeugen. Angetrieben durch eine ungebrochen starke Nachfrage nach Hochleistungs- und KI-Chips für Kunden wie Nvidia und AMD, wächst TSMC seit acht Quartalen in Folge. Für Anleger stellt sich damit die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Taiwan Semiconductor Aktien zu kaufen?

► Taiwan Semiconductor WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM.US

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

💰 1. Rekordgewinne dank KI-Nachfrage

TSMC übertraf im vierten Quartal klar die Markterwartungen:

📊 Umsatz: 1,046 Bio. NT$ (Erwartung: 1,034 Bio. NT$)

💵 Nettogewinn: 505,7 Mrd. NT$ (+35 % YoY)

📈 Umsatzwachstum: +20,5 % YoY

🧠 Acht Quartale in Folge Gewinnwachstum

Besonders die Nachfrage nach KI-Servern treibt die Ertragskraft der Taiwan Semiconductor Aktie auf neue Höchststände .

🖥️ 2. Hochmoderne Chips als Wachstumsmotor

Der technologische Vorsprung bleibt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil:

⚙️ High-Performance-Computing (KI, 5G): 55 % des Umsatzes

📱 Smartphone-Sparte: 32 % des Umsatzes

🧬 Chips ≤7 Nanometer: 77 % des Wafer-Umsatzes

🚀 2-nm-Chips seit Kurzem in der Massenproduktion

Kleinere Nanometer-Strukturen bedeuten höhere Leistung und Energieeffizienz – ein Kernargument für Investoren, die TSMC Aktien kaufen möchten .

🌍 3. Milliardeninvestitionen & globale Expansion

TSMC investiert massiv in die Zukunft:

💰 Investitionen 2026: 52–56 Mrd. USD

🏭 Ausbau von Produktionsstätten in Arizona, Japan & Europa

🇺🇸 Neuer Gigafab-Cluster in den USA

📦 Ausbau von Advanced Packaging für KI-Chips

Gleichzeitig warnt das Management vor Risiken durch globale Zollpolitik und niedrigere Margen bei Auslandsproduktionen – bleibt aber insgesamt optimistisch.

📌 Fazit: Taiwan Semiconductor Aktie – Aktien kaufen mit langfristigem KI-Fokus

Die Taiwan Semiconductor Aktie vereint technologische Marktführerschaft, strukturelles Wachstum und eine zentrale Rolle im globalen KI-Ökosystem. Rekordgewinne, modernste Fertigungstechnologien und hohe Investitionen sprechen klar für die Aktie.

🟢 Chancen

Dominanz bei KI- & High-End-Chips

Nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum

Langfristige Kundenbindung (Nvidia, AMD & Co.)

🔴 Risiken

Geopolitische Spannungen rund um Taiwan

Hohe Investitionskosten

Margendruck durch Auslandswerke

Fazit:

Wer Taiwan Semiconductor Aktien kaufen möchte, investiert in das Rückgrat der globalen Chip- und KI-Industrie. Für langfristig orientierte Anleger mit Risikobewusstsein bleibt TSMC einer der attraktivsten Tech-Werte weltweit.

Taiwan Semiconductor Aktie Chartanalyse – Daily:

Taiwan Semiconductor Aktie Chartanalyse – Daily:

❓ FAQ zur Taiwan Semiconductor Aktie

Was macht Taiwan Semiconductor (TSMC)?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiter und produziert Chips für Unternehmen wie Nvidia, AMD, Apple und Qualcomm.

Warum steht die Taiwan Semiconductor Aktie aktuell im Fokus?

Die Taiwan Semiconductor Aktie profitiert stark vom globalen KI-Boom. Hohe Nachfrage nach Hochleistungs- und KI-Chips sorgt für Rekordumsätze und steigende Gewinne.

Sollte man die Taiwan Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger TSMC Aktien kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Langfristig gilt die Aktie als Schlüsselwert im Halbleiter- und KI-Sektor, kurzfristig kann sie volatil reagieren.

Welche Chancen bietet die Taiwan Semiconductor Aktie?

Chancen ergeben sich aus der technologischen Marktführerschaft, der starken KI-Nachfrage, langfristigen Kundenverträgen und massiven Zukunftsinvestitionen.

Welche Risiken gibt es bei der Taiwan Semiconductor Aktie?

Zu den Risiken zählen geopolitische Spannungen rund um Taiwan, hohe Investitionskosten, Margendruck durch Auslandsproduktionen sowie zyklische Schwankungen im Halbleitermarkt.

Ist die Taiwan Semiconductor Aktie für langfristige Anleger geeignet?

Für langfristige Anleger mit Risikobewusstsein ist die Taiwan Semiconductor Aktie ein zentrales Basisinvestment im globalen Technologie- und KI-Sektor.