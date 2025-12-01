Tesla Aktie: Michael Burry warnt vor „absurd hoher Bewertung“

- Burry: Tesla ist „absurd überbewertet“
Star-Investor Michael Burry, bekannt aus „The Big Short“, sorgt erneut für Aufsehen. In seinem neuen Newsletter „Cassandra Unchained“ bezeichnet er die Tesla Aktie (TSLA.US) als „absurd überbewertet“ und reiht sie neben Nvidia und Palantir in die Liste der größten spekulativen Blasen ein. Burry erklärt detailliert, warum er das Bewertungsniveau und die Aktionärsstruktur von Tesla für gefährlich hält – trotz des langfristigen Aufwärtstrends der Aktie.
► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US
⭐ Key Takeaways
⚠️ 1. Burry: Tesla ist „absurd überbewertet“
Er zählt Tesla zu den größten spekulativen Tech-Blasen zusammen mit Nvidia & Palantir.
📉 2. Hohe Verwässerung der Aktionäre
Tesla verwässert Aktionärswerte um ca. 3,6 % pro Jahr – weit mehr als viele Big-Tech-Unternehmen.
🧮 3. Musk’s Milliarden-Komplettvergütung sorgt für weitere Risiken
Burry sieht das neue Vergütungspaket als Signal für zukünftige Kapitalerhöhungen.
🧠💥 Michael Burry attackiert Tesla Aktie: „Tragische Algebra“ für Aktionäre
Der bekannte Investor Michael Burry, der zuletzt seinen Hedgefonds geschlossen hat, um regulatorische Einschränkungen zu umgehen, nutzt nun seinen neuen Substack-Newsletter, um klare Worte über den Tech-Sektor zu verlieren.
Bereits über 35.000 zahlende Abonnenten verfolgen seine Analysen – und Tesla steht weit oben auf seiner Warnliste.
📉💸 Hohe Verwässerung: Tesla entwertet Aktionäre stärker als viele Wettbewerber
Burry kritisiert die zunehmende Verwässerung des Aktienwerts:
-
Tesla: –3,6 % pro Jahr
-
Amazon: –1,3 %
-
Palantir: –4,6 %
Grund: Aktienbasierte Mitarbeitervergütung.
➡️ Burry spricht von „tragischer Algebra“ – der stille, aber konstante Wertverlust für bestehende Aktionäre.
Der Markt ignoriere seiner Meinung nach dieses Risiko, da aktienbasierte Vergütungen als „nicht cash-wirksam“ dargestellt werden – dennoch belasten sie massiv die Eigentumsanteile.
💼⚡ Musk’s Vergütungspaket: Nächste Verwässerungswelle programmiert?
Aktionäre haben kürzlich ein neues Mega-Paket für Elon Musk genehmigt:
-
Wert: bis zu 1 Billion USD
-
Auszahlbar über 10 Jahre
-
Nur bei extrem ambitionierten Zielen
-
U. a. Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen USD
Für Burry ist das ein klarer Fingerzeig, dass weitere Aktienausgaben unvermeidbar sind.
Tesla wird derzeit mit einem Forward-P/E von fast 300 gehandelt – dem höchsten Niveau seit fünf Jahren.
🤖🔄 Burry kritisiert Teslas wechselnde Erzählungen
Burry beschreibt ironisch den ständigen Wandel der Tesla-Narrative:
-
Zuerst E-Autos → dann kam Konkurrenz
-
Danach autonomes Fahren → dann kam Konkurrenz
-
Jetzt Roboter und „Cybercab“ → Konkurrenz wird kommen
Wenn das operative Geschäft schwächelt, springe Tesla immer auf die nächste große Story.
📈📊 Technische Lage der Tesla Aktie bleibt stabil
Trotz der fundamentalen Kritik zeigt sich der Chart robust.
-
Tesla ist wieder über der 50-Tage-EMA
-
Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt
-
Anleger setzen weiter auf Innovationsfantasie und sinkende Zinsen
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu verstehen, warum man überhaupt in Aktien wie Tesla investieren sollte.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt
Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für alle, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
🧩 Fazit: Tesla Aktie zwischen Hype & Realität – Burrys Warnung nimmt zu
Tesla bleibt ein polarisierender Marktstar:
✔️ starke Marke
✔️ technologischer Vorsprung
✔️ enorme Wachstumsfantasie
Doch:
❗ Bewertung extrem hoch
❗ Verwässerungsrisiken steigen
❗ Burry warnt vor einer spekulativen Übertreibung
➡️ Für Investoren bleibt die Tesla Aktie ein Hochrisiko-Wachstumswert, dessen Bewertung zunehmend hinterfragt wird.
Tesla Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
