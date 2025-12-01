Tesla Aktie: Michael Burry warnt vor „absurd hoher Bewertung“

Star-Investor Michael Burry, bekannt aus „The Big Short“, sorgt erneut für Aufsehen. In seinem neuen Newsletter „Cassandra Unchained“ bezeichnet er die Tesla Aktie (TSLA.US) als „absurd überbewertet“ und reiht sie neben Nvidia und Palantir in die Liste der größten spekulativen Blasen ein. Burry erklärt detailliert, warum er das Bewertungsniveau und die Aktionärsstruktur von Tesla für gefährlich hält – trotz des langfristigen Aufwärtstrends der Aktie.

► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA.US

⭐ Key Takeaways

⚠️ 1. Burry: Tesla ist „absurd überbewertet“

Er zählt Tesla zu den größten spekulativen Tech-Blasen zusammen mit Nvidia & Palantir.

📉 2. Hohe Verwässerung der Aktionäre

Tesla verwässert Aktionärswerte um ca. 3,6 % pro Jahr – weit mehr als viele Big-Tech-Unternehmen.

🧮 3. Musk’s Milliarden-Komplettvergütung sorgt für weitere Risiken

Burry sieht das neue Vergütungspaket als Signal für zukünftige Kapitalerhöhungen.

🧠💥 Michael Burry attackiert Tesla Aktie: „Tragische Algebra“ für Aktionäre

Der bekannte Investor Michael Burry, der zuletzt seinen Hedgefonds geschlossen hat, um regulatorische Einschränkungen zu umgehen, nutzt nun seinen neuen Substack-Newsletter, um klare Worte über den Tech-Sektor zu verlieren.

Bereits über 35.000 zahlende Abonnenten verfolgen seine Analysen – und Tesla steht weit oben auf seiner Warnliste.

📉💸 Hohe Verwässerung: Tesla entwertet Aktionäre stärker als viele Wettbewerber

Burry kritisiert die zunehmende Verwässerung des Aktienwerts:

Tesla: –3,6 % pro Jahr

Amazon: –1,3 %

Palantir: –4,6 %

Grund: Aktienbasierte Mitarbeitervergütung.

➡️ Burry spricht von „tragischer Algebra“ – der stille, aber konstante Wertverlust für bestehende Aktionäre.

Der Markt ignoriere seiner Meinung nach dieses Risiko, da aktienbasierte Vergütungen als „nicht cash-wirksam“ dargestellt werden – dennoch belasten sie massiv die Eigentumsanteile.

💼⚡ Musk’s Vergütungspaket: Nächste Verwässerungswelle programmiert?

Aktionäre haben kürzlich ein neues Mega-Paket für Elon Musk genehmigt:

Wert: bis zu 1 Billion USD

Auszahlbar über 10 Jahre

Nur bei extrem ambitionierten Zielen

U. a. Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen USD

Für Burry ist das ein klarer Fingerzeig, dass weitere Aktienausgaben unvermeidbar sind.

Tesla wird derzeit mit einem Forward-P/E von fast 300 gehandelt – dem höchsten Niveau seit fünf Jahren.

🤖🔄 Burry kritisiert Teslas wechselnde Erzählungen

Burry beschreibt ironisch den ständigen Wandel der Tesla-Narrative:

Zuerst E-Autos → dann kam Konkurrenz

Danach autonomes Fahren → dann kam Konkurrenz

Jetzt Roboter und „Cybercab“ → Konkurrenz wird kommen

Wenn das operative Geschäft schwächelt, springe Tesla immer auf die nächste große Story.

📈📊 Technische Lage der Tesla Aktie bleibt stabil

Trotz der fundamentalen Kritik zeigt sich der Chart robust.

Tesla ist wieder über der 50-Tage-EMA

Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt

Anleger setzen weiter auf Innovationsfantasie und sinkende Zinsen

🧩 Fazit: Tesla Aktie zwischen Hype & Realität – Burrys Warnung nimmt zu

Tesla bleibt ein polarisierender Marktstar:

✔️ starke Marke

✔️ technologischer Vorsprung

✔️ enorme Wachstumsfantasie

Doch:

❗ Bewertung extrem hoch

❗ Verwässerungsrisiken steigen

❗ Burry warnt vor einer spekulativen Übertreibung

➡️ Für Investoren bleibt die Tesla Aktie ein Hochrisiko-Wachstumswert, dessen Bewertung zunehmend hinterfragt wird.

Tesla Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

