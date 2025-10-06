Das Wichtigste in Kürze Handelsidee für Daytrader: DAX Short

Im Tageschart nähert sich der DAX Kurs der oberen Begrenzung einer mittelfristigen Konsolidierungszone

der oberen Begrenzung einer Technische Überhitzung und Widerstandsstruktur sprechen für eine Short-Chance

Fakten zur DAX Analyse Der DAX (DE40) konnte den Ausbruch über die Widerstandszone von 24.600–24.540 Punkten nicht bestätigen. Die nächste Unterstützung liegt am Fibonacci-Niveau von 23,6 %, was auf ein mögliches technisches Reaktionsniveau hinweist.

Der RSI-Indikator (5) verbleibt mit 72 Punkten in der überkauften Zone, was eine kurzfristige Kurskorrektur wahrscheinlich macht. ► DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40 Tradingidee des Tages Handel: Ein möglicher SHORT Trade auf DAX zum Marktpreis.

Ziele: Mögliche Gewinnmitnahme, Take Profit 1 (TP 1): 24.100

Oder Take Profit 2 (TP 2): 23.800

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop-Loss (SL): 24.800 Markteinschätzung & Meinung Im Tageschart nähert sich der DAX Kurs der oberen Begrenzung einer mittelfristigen Konsolidierungszone.

Ein nachhaltiger Ausbruch gelang bisher nicht, während der RSI-Indikator erneut in Bereiche steigt, die in den letzten Wochen Korrekturen einleiteten. 👉 Aufgrund dieser technischen Konstellation ergibt sich eine Short-Tradingidee für den DAX.

Eine Kurskorrektur ist wahrscheinlich, weshalb eine Verkaufsempfehlung (Short) relevanter wird.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Instrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Methodik & Annahmen zur DAX Prognose Die DAX Prognose basiert auf einer technischen Analyse, insbesondere unter Berücksichtigung von: RSI-Indikator (Relative Stärke)

Fibonacci-Retracement-Niveaus

Widerstands- und Unterstützungszonen Die möglichen Kursziele (TP1, TP2) orientieren sich an der durchschnittlichen Bewegungsspanne innerhalb der Konsolidierung sowie den Fibonacci-Zonen.

Der mögliche Stop-Loss liegt oberhalb des letzten Allzeithochs (ATH), um ein falsches Ausbruchsszenario abzusichern. Diese Analyse liefert die Tradingidee für den DAX aktuell, gestützt durch technische Signale und bewährte Chartmuster.

DAX aktuell, Zusammenfassung Die Tradingidee des Tages sieht für den DAX aktuell ein Short-Szenario vor, basierend auf technischer Überhitzung und Widerstandsstruktur.

Die Wahrscheinlichkeit einer Kurskorrektur ist aus charttechnischer Sicht erhöht. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.