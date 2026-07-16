TSMC Rekordquartal zementiert die Vormachtstellung im KI-Boom - Chiphersteller meldet einen Gewinnsprung von 77,4 % in Q2

Die weltweite Nachfrage nach künstlicher Intelligenz treibt die Halbleiterbranche von einem Höchststand zum nächsten, und kein Unternehmen symbolisiert diesen Erfolg so sehr wie TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co hat am Donnerstag erneut bewiesen, warum es das wertvollste Unternehmen Asiens ist: Mit einem phänomenalen Gewinnsprung wurden die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal bei Weitem übertroffen. Für Investoren, die im Zuge der KI-Revolution vielversprechende Aktien kaufen möchten, rücken die Taiwan Semiconductor Aktien nach diesem historischen Meilenstein endgültig in den Fokus.

Taiwan Semiconductor WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM.US

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zu den Taiwan Semiconductor Aktien

1. 🚀 Spektakulärer Gewinnsprung pulverisiert die Analystenschätzungen

TSMC setzt seine beispiellose Rekordjagd fort und hat beim Nettogewinn zum fünften Mal in Folge ein historisches Rekordhoch erreicht.

Gewinn-Explosion: Der Nettogewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um atemberaubende 77,4 % auf 706,56 Milliarden NT$. Damit lag das Ergebnis meilenweit über den LSEG SmartEstimates von 632,64 Milliarden NT$. Im Vergleich zum Vorquartal entspricht dies einer Steigerung von 23,4 %.

Umsatz auf Höchstkurs: Der Quartalsumsatz sprang um 36 % nach oben und erreichte 1,27 Billionen NT$ (39,45 Milliarden US-Dollar), womit die Prognosen von 1,264 Billionen NT$ ebenfalls geschlagen wurden.

2. ⚡ Dominanz bei High-Tech-Chips für Nvidia, Apple & Co.

Der anhaltende KI-Boom spielt dem Auftrags-Chiphersteller perfekt in die Karten. Das Unternehmen profitiert massiv von seiner Rolle als exklusiver Produzent für globale Tech-Giganten wie Nvidia, Apple und Broadcom.

Fokus auf Highend-Segmente: Die technologische Marktführerschaft ist erdrückend: Ganze 77 % des gesamten Wafer-Umsatzes wurden im zweiten Quartal mit fortschrittlichen Technologien im Bereich von 7 Nanometern und darunter erzielt.

3. 📈 Starke Performance an der Börse geht weiter

Die herausragenden Fundamentaldaten spiegeln sich auch im Aktienkurs wider. Bereits vor den aktuellen Zahlen verzeichneten die Taiwan Semiconductor Aktien seit Jahresbeginn ein beeindruckendes Kursplus von über 58 %. Unmittelbar nach der Bekanntgabe der neuen Rekorde am Donnerstag legte das Papier im Handel direkt um weitere 1,23 % zu.

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🔍 Fazit: Jetzt Taiwan Semiconductor Aktien kaufen?

Die jüngsten Quartalszahlen von TSMC sind eine fundamentale Machtdemonstration. Als weltweit größter Auftrags-Chiphersteller hält das Unternehmen die Schlüsselposition für die gesamte Hardware-Infrastruktur der künstlichen Intelligenz. Da fast alle großen Tech-Giganten bei der Produktion ihrer Premium-Chips alternativlos auf die Taiwaner angewiesen sind, bleibt das Wachstumspotenzial trotz des bereits starken Kurslaufs enorm.

Wer vom unaufhaltsamen KI-Trend profitieren und langfristig in die absolute Herzkammer der globalen Technologieindustrie investieren möchte, findet hier eine der substanzstärksten Gelegenheiten am Markt. Es gibt derzeit kaum ein überzeugenderes Argument, wenn Anleger zukunftssichere Halbleiter-Aktien kaufen wollen, als den Einstieg bei den Taiwan Semiconductor Aktien zu prüfen.

TSMC Aktie Chartanalyse – Tageschart:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Taiwan Semiconductor Aktie

Warum verzeichnen Taiwan Semiconductor Aktien ein so starkes Wachstum?

TSMC profitiert als weltweit größter Auftrags-Chiphersteller massiv von der ungebrochenen Nachfrage nach KI-Prozessoren. Da fast alle weltweiten Technologiegiganten wie Nvidia, Apple und Broadcom ihre High-End-Chips exklusiv von TSMC fertigen lassen, eilt das Unternehmen von einem Rekordquartal zum nächsten. Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn im Jahresvergleich um atemberaubende 77,4 %.

Welche Rolle spielen modernste Chip-Technologien für den Erfolg von TSMC?

Der technologische Vorsprung von TSMC ist die wichtigste Triebfeder des Erfolgs: Ganze 77 % des gesamten Wafer-Umsatzes wurden im jüngsten Quartal mit fortschrittlichsten Technologien im Bereich von 7 Nanometern und darunter erzielt. Diese extrem kleinen und leistungsstarken Nodes sind für die Berechnung komplexer KI-Modelle und moderner Smartphones absolut unverzichtbar.

Sollte man jetzt Taiwan Semiconductor Aktien kaufen?

Aus fundamentaler Sicht ist die Wachstumsstory dank des KI-Booms intakt und das Unternehmen besitzt eine nahezu unantastbare Monopolstellung im High-End-Bereich. Wer langfristig orientiert Halbleiter-Aktien kaufen möchte, findet hier einen der qualitativ hochwertigsten Werte am Markt. Aufgrund des bereits starken Kursanstiegs von über 58 % seit Jahresbeginn sollten Anleger jedoch mit kurzfristigen Schwankungen rechnen und ggf. Kursrücksetzer für den Einstieg nutzen.