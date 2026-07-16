- 🚀 Spektakulärer Gewinnsprung pulverisiert die Analystenschätzungen
- ⚡ Dominanz bei High-Tech-Chips für Nvidia, Apple & Co.
- 📈 Starke Performance an der Börse geht weiter
- 🚀 Spektakulärer Gewinnsprung pulverisiert die Analystenschätzungen
- ⚡ Dominanz bei High-Tech-Chips für Nvidia, Apple & Co.
- 📈 Starke Performance an der Börse geht weiter
TSMC Rekordquartal zementiert die Vormachtstellung im KI-Boom - Chiphersteller meldet einen Gewinnsprung von 77,4 % in Q2
Die weltweite Nachfrage nach künstlicher Intelligenz treibt die Halbleiterbranche von einem Höchststand zum nächsten, und kein Unternehmen symbolisiert diesen Erfolg so sehr wie TSMC. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co hat am Donnerstag erneut bewiesen, warum es das wertvollste Unternehmen Asiens ist: Mit einem phänomenalen Gewinnsprung wurden die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal bei Weitem übertroffen. Für Investoren, die im Zuge der KI-Revolution vielversprechende Aktien kaufen möchten, rücken die Taiwan Semiconductor Aktien nach diesem historischen Meilenstein endgültig in den Fokus.
Taiwan Semiconductor WKN: 909800 | ISIN: US8740391003 | Ticker: TSM.US
-
geschrieben von Jens Klatt
📌 Die 3 Key Takeaways zu den Taiwan Semiconductor Aktien
1. 🚀 Spektakulärer Gewinnsprung pulverisiert die Analystenschätzungen
TSMC setzt seine beispiellose Rekordjagd fort und hat beim Nettogewinn zum fünften Mal in Folge ein historisches Rekordhoch erreicht.
-
Gewinn-Explosion: Der Nettogewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um atemberaubende 77,4 % auf 706,56 Milliarden NT$. Damit lag das Ergebnis meilenweit über den LSEG SmartEstimates von 632,64 Milliarden NT$. Im Vergleich zum Vorquartal entspricht dies einer Steigerung von 23,4 %.
-
Umsatz auf Höchstkurs: Der Quartalsumsatz sprang um 36 % nach oben und erreichte 1,27 Billionen NT$ (39,45 Milliarden US-Dollar), womit die Prognosen von 1,264 Billionen NT$ ebenfalls geschlagen wurden.
2. ⚡ Dominanz bei High-Tech-Chips für Nvidia, Apple & Co.
Der anhaltende KI-Boom spielt dem Auftrags-Chiphersteller perfekt in die Karten. Das Unternehmen profitiert massiv von seiner Rolle als exklusiver Produzent für globale Tech-Giganten wie Nvidia, Apple und Broadcom.
-
Fokus auf Highend-Segmente: Die technologische Marktführerschaft ist erdrückend: Ganze 77 % des gesamten Wafer-Umsatzes wurden im zweiten Quartal mit fortschrittlichen Technologien im Bereich von 7 Nanometern und darunter erzielt.
3. 📈 Starke Performance an der Börse geht weiter
Die herausragenden Fundamentaldaten spiegeln sich auch im Aktienkurs wider. Bereits vor den aktuellen Zahlen verzeichneten die Taiwan Semiconductor Aktien seit Jahresbeginn ein beeindruckendes Kursplus von über 58 %. Unmittelbar nach der Bekanntgabe der neuen Rekorde am Donnerstag legte das Papier im Handel direkt um weitere 1,23 % zu.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien investieren sollten.
Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens durchführen solltest.
Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.
YouTube Börsen Wissen für Alle
🔍 Fazit: Jetzt Taiwan Semiconductor Aktien kaufen?
Die jüngsten Quartalszahlen von TSMC sind eine fundamentale Machtdemonstration. Als weltweit größter Auftrags-Chiphersteller hält das Unternehmen die Schlüsselposition für die gesamte Hardware-Infrastruktur der künstlichen Intelligenz. Da fast alle großen Tech-Giganten bei der Produktion ihrer Premium-Chips alternativlos auf die Taiwaner angewiesen sind, bleibt das Wachstumspotenzial trotz des bereits starken Kurslaufs enorm.
Wer vom unaufhaltsamen KI-Trend profitieren und langfristig in die absolute Herzkammer der globalen Technologieindustrie investieren möchte, findet hier eine der substanzstärksten Gelegenheiten am Markt. Es gibt derzeit kaum ein überzeugenderes Argument, wenn Anleger zukunftssichere Halbleiter-Aktien kaufen wollen, als den Einstieg bei den Taiwan Semiconductor Aktien zu prüfen.
TSMC Aktie Chartanalyse – Tageschart:
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
❓ FAQ zur Taiwan Semiconductor Aktie
Warum verzeichnen Taiwan Semiconductor Aktien ein so starkes Wachstum?
TSMC profitiert als weltweit größter Auftrags-Chiphersteller massiv von der ungebrochenen Nachfrage nach KI-Prozessoren. Da fast alle weltweiten Technologiegiganten wie Nvidia, Apple und Broadcom ihre High-End-Chips exklusiv von TSMC fertigen lassen, eilt das Unternehmen von einem Rekordquartal zum nächsten. Im zweiten Quartal stieg der Nettogewinn im Jahresvergleich um atemberaubende 77,4 %.
Welche Rolle spielen modernste Chip-Technologien für den Erfolg von TSMC?
Der technologische Vorsprung von TSMC ist die wichtigste Triebfeder des Erfolgs: Ganze 77 % des gesamten Wafer-Umsatzes wurden im jüngsten Quartal mit fortschrittlichsten Technologien im Bereich von 7 Nanometern und darunter erzielt. Diese extrem kleinen und leistungsstarken Nodes sind für die Berechnung komplexer KI-Modelle und moderner Smartphones absolut unverzichtbar.
Sollte man jetzt Taiwan Semiconductor Aktien kaufen?
Aus fundamentaler Sicht ist die Wachstumsstory dank des KI-Booms intakt und das Unternehmen besitzt eine nahezu unantastbare Monopolstellung im High-End-Bereich. Wer langfristig orientiert Halbleiter-Aktien kaufen möchte, findet hier einen der qualitativ hochwertigsten Werte am Markt. Aufgrund des bereits starken Kursanstiegs von über 58 % seit Jahresbeginn sollten Anleger jedoch mit kurzfristigen Schwankungen rechnen und ggf. Kursrücksetzer für den Einstieg nutzen.
DAX Gewinner am Mittwoch: Heidelberg Materials Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Kakaopreis steigt aufgrund einer wieder anziehenden Nachfrage in Asien, Europa verzeichnet weiterhin Rückgang
CHART des Tages: Nasdaq-Futures geben trotz besser als erwarteter TSMC-Ergebnisse um 0,6 % nach! Eine Realitätsprüfung für die KI? (16.07.2026)
JP Morgan und Goldman Sachs: die Wall Street als heimlicher Gewinner des KI-Booms
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.