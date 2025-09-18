Börse Aktuell: US Börsenbeginn mit starker Dynamik Die US-Börsen starteten den Donnerstag im positiven Terrain. Bessere Konjunkturdaten sowie die Erwartung weiterer Maßnahmen durch die Federal Reserve (Fed) stützen die Stimmung. Zum US Börsenbeginn markieren die wichtigsten Indizes neue Allzeithochs (ATH). Damit zeigt sich: Die Fed liefert weiterhin Treibstoff für einen ohnehin stark aufgeheizten Markt. Anleger interpretieren dies als Signal für eine marktfreundliche Geldpolitik, was die Risikobereitschaft erhöht und die Indizes weiter nach oben treibt – während der Dollar unter Druck gerät. Makroökonomische Daten im Fokus Die FOMC-Sitzung brachte am Vortag eine Senkung des Leitzinses um 25 Basispunkte – die erste seit Dezember. Gleichzeitig signalisierte die Fed, dass weitere Senkungen im Jahresverlauf möglich sind, sollte sich das Risiko am Arbeitsmarkt verschärfen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Arbeitsmarkt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen auf 231.000 – deutlich unter den Prognosen.

Industrie: Der Philadelphia Fed Manufacturing Index überraschte mit einem Sprung auf 23,2 (erwartet: 1,7) und erreicht damit den höchsten Wert seit Monaten. Fazit: Trotz zunehmender Sorgen um den Arbeitsmarkt zeigt die US-Industrie klare Erholungstendenzen. Chartanalyse: Nasdaq bleibt im Aufwärtstrend Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der (Nasdaq 100 / US100 setzt seinen Aufwärtstrend fort und bewegt sich im oberen Bereich des Trendkanals. Nach dem Bruch wichtiger Widerstände bleibt die Dynamik bestehen: Gleitende Durchschnitte stützen die Käuferseite.

Jüngste Kurskerzen deuten auf starkes Kaufinteresse hin.

Der RSI signalisiert jedoch eine überkaufte Zone – kurzfristig ist eine technische Korrektur möglich. Unternehmensnachrichten im Überblick Intel (INTC.US) & Nvidia (NVDA.US): Nvidia investiert 5 Mrd. USD in Intel. Ergebnis: Intel +30 %, Nvidia +3 %.

AMD (AMD.US): Reagiert negativ auf die Intel-News und verliert 4 %.

89bio (ETNB.US): Roche übernimmt das Biotech-Unternehmen für 14,5 USD je Aktie (+80 %).

CrowdStrike (CRWD.US): KI-Umsatzprognosen treiben die Aktie um 6 % nach oben.

