US Börsenstart: Schwacher Arbeitsmarkt, positive Futures & Unternehmensnews

US-Börse startet leicht positiv nach schwachen Arbeitsmarktdaten 🔎 Einleitung Die US-Börse hat den Handelstag leicht positiv begonnen – trotz schwächerer Arbeitsmarktdaten. Die jüngsten Zahlen von ADP und Challenger Job Cuts deuten auf eine deutliche Abkühlung des Arbeitsmarktes hin. Dennoch bleiben Futures auf den S&P 500 und Nasdaq im Plus, während Investoren gespannt auf die morgigen NFP-Daten blicken. 📊 Makrodaten im Überblick ADP-Daten : Statt der erwarteten 71.000 Stellen wurden nur 54.000 neue Jobs gemeldet.

Challenger Job Cuts : Geplante Entlassungen steigen stark von 62.000 auf 85.900 .

Unit Labor Costs: Arbeitskosten im Q2 2025 sanken auf 1 % (erwartet 1,1 %, zuvor 6,9 %). 👉 Diese Zahlen zeigen nicht nur einen angespannten Arbeitsmarkt, sondern auch eine schnellere Verschlechterung der Lage für Arbeitnehmer als von den Märkten erwartet. Damit wächst der Druck auf die FED, endlich Zinssenkungen einzuleiten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🌍 Handelspolitik & ISM-Daten Die Handelspolitik von Donald Trump bleibt ohne Erfolg: Das US-Handelsdefizit steigt erneut, besonders mit China – vor allem im Bereich Elektronik und Konsumgüter. Gleichzeitig überraschte der ISM-Report für den Servicesektor positiv: Der Index stieg stärker als erwartet und signalisiert eine anhaltend robuste Nachfrage im Dienstleistungssektor – einem Kernbereich der Börse USA. 📈 Technische Analyse Der Index bewegt sich weiter an der unteren Grenze des Wachstumskanals , die nun als langfristiger Widerstand wirkt.

Nächste Trendlinie: 6.330 Punkte , erste Hürde liegt beim FIBO 23,6-Level .

Käufer zeigen Stärke, indem sie wichtige Marken mehrfach verteidigen.

Nächstes großes Ziel im Falle steigender Kurse: das Allzeithoch bei 6.500 Punkten. S&P 500 Chartanalyse (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🏢 Unternehmensnews im Fokus Broadcom (AVGO.US) Quartalszahlen nach Handelsschluss.

Risiko eines „Sell the Facts“-Szenarios bei kleinster Enttäuschung.

Erwartetes EPS-Wachstum: über 30 %. Tesla (TSLA.US) Robotaxi-App in Austin (Texas) veröffentlicht.

Aktie steigt um 1 % zum Handelsstart. Salesforce (CRM.US) Enttäuschende Umsatzprognosen, Sorgen um AI-Strategie.

Entlassung von 4.000 Mitarbeitern .

Aktie fällt zu Handelsbeginn um 7 %. Apple (AAPL.US) Vorstellung eines eigenen AI-Modells zur Konkurrenz von ChatGPT & Perplexity.

Aktie leicht im Minus. Hewlett Packard (HPE.US) Übertrifft EPS- und Umsatz-Erwartungen.

CEO kündigt „neue Ära“ mit Fokus auf AI-Markt an.

Aktie im Plus. ⚡ Key Takeaways zur Börse USA 1️⃣ Arbeitsmarktdaten schwach – US-Arbeitsmarkt kühlt stärker ab als erwartet, FED-Zinsentscheidungen rücken in den Fokus.

2️⃣ ISM-Daten stark – trotz Schwäche am Arbeitsmarkt bleibt die US-Wirtschaft im Dienstleistungssektor robust.

