Volkswagen Aktie: Kurs unter Druck, aber attraktive Dividende & Analystenpotenzial - jetzt Aktien kaufen?

Die Volkswagen Aktie steht aktuell unter Druck. Im XETRA-Handel zählt die Vorzugsaktie am Montag zu den Tagesverlierern und notiert rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Gleichzeitig locken eine attraktive Dividendenrendite, ein deutliches Aufwärtspotenzial laut Analysten sowie die langfristige Transformation Richtung Elektromobilität. Für Anleger stellt sich daher die zentrale Frage: Ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um Volkswagen Aktien zu kaufen?

► Volkswagen WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3.DE

geschrieben von Jens Klatt

🚀 Key Takeaways

📉 1. Volkswagen Aktie unter Druck – Bewertung wird attraktiver

Kurzfristig zeigt sich Schwäche, langfristig jedoch Chancen:

📉 Aktueller Kurs bei rund 102 EUR

🔻 Rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR

🧾 52-Wochen-Tief bei 81,68 EUR

📊 Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 117,30 EUR

Die aktuelle Konsolidierung macht die Volkswagen Aktie aus Bewertungssicht wieder interessanter für langfristige Investoren.

💰 2. Dividende bleibt ein zentrales Argument für Anleger

Trotz operativer Herausforderungen bleibt Volkswagen ein Dividendentitel:

💶 Dividende für 2024: 6,36 EUR je Aktie

📉 Erwartete Dividende 2025: 4,12 EUR

🏦 Attraktive Dividendenrendite im Branchenvergleich

🧮 Erwarteter Gewinn je Aktie 2025: 10,11 EUR

Gerade für Einkommensinvestoren kann es daher attraktiv sein, Volkswagen Aktien zu kaufen, sofern die Dividendenpolitik stabil bleibt.

🏭 3. Operative Entwicklung: Umsatz wächst, Gewinne unter Druck

Ein gemischtes Bild aus dem operativen Geschäft:

📈 Umsatz Q3 2025: 80,31 Mrd. EUR (+2,33 % YoY)

📉 Ergebnis je Aktie: –0,96 EUR (Vorjahr: +2,42 EUR)

⚡ Hohe Investitionen in E-Mobilität & Software

🔄 Transformation belastet kurzfristig die Margen

Die operative Schwäche erklärt die Kursreaktion, unterstreicht aber zugleich den Turnaround-Charakter der Volkswagen Aktie.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Pfizer investieren sollte.

Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung eines Unternehmens wie Pfizer durchführen solltest.

Eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen.

YouTube Börsen Wissen für Alle

📌 Fazit: Volkswagen Aktie – Aktien kaufen mit Geduld?

Die Volkswagen Aktie befindet sich aktuell in einer Übergangsphase. Kurzfristige Unsicherheiten treffen auf langfristige Chancen durch Elektromobilität, Skaleneffekte und attraktive Dividenden.

🟢 Chancen

Attraktive Bewertung unter Analystenkurszielen

Solide Dividendenrendite

Marktführerschaft & Transformation zur E-Mobilität

🔴 Risiken

Schwankende Gewinne

Hoher Investitionsbedarf

Konjunkturabhängigkeit der Autoindustrie

Fazit:

Wer Volkswagen Aktien kaufen möchte, setzt auf einen langfristigen Turnaround mit Dividendenfokus. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil – langfristig könnte sich Geduld jedoch auszahlen.

Volkswagen Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AKTIEN GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

❓ FAQ zur Volkswagen Aktie

Was ist die Volkswagen Aktie?

Die Volkswagen Aktie gehört zu einem der größten Automobilkonzerne der Welt. Anleger investieren damit in Marken wie VW, Audi, Porsche, Skoda und Seat sowie in den Wandel zur Elektromobilität.

Warum steht die Volkswagen Aktie aktuell im Fokus?

Die Volkswagen Aktie steht wegen schwankender Gewinne, hoher Investitionen in Elektromobilität und gleichzeitig attraktiver Dividendenrenditen besonders im Fokus von Anlegern.

Sollte man die Volkswagen Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger Volkswagen Aktien kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Kurzfristig bleibt die Aktie volatil, langfristig bietet sie Turnaround- und Dividendenpotenzial.

Welche Chancen bietet die Volkswagen Aktie?

Chancen ergeben sich aus der starken Marktposition, dem Ausbau der E-Mobilität, Skaleneffekten im Konzern sowie attraktiven Analystenkurszielen.

Welche Risiken gibt es bei der Volkswagen Aktie?

Zu den Risiken zählen Konjunkturschwäche, Margendruck, hohe Investitionen, regulatorische Vorgaben und der intensive Wettbewerb im Automobilsektor.

Ist die Volkswagen Aktie für langfristige Anleger geeignet?

Für langfristige Anleger mit Geduld kann die Volkswagen Aktie als Dividenden- und Turnaround-Investment interessant sein.